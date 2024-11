Vì sao Cát Bà dừng hoạt động chèo thuyền kayak trên vịnh?

Về lý do dừng dịch vụ chèo thuyền kayak trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, lãnh đạo UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) cho biết thời gian qua hoạt động này mang tính tự phát, chưa đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho khách du lịch và an ninh trật tự.

Kể từ ngày 15/11/2024, UBND huyện Cát Hải yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dừng tổ chức hoạt động dịch vụ chèo thuyền kayak trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà cho đến khi đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Kể từ ngày 15/11/2024, UBND huyện Cát Hải yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dừng tổ chức hoạt động dịch vụ chèo thuyền kayak trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động chèo thuyền kayak trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; kịp thời phát hiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý theo đúng quy định.

Hiện nay các đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí đối với phần mặt nước tại 3 vùng Cửa Cái - Minh Tự, Vạn Tà, Ba Đình đang được Vườn quốc gia Cát Bà xây dựng. Các vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại Cát Bà sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Doanh nghiệp lúng túng

Từ trước đến nay, hoạt động chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ được nhiều du khách yêu thích lựa chọn. Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch, trong đó có các tàu ngủ đêm trên vịnh đưa dịch vụ chèo thuyền kayak như một trải nghiệm chính cho du khách.

Từ trước đến nay, hoạt động chèo thuyền kayak được nhiều du khách yêu thích lựa chọn trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Theo ông Nguyễn Duy Phú – Chủ tịch Hội Du thuyền vịnh Lan Hạ, chèo thuyền kayak là dịch vụ cần thiết nên cơ quan quản lý cần có cơ chế khôi phục hoạt động này nhanh nhất có thể. "Chúng tôi đề nghị khoanh vùng cho hoạt động chèo kayak ngay khi có thể, nếu chưa ban hành quy hoạch thì cần có giải pháp tình thế, đồng thời cho phép doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm khi tổ chức cho khách chèo kayak. Vịnh Hạ Long cho phép thì các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà không nên cấm dịch vụ này".

Lâu nay hoạt động chèo kayak trên vịnh Lan Hạ và vịnh Hạ Long được quảng bá rộng rãi, bao gồm trong hầu hết các gói du lịch ngủ đêm trên du thuyền. Vì vậy dừng hoạt động này sẽ khiến dịch vụ ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ giảm sức hút, sức cạnh tranh khi so với dịch vụ tương tự trên vịnh Hạ Long.

"Dừng chèo kayak, du khách trên các tàu ngủ đêm không còn nhiều trải nghiệm. Các tàu buộc phải đưa khách dồn vào số ít các điểm còn lại, ví dụ như hang Sáng Tối sẽ gây quá tải cho khu vực này. Tuy nhiên kể cả tham quan hang Sáng Tối cũng còn dựa vào nhiều yếu tố. Như vậy sẽ có những ngày, khách chỉ có thể ngồi trên tàu, đến bữa thì ăn, đêm thì ngủ rồi về. Du khách có thể hủy chương trình vịnh Lan Hạ để chọn vịnh Hạ Long, như vậy gây thiệt hại cho cả doanh nghiệp và kinh tế địa phương", ông Nguyễn Duy Phú cho biết.