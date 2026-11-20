Sau 15 năm gắn bó với ngân hàng, người đàn ông bất ngờ mất việc nhưng chỉ một ngày sau đã bắt đầu xây dựng doanh nghiệp riêng, đặt nền móng cho đế chế truyền thông đưa ông trở thành tỷ phú tỷ đô.

Từ khoản bồi thường 10 triệu USD đến đế chế truyền thông tỷ USD

Trước khi trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, Mike Bloomberg từng có 15 năm làm việc tại ngân hàng đầu tư Salomon Brothers. Ông bắt đầu sự nghiệp tại đây với vị trí nhân viên văn phòng với mức lương 9.000 USD/năm, sau đó từng bước thăng tiến lên vị trí đối tác.

Bloomberg từng dự định gắn bó lâu dài với ngân hàng này. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi khi Salomon Brothers được Phibro Corporation mua lại. Trong quá trình thay đổi cơ cấu doanh nghiệp, ông bị sa thải khỏi vị trí đang đảm nhiệm.

Sự việc diễn ra khoảng 44 năm trước, khi Bloomberg chưa thành lập công ty riêng và cũng chưa tham gia chính trường. Việc rời Salomon Brothers đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của ông, đồng thời mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính và truyền thông.

Tỷ phú Mike Bloomberg từng có 15 năm làm việc tại ngân hàng đầu tư Salomon Brothers trước khi bị sa thải (Ảnh: Getty Images)

Chia sẻ với Fortune, ông nhận được khoản bồi thường thôi việc 10 triệu USD sau khi rời ngân hàng. Ngay sáng hôm sau, ông bắt đầu triển khai kế hoạch kinh doanh riêng.

Năm 1981, Bloomberg cùng Thomas Secunda, Duncan MacMillan và Charles Zegar thành lập Innovative Market Solutions. Doanh nghiệp sau này đổi tên thành Bloomberg LP, hoạt động trong các lĩnh vực phần mềm, dữ liệu tài chính và truyền thông.

Một trong những sản phẩm quan trọng nhất của công ty là Bloomberg Terminal, hệ thống cung cấp dữ liệu thị trường, tin tức và công cụ phân tích tài chính cho các tổ chức, nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành. Sau đó, Bloomberg tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực báo chí với Bloomberg News.

Từ một doanh nghiệp khởi đầu bằng khoản vốn bồi thường thôi việc, Bloomberg LP dần phát triển thành tập đoàn thông tin tài chính và truyền thông có phạm vi hoạt động quốc tế.

Theo Forbes, Mike Bloomberg hiện nắm giữ 88% cổ phần công ty. Doanh thu hằng năm của doanh nghiệp được ước tính gần 15 tỷ USD, trong khi tài sản cá nhân của ông đạt khoảng 109,4 tỷ USD.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Bloomberg còn tham gia chính trường và từng giữ chức thị trưởng thứ 108 của thành phố New York. Ông cũng sáng lập Bloomberg Philanthropies, tổ chức từ thiện tập trung giải quyết các vấn đề như y tế cộng đồng, giáo dục và môi trường.

Những bài học từ 15 năm làm việc tại Salomon Brothers

Nhìn lại việc bị sa thải, Bloomberg cho biết sự kiện này ảnh hưởng đến cách ông nhìn nhận về sự nghiệp, kinh doanh và khả năng thích ứng trước những thay đổi.

Trong cuộc phỏng vấn với Fortune năm 2025, ông nhận định việc rời Salomon Brothers giúp mình hiểu rằng những biến cố trong công việc không nhất thiết đồng nghĩa với việc sự nghiệp đi đến ngõ cụt.

“Nếu tôi không bị sa thải, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thành lập Bloomberg, không bao giờ tranh cử chức thị trưởng và không bao giờ có cơ hội cống hiến thông qua Bloomberg Philanthropies”, ông chia sẻ.

Một trong những bài học được Bloomberg nhắc đến là giới hạn của việc lập kế hoạch dài hạn. Trước khi rời Salomon Brothers, ông từng nghĩ mình có thể làm việc tại đây đến hết sự nghiệp. Tuy nhiên, thương vụ mua lại đã khiến định hướng đó không còn phù hợp.

Theo Bloomberg, việc xây dựng kế hoạch là cần thiết, nhưng người lao động và doanh nghiệp cũng cần có khả năng điều chỉnh khi hoàn cảnh thay đổi. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một lộ trình đã định sẵn, mỗi người cần sẵn sàng hành động khi xuất hiện những cơ hội hoặc thách thức mới.

Bên cạnh đó, 15 năm làm việc tại Salomon Brothers cũng giúp ông nhận thức rõ hơn về giá trị của sự gắn bó và đóng góp của nhân viên.

“Bị sa thải thật khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ trách móc những người liên quan, bởi vì tôi đã học được rất nhiều điều từ họ trong suốt 15 năm làm việc cùng nhau, bao gồm cả tầm quan trọng của việc cống hiến. Tôi nhận được nhiều hơn là chỉ một khoản tiền lương từ công việc này”, Bloomberg nói.

Những kinh nghiệm đó phần nào được thể hiện trong cách ông xây dựng văn hóa tại Bloomberg LP. Theo Bloomberg, doanh nghiệp hướng đến môi trường làm việc đề cao sự hợp tác, sáng tạo và hạn chế khoảng cách giữa các cấp bậc.

Tại các văn phòng ở gần 70 quốc gia, công ty áp dụng mô hình không gian mở, không bố trí vách ngăn hay phòng làm việc riêng biệt theo cấp bậc. Nhân viên ở các vị trí khác nhau sử dụng bàn làm việc có kích thước tương đương nhau.

Bloomberg cũng chú trọng ghi nhận quá trình gắn bó của nhân viên thông qua các phần thưởng kỷ niệm khi họ đạt những cột mốc 10, 20 hoặc 30 năm làm việc.

Tính đến năm 2024, Bloomberg có hơn 26.000 nhân viên, với thời gian làm việc trung bình là 7,8 năm. Trong khi đó, số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy thời gian làm việc trung bình của người lao động hưởng lương và tiền công tại nước này vào khoảng 3,9 năm.

Bloomberg cho rằng việc duy trì sự gắn bó lâu dài của nhân viên có liên quan đến chính sách đầu tư vào con người và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp trong doanh nghiệp. “Chúng tôi chưa bao giờ ngừng đầu tư vào con người và tạo cơ hội cho họ phát triển sự nghiệp”, ông chia sẻ.

Nguồn: Fortune