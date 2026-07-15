Người đàn ông 63 tuổi bị nhổ toàn bộ 12 chiếc răng còn lại sau khi vào phòng khám nha khoa

Một phòng khám nha khoa tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) vừa bị cơ quan chức năng xử lý sau khi thực hiện nhổ toàn bộ 12 chiếc răng còn lại và cấy 10 trụ implant cho một bệnh nhân 63 tuổi mắc nhiều bệnh lý nền, đồng thời thu toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng và ví điện tử của ông.

Theo South China Morning Post, ông Lý (63 tuổi), sống tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, đến Phòng khám Nha khoa Datuanyuan vào tháng 9 năm ngoái để kiểm tra một chiếc răng bị đau.

Ông cho biết đã tin vào những lời quảng cáo của phòng khám như: "Cấy implant buổi sáng, chiều có thể ăn thịt" hay "Có đủ răng, sống khỏe đến 100 tuổi". Nhân viên phòng khám thậm chí còn cử xe đến đón và mời ông kiểm tra miễn phí.

Tuy nhiên, sau buổi khám, ông Lý bị nhổ toàn bộ 12 chiếc răng còn lại và được cấy 10 trụ implant ngay trong cùng một lần điều trị. Không chỉ vậy, phòng khám còn thu toàn bộ 18.800 nhân dân tệ (khoảng 72 triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng và ví điện tử của ông, nhưng vẫn để lại khoản nợ điều trị 6.200 nhân dân tệ (khoảng 24 triệu đồng).

"Tới khi con trai tìm thấy tôi, miệng vẫn đầy máu và trong người chỉ còn 30 nhân dân tệ (khoảng 120.000 đồng) đủ để đi xe buýt về nhà", ông Lý kể.

Khi con trai tìm thấy ông Lý, miệng ông đầy máu và chỉ còn 30 nhân dân tệ (Ảnh: Được cung cấp)

Gia đình cho biết điều khiến họ bức xúc hơn cả là ông Lý có tiền sử mắc nhiều bệnh nghiêm trọng như bệnh mạch vành, từng nhồi máu cơ tim, tiểu đường, cao huyết áp và đã đặt bốn stent mạch vành.

Theo các chuyên gia y khoa, những bệnh nhân có tình trạng sức khỏe như vậy cần được đánh giá rất kỹ trước khi nhổ răng hoặc cấy implant, thậm chí trong nhiều trường hợp không được phép thực hiện cấy ghép ngay.

Bác sĩ Phó Đông Kiệt, chuyên gia răng hàm mặt tại Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán, cho biết người mắc bệnh tiểu đường chỉ nên cấy implant khi đường huyết đã được kiểm soát ổn định. Việc nhổ nhiều răng và cấy nhiều implant cùng lúc cũng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Trước đó, năm 2024, Trung Quốc từng ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tử vong sau khi được nhổ 23 chiếc răng và cấy 12 trụ implant chỉ trong một lần phẫu thuật.

Gia đình ông Lý đã ba lần gửi đơn khiếu nại đến cơ quan y tế địa phương, đồng thời cho rằng hồ sơ bệnh án do phòng khám cung cấp không đầy đủ.

Con trai ông Lý cho biết mỗi lần gia đình phát hiện thiếu sót trong hồ sơ, phòng khám lại bổ sung thêm tài liệu mới, khiến anh nghi ngờ các giấy tờ đã bị làm giả sau sự việc.

Đáng chú ý, hồ sơ bệnh án còn ghi nhầm giới tính của ông Lý thành "nữ". Ngoài ra, biên bản hội chẩn tim mạch trước phẫu thuật chỉ được phòng khám cung cấp sau thời điểm điều trị tới sáu tháng.

Sau khi nhận được khiếu nại từ gia đình, các cán bộ thuộc Sở Y tế địa phương đã kiểm tra phòng khám và yêu cầu phòng khám hoàn trả toàn bộ phí điều trị (Ảnh: Được cung cấp)

"Liệu có thật sự đã có buổi hội chẩn tim mạch trước ca phẫu thuật hay không? Nếu có thì vì sao gia đình bệnh nhân không hề được thông báo? Họ quá liều lĩnh", con trai ông Lý đặt câu hỏi.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan y tế địa phương tiến hành kiểm tra và kết luận phòng khám đã có nhiều sai phạm như không đưa ra phương án điều trị thay thế, không thực hiện đầy đủ đánh giá trước phẫu thuật và không lưu trữ hồ sơ bệnh án theo đúng quy định.

Cơ quan chức năng yêu cầu phòng khám hoàn trả toàn bộ chi phí điều trị cho ông Lý, đồng thời đình chỉ hoạt động để khắc phục các vi phạm.

Vụ việc gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: "Ông ấy thật may mắn khi vẫn còn sống sau khi bị nhổ cùng lúc cả 12 chiếc răng."

Một ý kiến khác bức xúc: "Những gì phòng khám này làm chẳng khác nào lấy mạng người."

Nguồn: SCMP