Phát hiện vị khách vừa gửi tiết kiệm 387 triệu đồng, 1 phút sau số dư chỉ còn 0, 5 phút tiếp theo tiền đồng loạt chuyển vào 4 tài khoản khác

Vừa gửi tiền tiết kiệm, người đàn ông Trung Quốc bàng hoàng phát hiện toàn bộ số tiền đã bị chuyển sang một tài khoản lạ khi còn đứng tại quầy giao dịch.

Theo China News, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 7/12/2010, tại một chi nhánh của một ngân hàng trên đường Tiên Liệt Trung , thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Khoảng 12h45 cùng ngày, ông Châu, người dân sống trên địa bàn, cùng một người bạn mang 100.000 NDT (hơn 387 triệu đồng) tiền mặt đến ngân hàng gửi tiết kiệm. Sau khi giao dịch hoàn tất, ông yêu cầu nhân viên in sao kê để kiểm tra. Tuy nhiên, nội dung trên đó khiến người đàn ông này sững sờ: toàn bộ số tiền vừa được chuyển vào tài khoản đã bị chuyển sang một tài khoản mang tên "Lý Bạch Sơn".

"Tôi chưa hề thực hiện bất kỳ thao tác nào, cũng không nhập mật khẩu hay rời khỏi quầy giao dịch nửa bước. Thẻ ngân hàng và thiết bị bảo mật đều ở trên người tôi. Chỉ trong 1 phút, toàn bộ tiền đã biến mất. Ngay cả khi tôi tự điền giấy chuyển khoản thì cũng không thể nhanh đến vậy", ông Châu kể.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông lập tức trình báo cảnh sát và yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản nhận tiền. Tuy nhiên, phía ngân hàng từ chối với lý do chỉ có thể thực hiện việc phong tỏa khi nhận được văn bản chính thức từ cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Họ lấy lời khai và thu giữ toàn bộ hình ảnh từ camera giám sát của ngân hàng nhằm phục vụ công tác điều tra. Sau khi hoàn tất thủ tục, phía ngân hàng đã phong tỏa tài khoản nhận tiền theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn.

Theo dữ liệu giao dịch, chỉ khoảng 5 phút sau khi khoản tiền được chuyển đến tài khoản mang tên "Lý Bạch Sơn", toàn bộ 100.000 NDT tiếp tục bị chia thành 4 giao dịch khác nhau và chuyển đến 4 tài khoản ngân hàng khác. Danh tính những người đứng tên các tài khoản này chưa được xác định.

Theo thông tin ban đầu mà ông Châu được biết, các chủ tài khoản có thể đang ở Hong Kong và Macau (Trung Quốc). Trong quá trình khiếu nại, phía ngân hàng cho rằng khoản tiền nhiều khả năng đã được chuyển đi thông qua Internet Banking. Tuy nhiên, ông Châu bác bỏ khả năng này.

Ông cho biết thiết bị bảo mật mà ngân hàng cấp cho ông - vốn là điều kiện bắt buộc để xác thực các giao dịch trực tuyến - luôn ở trên người ông trong suốt thời gian giao dịch. Người đàn ông này cũng khẳng định đây là lần đầu tiên ông sử dụng thiết bị bảo mật này, bao bì còn nguyên niêm phong trước khi được mở ngay tại ngân hàng.

Một giả thuyết khác được đặt ra là có người sử dụng thẻ ngân hàng hoặc thẻ giả để chuyển tiền qua ATM. Tuy nhiên, theo chứng từ giao dịch do chính ngân hàng cung cấp, khoản tiền được chuyển đi dưới dạng một giao dịch duy nhất trị giá 100.000 NDT.

Trong khi đó, theo quy định của hệ thống ATM tại thời điểm xảy ra vụ việc, mỗi giao dịch chuyển khoản chỉ được phép thực hiện tối đa 50.000 NDT. Điều này khiến khả năng tiền bị chuyển qua ATM gần như bị loại trừ.

Trước những điểm bất thường trên, ông Châu nhiều lần gửi đơn khiếu nại, đề nghị ngân hàng làm rõ nguyên nhân khiến khoản tiền vừa gửi đã "không cánh mà bay". Về phía ngân hàng, đại diện chi nhánh cho biết vụ việc đang được khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra lịch sử giao dịch trước khi đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của vụ việc không được công bố.

(Theo China News)