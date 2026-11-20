Từ giả mạo nhân viên kỹ thuật, phát âm thanh báo tiền đến dựng biên lai chuyển khoản giả, các đối tượng đang lợi dụng loa báo biến động số dư để nhắm vào tiểu thương, hộ kinh doanh.

Ngày 19/11, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến loa báo tiền, thiết bị đang được nhiều cửa hàng, tiểu thương và hộ kinh doanh sử dụng để theo dõi giao dịch chuyển khoản.

Theo Vietbank, lợi dụng nhu cầu lắp đặt, sửa chữa và nâng cấp thiết bị, các đối tượng giả mạo ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên kỹ thuật để tiếp cận người dùng, đánh cắp thông tin và tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, rủi ro không chỉ xuất hiện trong quá trình cài đặt, sử dụng thiết bị mà còn ngay tại thời điểm mua bán hàng hóa. Kẻ gian có thể sử dụng âm thanh báo tiền giả, phát lại thông báo giao dịch hoặc cung cấp biên lai chuyển khoản giả khiến người bán tưởng rằng đã nhận được tiền, trong khi tài khoản thực tế chưa ghi nhận giao dịch.

Vietbank chỉ ra 4 thủ đoạn mà người sử dụng loa báo tiền cần đặc biệt cảnh giác.

Thứ nhất là giả mạo đơn vị cung cấp dịch vụ. Các đối tượng lập fanpage, website giả mạo, quảng cáo thiết bị loa báo tiền giá rẻ hoặc dịch vụ hỗ trợ cài đặt, sửa chữa, nâng cấp loa để thu hút người bán. Thông qua những lời mời chào này, kẻ gian tìm cách tiếp cận khách hàng có nhu cầu sử dụng thiết bị.

Thứ hai là đánh cắp thông tin và chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Với lý do hỗ trợ kết nối loa báo tiền, đối tượng yêu cầu khách hàng truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, chia sẻ màn hình điện thoại hoặc cung cấp thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử, mật khẩu và mã OTP.

Những yêu cầu tưởng như phục vụ việc hỗ trợ kỹ thuật này thực chất có thể khiến người dùng để lộ thông tin bảo mật, tạo điều kiện cho kẻ gian truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng.

Thứ ba là giả mạo giao dịch nhận tiền. Đây là thủ đoạn trực tiếp nhắm vào quá trình thanh toán tại các cửa hàng. Đối tượng có thể sử dụng âm thanh báo nhận tiền giả, phát lại thông báo giao dịch hoặc đưa ra biên lai chuyển khoản giả để thuyết phục người bán giao hàng, dù tiền chưa thực sự được chuyển vào tài khoản.

Điểm đáng lưu ý là âm thanh thông báo vốn được nhiều tiểu thương sử dụng như một cách xác nhận thanh toán nhanh chóng lại có thể bị lợi dụng để tạo cảm giác giao dịch đã hoàn tất. Nếu chỉ nghe tiếng loa mà không kiểm tra trên ứng dụng ngân hàng, người bán có nguy cơ giao hàng khi chưa nhận được tiền.

Thứ tư là thủ đoạn lừa hoàn tiền. Kẻ gian thông báo đã chuyển khoản số tiền lớn hơn giá trị cần thanh toán, sau đó yêu cầu người bán hoàn lại phần chênh lệch. Tuy nhiên, tài khoản của người bán thực tế chưa ghi nhận khoản tiền được cho là đã chuyển đến.

Trong trường hợp này, nếu vội vàng chuyển khoản hoàn trả mà không kiểm tra giao dịch nhận tiền, người bán có thể mất tiền từ chính tài khoản của mình.

Trước những thủ đoạn trên, Vietbank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử cho bất kỳ ai. Người dùng cũng không nên truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cấp quyền điều khiển điện thoại cho người khác.

Khi cần hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa hay nâng cấp loa báo tiền, khách hàng chỉ nên liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp thiết bị thông qua các kênh chính thức. Đối với thiết bị có mật khẩu mặc định, người dùng cần thay đổi sang mật khẩu mạnh và cập nhật phần mềm theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

Đặc biệt, Vietbank nhấn mạnh người bán không nên xác nhận giao dịch chỉ dựa trên âm thanh phát ra từ loa báo tiền. Trước khi giao hàng hoặc hoàn tất giao dịch, cần trực tiếp kiểm tra số dư hoặc lịch sử giao dịch trên ứng dụng ngân hàng để xác định khoản tiền đã thực sự được ghi nhận.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần lập tức dừng các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng, không tiếp tục cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP hoặc chuyển thêm tiền.

Nếu đã cài đặt ứng dụng nghi ngờ chứa mã độc, người dùng nên ngắt kết nối mạng trên điện thoại và sử dụng một thiết bị khác để liên hệ ngân hàng. Khách hàng Vietbank có thể gọi hotline 1800 1122 hoặc đến trung tâm kinh doanh gần nhất để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản.

Ngân hàng cũng khuyến nghị người dân lưu giữ tin nhắn, chứng từ và các thông tin liên quan đến đối tượng, đồng thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.