Không khí căng thẳng cực độ sau bán kết Anh - Argentina: CĐV khắp nơi tràn xuống đường gây ẩu đả

Nhiều vụ đụng độ đã nổ ra trên các đường phố của thành phố Atlanta sau trận thua của đội tuyển Anh trước Argentina tại vòng bán kết.

Căng thẳng đã leo thang trên các đường phố ở Atlanta, Mỹ khi cảnh sát vũ trang bắt giữ một số cổ động viên của Anh và Argentina sau khi đám đông tràn ra khỏi sân vận động sau thất bại của Tam Sư.

Nhiều vụ đụng độ đã nổ ra trên các đường phố của thành phố Atlanta sau trận thua của đội tuyển Anh trước Argentina tại vòng bán kết. Các cuộc ẩu đả diễn ra bên ngoài Sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta, bang Georgia ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, xác nhận thất bại 1-2 của Tam Sư trước đội bóng của Lionel Messi.

Cảnh sát đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ khi họ can thiệp để xoa dịu tình hình, với những hình ảnh cho thấy một số cổ động viên Anh bị cảnh sát vũ trang áp giải.

Không khí hỗn loạn sau trận bán kết

Sau khi trận đấu kết thúc, hàng chục nghìn người hâm mộ đã đổ ra các đường phố xung quanh sân vận động, và một số tranh chấp đã biến thành bạo lực.

Sở Cảnh sát Atlanta đã triển khai thêm lực lượng xung quanh thành phố, với các sĩ quan xếp hàng dài trên các con phố bên ngoài những quán bar gần sân vận động sau trận đấu căng thẳng. Nhiều cảnh sát Mỹ mang theo súng lớn được nhìn thấy đang còng tay cả cổ động viên Anh lẫn Argentina.

Tại Vương quốc Anh, lực lượng cảnh sát cũng đang chuẩn bị đối phó với tình trạng bất ổn có thể xảy ra giữa các nhóm cổ động viên đối địch.

Tại London, cảnh sát được nhìn thấy đang cố gắng chia rẽ các nhóm người hâm mộ quá khích để ngăn chặn các cuộc ẩu đả nổ ra. Hàng nghìn người đã đổ ra các đường phố ở trung tâm thành phố từ các quán rượu và quán bar gần đó, với các đoạn video cho thấy cảnh tượng hỗn loạn tại các địa danh nổi tiếng như Piccadilly Circus.

Tình hình căng thẳng diễn ra ở cả London

Các sĩ quan được cho là đã phải can thiệp và giải cứu một cổ động viên Argentina khỏi khu vực này sau khi anh ta bị những người ủng hộ Anh vây hãm. Một số cổ động viên Anh được nhìn thấy đang trèo lên bốt điện thoại và cột đèn giao thông, trong khi các sĩ quan phải can thiệp để tách các nhóm đối địch.

Trước đó, màn trình diễn đầy quả cảm của Tam Sư đã giúp Anthony Gordon đưa đội nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 55, nhưng những quyết định thay người nhằm chuyển sang thế trận phòng ngự của đội tuyển Anh đã phản tác dụng một cách đau đớn.

Đội tuyển Anh chỉ còn cách trận chung kết World Cup đầu tiên sau 60 năm chưa đầy sáu phút thì Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa gieo sầu cho họ. Tiếp sau đó, ở phút bù giờ thứ hai, cú đánh đầu của Lautaro Martinez đã ấn định chiến thắng, mang về tấm vé vào chơi trận chung kết vào tối Chủ nhật với Tây Ban Nha tại New York cho Argentina.

Đây mới là lần thứ tư trong lịch sử đội tuyển Anh lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất tại một kỳ World Cup, khiến trận đấu này trở thành trận cầu có tính chất quan trọng nhất kể từ năm 1966. Nhưng trong một kịch bản quá đỗi quen thuộc, hy vọng của người hâm mộ một lần nữa lại bị dập tắt.

Nguồn: Daily Mail