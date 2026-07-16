Vì sao bây giờ người ta mê mẩn “old money” đến thế?

Thế giới "tiền cũ" không chỉ đơn thuần là giàu có.

Thế giới của giới siêu giàu chưa bao giờ ngừng cuốn hút công chúng, đặc biệt là khi nói đến gu ăn mặc của họ. Từ phong cách tẻ nhạt đến trống rỗng của gia tộc Roy trong bộ phim "Succession" cho đến niềm đam mê của Mark Zuckerberg dành cho những chiếc áo hoodie giá tầm trung, trang phục của người giàu luôn là chủ đề chín muồi để mổ xẻ.

Giờ đây, Gen Z đang đổ dồn sự chú ý vào lối ăn mặc thượng lưu, liên tục đăng tải các hình ảnh và video trên mạng xã hội về phong cách được gọi là "thẩm mỹ old money" (old money aesthetic), có thể hiểu đơn giản là phong cách của người giàu lâu đời. Lối ăn mặc này xoay quanh áo len vặn thừng khoác hờ qua vai áo polo, áo sơ mi oxford, áo blazer xanh hải quân và những món đồ tương tự.

Hình ảnh của Carolyn Bessette và JFK Jr., nhân vật Dickie Greenleaf trong phim "The Talented Mr. Ripley", cùng các quảng cáo cổ điển của Ralph Lauren và J.Crew xuất hiện tràn ngập khắp nơi. Chỉ tính riêng trên Instagram, hashtag #OldMoney đã có gần 1 triệu bài đăng và #OldMoneyAesthetic đạt khoảng 360.000 bài.

Nguồn cảm hứng từ ký ức của thế hệ trước

Thật thú vị khi chứng kiến các thế hệ trẻ tôn sùng những điều này, Zach Weiss, một nhà văn và cũng là người theo đuổi phong cách thẩm mỹ old money, chia sẻ. Anh cho rằng đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ nghĩ mình đã tự khám phá ra nó, giống như anh ngày xưa ở độ tuổi đó vậy.

Weiss nhớ lại lần đầu tiên bị mê hoặc bởi phong cách này là hồi học cấp ba, khi anh đang chơi quần vợt và muốn tìm một giải pháp thay thế cho bộ đồng phục sân đấu quen thuộc thời bấy giờ: những chiếc áo thun rách rưới và trang phục Nike lòe loẹt.

Sau khi tìm hiểu, anh tình cờ biết đến truyền thống thời trang tinh tế hơn của môn thể thao này. Anh khám phá ra những bộ đồ trắng chơi quần vợt, áo polo Lacoste và những thứ tương tự, từ đó giúp anh định hình phong cách cá nhân.

Ngày nay, Weiss thường ăn mặc như một nhân vật bảnh bao trong tác phẩm "The Great Gatsby". Đây là một sự hoài cổ khác biệt đến mức vào năm ngoái, khi anh diện chiếc blazer trắng, sơ mi kẻ sọc dọc kiểu ngân hàng và cà vạt vàng đến giải US Open, anh đã thu hút sự chú ý vượt qua cả cặp đôi đang ôm hôn nhau ở ngay hàng ghế phía sau là Timothée Chalamet và Kylie Jenner.

Ở tuổi 31, Weiss cho biết thật hấp dẫn khi chứng kiến phong cách mà anh từng khám phá thời thiếu niên giờ đây được lọc qua lăng kính của một thế hệ trẻ hơn. Lần này, nó được gói gọn gàng thành một chiếc nơ và phục vụ như nội dung trên mạng xã hội. Thế hệ mới này tỏ ra rất tự ý thức, và vẻ ngoài old money giống như một nhân vật mà bạn có thể nhập vai.

Định nghĩa về một lối sống vượt thời gian

Richard Thompson Ford, giáo sư luật tại Đại học Stanford, người đã viết cuốn sách "Dress Codes: How the Laws of Fashion Made History", định nghĩa một cách khái quát những gì đang được gọi là thẩm mỹ old money là bất cứ thứ gì gợi nhớ đến giới tinh hoa vùng Bờ Đông nước Mỹ giữa thế kỷ 20. Bạn có thể nghĩ đến trang phục sẽ được mặc tại các trường dự bị đại học hoặc khuôn viên các trường thuộc khối Ivy League.

Đó là những món đồ mang tính kinh điển, không chạy theo xu hướng và được làm ra để bền bỉ với thời gian. Chúng vượt thời gian theo đúng nghĩa đen của từ này - có thể mặc vào ngày nay hoặc 100 năm trước mà không hề lạc lõng.

Đây là một phong cách mà cách đây 10 hoặc 20 năm, chúng ta đơn giản sẽ gọi là phong cách preppy. Thế nhưng đối với Gen Z, từ đó giờ đây lại mang một ý nghĩa khác.

Dẫu vậy, những sắc thái trong ngôn ngữ thời trang này thường bị thế hệ trẻ bỏ qua trong nỗ lực biến chúng thành những video ngắn gọn, bắt mắt. Ford cho biết phong cách này từng mang một đặc tính khó nắm bắt. Người mặc sẽ cố gắng sở hữu những món đồ không ai khác mặc, thứ gì đó từ một cửa hàng mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở New Haven, Connecticut, hoặc Martha's Vineyard.

Một số quần áo trông cũ kỹ, sờn màu, đó chính là một phần của thẩm mỹ. Vẻ ngoài sờn cũ cùng lớp màu thời gian đó là một phần của sự hấp dẫn. Thậm chí một số món đồ còn khá kỳ cục như những màu sắc hồng rực, xanh chanh, vải madras tươi sáng, hay chiếc quần màu đỏ Nantucket.

Ford không nghĩ thế hệ TikToker hiện tại xem đây là old money, nhưng chúng lại là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy tư cách thành viên của một tầng lớp xã hội nhất định.

Thực sự có một công thức khoa học cho việc này, Weiss nói thêm, dẫn chứng cuốn cẩm nang kinh điển "The Official Preppy Handbook" như một quy chuẩn. Có những phiên bản thực ra không hề cầu kỳ, chẳng hạn như một chiếc áo len vặn thừng thô ráp được quàng qua vai.

Sức hút từ phim ảnh và làn sóng văn hóa đại chúng

Chắc chắn rằng tinh thần thời đại đã trỗi dậy để đáp ứng niềm khao khát trực tuyến về những giấc mơ của một cuộc sống old money. Bộ phim "Saltburn" là một ví dụ, hay loạt phim mới "Ripley" trên Netflix, dựa trên bộ tiểu thuyết "Talented Mr. Ripley" của Patricia Highsmith. Tác phẩm này vốn được ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm thức văn hóa qua bộ phim năm 1999 có sự tham gia của Jude Law, Matt Damon và Gwyneth Paltrow.

Bộ phim gần đây của Ryan Murphy mang tên "Feud: Capote Vs. the Swans" là một bài ca tụng phong cách đỉnh cao của tầng lớp thượng lưu New York giữa thế kỷ 20.

Trong khi đó, các thương hiệu phổ biến như Aimé Leon Dore và Drake’s thường bắt chước các cử chỉ phong cách này rồi biến tấu chúng cho mục đích riêng và đã gặt hái rất nhiều thành công. Những người trẻ đầy tham vọng tại Dimes Square cũng đang đổ xô lên khu thượng lưu để chụp ảnh tự sướng khi uống martini tại Bemelmans Bar.

Lý do đằng sau sự lên ngôi của xu hướng old money

Câu hỏi lớn đặt ra là: Tại sao lại là bây giờ? Ford cho rằng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là sự hoài cổ. Đó là sự hoài niệm về những thời điểm tốt đẹp hơn, hoặc một thời kỳ mà nước Mỹ và phương Tây tỏ ra tự tin hơn.

Thật vậy, dường như có một niềm khao khát tha thiết đối với một kiểu trạng thái bình thường ngay ngoài tầm với của chúng ta trong những trang phục này. Đó là một nền tảng của truyền thống và tính kinh điển không thể tìm thấy giữa sự hỗn loạn không bao giờ chấm dứt của ngày nay.

Avery Trufelman, người dẫn chương trình của podcast thời trang nổi tiếng "Articles of Interest", vốn đã dành cả một mùa để đào sâu vào đời sống kéo dài của phong cách prep, có một giả thuyết riêng.

Theo một cách nào đó, cô nghĩ đây là sự phản kháng lại các xu hướng. Điều này làm cô nhớ đến việc phong cách Ivy đáng lẽ đã lụi tàn vào thập niên 1960, nhưng lại được hồi sinh vì có quá nhiều xu hướng diễn ra vào thời điểm đó.

Mọi người khi ấy đã nghĩ rằng họ sẽ quay lại với những gì họ biết, những gì thanh lịch và an toàn. Điều này tương đồng với sự bùng nổ của các xu hướng mà chúng ta chứng kiến sau đại dịch. Mỗi khi có một trào lưu đuôi "-core" mới xuất hiện để lao vào, việc chỉ nghĩ đến chuyện khoác lên mình một chiếc blazer xanh hải quân rõ ràng sẽ mang lại cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Weiss cũng cho rằng đây là một phản ứng sau đại dịch, nhưng liên quan nhiều hơn đến mong muốn được ăn mặc đẹp trở lại sau nhiều năm mặc quần nỉ và đồ thể thao. Có một hiện tượng sau dịch bệnh là việc mặc đẹp theo lựa chọn. Trong một thế giới mà chúng ta từng bị ép buộc phải ăn mặc lịch sự để đi làm, thì giờ đây lại xuất hiện ý tưởng diện đồ đẹp theo ý muốn của chính mình.

Sự mâu thuẫn đầy thú vị trong tư duy giới trẻ

Cá nhân tác giả thấy thật hấp dẫn khi những người trẻ tuổi, giữa bối cảnh bất bình đẳng giàu nghèo chưa từng có, được bảo rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu nổi một ngôi nhà, rằng giấc mơ Mỹ được hứa hẹn với họ có thể đã chết, lại đang ăn mặc giống như những người, về bản chất, đã hủy hoại tất cả những điều đó của họ.

Nguồn cấp dữ liệu TikTok hiện tại tràn ngập các chuỗi ảnh thẩm mỹ old money của những chàng trai ngổ ngáo bên xe Rolls-Royce, đan xen với các bài chỉ trích kịch liệt về chủ nghĩa tư bản giai đoạn cuối. Đây là một sự kết hợp đầy mâu thuẫn.

Ford giải thích rằng có một hiện tượng sử dụng các biểu tượng địa vị mang tính mỉa mai, hơi chế giễu vốn có lịch sử lâu đời. Ông đề cập đến cách người Mỹ da đen và gốc Latinh từng diện những bộ đồ Zoot suit phóng đại như một lời đáp trả đối với trang phục may đo nam giới truyền thống. Cách mọi người đang đón nhận những thứ này mang tính chất bán mỉa mai, dù chắc chắn có rất nhiều sự yêu thích dành cho vẻ ngoài đó.

Trufelman lưu ý thêm rằng họ không hẳn là đang ăn mặc giống như kẻ thù. Cô nghĩ có một sự thoải mái nhất định khi ăn mặc như giới old money. Không phải để nói một cách cợt nhả, nhưng đó không phải là giới tiền mới (new money) như những gã kiểu Elon Musk trong chiếc áo thun đen đang hủy hoại thế giới.

Thật vậy, tầng lớp old money đã lùi đủ xa vào quá khứ để những phần tồi tệ phần lớn được gột rửa sạch sẽ. Những gì công chúng nhận được là những bộ quần áo tuyệt vời mà không có nhiều bối cảnh lịch sử nặng nề đi kèm. Trufelman đúc kết rằng đây gần như là một bộ trang phục hóa trang dành cho mạng xã hội.

Nhưng Weiss, người từ lâu đã chọn chính phong cách thẩm mỹ này làm chế độ ăn mặc mặc định của mình, vẫn có những góc nhìn riêng về lý do tại sao nó lại phổ biến. Về cơ bản, đó là một thứ đẹp đẽ để ngắm nhìn. Bất chấp bản chất kinh điển, phong cách thẩm mỹ old money chứa đựng một sự đa dạng đáng ngạc nhiên bên trong.

Weiss chia sẻ thêm rằng bản thân anh là một người đồng tính theo phong cách preppy, đó là một điều phản lại lối sống WASP (người da trắng thuộc giáo hội Tin Lành), vì vậy anh đang khuấy động nó một chút. Nếu tất cả mọi người, từ Tyler, the Creator đến J.Crew, từ Emerald Fennell cho đến Nigo đều có thể tham chiếu nó, thì ai cũng có thể tìm thấy một khía cạnh nào đó của xu hướng này để biến thành của riêng mình.

"Nó mang lại cảm giác ấm áp và ấm cúng", Weiss chia sẻ. "Thật tuyệt khi bước vào Ralph Lauren Mansion trên Đại lộ Madison và đóng vai diễn đó. Tôi không nhớ là ai, nhưng có người trong bộ phim tài liệu 'Very Ralph' đã nói rằng: 'Đây là một thế giới rất lý tưởng, nơi bạn đang sống giữa những nhân vật điện ảnh này. Đó là một nơi an toàn để trú ẩn'".

Nguồn: GQ