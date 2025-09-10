Vén màn hệ sinh thái "đẻ ra trứng vàng" của "nữ đại gia quận 7": Sự thật chồng là Tổng giám đốc VB Group, vợ sản xuất phim doanh thu hàng trăm tỷ đồng?

Đoàn Di Băng (Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM), đang nhận được nhiều sự chú ý vì những lùm xùm trong vấn đề kinh doanh. Trong đó, thắc mắc về công việc và khối tài sản của cô và chồng là ông Nguyễn Quốc Vũ gây thu hút hơn cả.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Đoàn Di Băng cũng không ít lần flex cuộc sống giàu sang. Độ giàu có của cô được nhiều người gọi với biệt danh "nữ đại gia quận 7" (TPHCM).

Câu hỏi đặt ra là: Vợ chồng Đoàn Di Băng hoạt động trong những lĩnh vực nào để có thể sở hữu tạo dựng nên cơ ngơi "khổng lồ" như vậy?

Cuộc sống giàu sang, phủ đầy hàng hiệu của hai vợ chồng Đoàn Di Băng

Vén màn VB Group

Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện tại của VB Group là ông Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) - chồng Đoàn Di Băng. Công ty này có ngành nghề kinh doanh chính theo đăng ký kinh doanh là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, số vốn điều lệ 8 tỉ đồng.

Đáng chú ý doanh nghiệp này ban đầu do một người khác làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Lương Minh Hưng (sinh năm 1997). Đến tháng 7/2024, vị trí chủ doanh nghiệp đã được chuyển từ ông Hưng sang ông Nguyễn Quốc Vũ.

Thông tin kê khai thuế cho thấy doanh nghiệp có 10 lao động. Doanh nghiệp này cũng chính là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Trên website của Hanayuki, nổi bật là gương mặt đại diện của Đoàn Di Băng.

Không chỉ dầu gội, Hanayuki còn có nhiều sản phẩm làm đẹp khác liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sắc đẹp phụ nữ, như dung dịch vệ sinh, băng vệ sinh, kem chống nắng, kem dưỡng da mặt, kem giảm thâm nám, kem làm hồng nhũ hoa...

Đoàn Di Băng là đại diện thương hiệu của Hanayuki

Riêng thương hiệu kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, trong rất nhiều video, Đoàn Di Băng từng khẳng định bán được cực kỳ nhiều, "cháy hàng" đến nỗi bản thân cô phải cắt đôi tuýp kem ra và vét phần còn lại để dùng.

Tiền đẻ ra tiền nhờ showbiz

Khi tham gia chương trình Quý ông hoàn mỹ cùng Hương Giang Idol, Dược sĩ Tiến..., Đoàn Di Băng chia sẻ nhiều câu chuyện về gia cảnh khó khăn. Theo Đoàn Di Băng, cô bỏ học đại học do nhà nghèo, không đủ khả năng chi trả cho việc học.

Năm 2010, Đoàn Di Băng từng đoạt giải bạc trong cuộc thi Giọng hát vàng ngành du lịch TP.HCM. Sau chương trình này, Đoàn Di Băng được Lý Hải giúp đỡ, hỗ trợ. Cô được biết đến với danh xưng “em gái Lý Hải” khi tham gia MV "Vườn hạnh phúc".

MV này được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng số, vẫn được tìm nghe lại, sau khi Lý Hải và Đoàn Di Băng nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau. Trong MV, Đoàn Di Băng vừa tham gia diễn xuất, vừa góp giọng song ca cùng Lý Hải.

Ngoài sản phẩm chung là MV "Vườn hạnh phúc", Đoàn Di Băng cũng thể hiện một số ca khúc như Chạm vào quá khứ, Gọi tên anh trong đêm, Nhắm mắt em thấy anh...

Đoàn Di Băng đầu tư rất nhiều cho các chương trình giải trí, đặc biệt là sản xuất phim đạt doanh thu hơn 121 tỷ đồng

Sau khi kết hôn với Quốc Vũ, Đoàn Di Băng giải nghệ để tập trung cho kinh doanh. Cô cùng chồng đầu tư vào bất động sản, là nhà đầu tư sản xuất cho các chương trình giải trí. Vào năm 2023, Đoàn Di Băng trở thành Giám đốc sản xuất, nhà đầu tư của phim "Chị chị em em 2" với doanh thu lên đến hơn 121 tỷ đồng.

Trước đó, Đoàn Di Băng còn đầu tư khá nhiều vào các chương trình truyền hình thực tế để đưa hình ảnh của cô đến gần hơn với công chúng. Điển hình năm 2018, Đoàn Di Băng, Hương Giang và Dược sĩ Tiến cùng làm giám khảo cho Siêu Mẫu Việt Nam.

Sau đó, bộ ba này tiếp tục đồng hành ở The Tiffany Vietnam - Chinh Phục Hoàn Mỹ. Đây là chương trình tìm kiếm người đẹp chuyển giới đại diện cho Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Show thực tế này được Đoàn Di Băng bỏ ra gần hết chi phí sản xuất, cùng Hương Giang tổ chức.

Nói về lý do sản xuất đổ tiền đầu tư cho The Tiffany Vietnam, Đoàn Di Băng từng chia sẻ với truyền thông: "Ban đầu, sau khi tham gia với vai trò giám khảo khách mời tại Siêu Mẫu Việt Nam 2018, mình được biết sắp tới sẽ tổ chức The Tiffany Vietnam. Tuy nhiên, lúc đó còn mơ hồ không biết The Tiffany là gì vì chưa từng coi một tập phát sóng nào hết, thế nên mình đã quyết định bay qua Thái cùng với Hương Giang chứng kiến cuộc thi The Tiffany Thailand.Và trong lúc theo dõi cuộc thi đó thì cả Di Băng và ông xã đều quyết tâm đem cuộc thi đó về Việt Nam. Không còn là một nhà tài trợ nữa mà mình đồng hành cùng tổ chức ra chương trình này. Đó là một sân chơi vô cùng nhân văn".

Sau thành công của 2 chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm người đẹp chuyển giới, Hương Giang cùng Dược sĩ Tiến bắt tay sản xuất The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ lên sóng đầu năm 2022.

Ở The Next Gentleman, Đoàn Di Băng và chồng đại gia cũng góp mặt với vai trò khách mời "làm khó" thí sinh. Dù không làm giám khảo chương trình nhưng Đoàn Di Băng cũng chi tiền ở The Next Gentleman. Trong đêm Bán kết, bà mẹ 3 con đã quyên góp đấu giá chiếc đồng hồ hiệu với mục đích thiện nguyện. Cuối cùng, ông xã cô đã mua lại với giá 300 triệu đồng.

Xây dựng hình ảnh hào nhoáng, gom bộn tiền từ bán hàng online

Để nội dung quảng cáo được lan tỏa, từ đó sản phẩm bán chạy hàng, hai vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ rất chăm chỉ xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội. Cuộc sống vây quanh với xe siêu sang, đồ hiệu, kẻ đưa người rước...

Chỉ tính riêng bốn trang TikTok và Facebook cá nhân của cặp đôi này (có tick xanh) đã đạt hơn 5,3 triệu tài khoản theo dõi.

Đoàn Di Băng chia sẻ hình ảnh lấy trong kho 100 cây vàng để đi bán vào giữa năm 2024

Cặp đôi được biết đến là chủ sở hữu của nhiều bất động sản tại các vị trí đắc địa, minh chứng cho tầm nhìn và khả năng tài chính của họ. Nổi bật nhất là căn biệt thự tại Quận 7, TP.HCM, được công bố có giá trị lên đến 22 tỷ đồng và sở hữu diện tích rộng rãi gần 300m².

Điều khiến căn biệt thự này trở thành tâm điểm chú ý là khoản đầu tư "khổng lồ" vào nội thất: vào năm 2021, cặp đôi đã chi tới 140 tỷ đồng cho việc thiết kế và trang bị nội thất.

Không dừng lại ở đó, danh mục bất động sản của vợ chồng Đoàn Di Băng còn bao gồm một biệt thự 6 tầng tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Với diện tích đất khoảng 150m², căn biệt thự này được định giá hơn 10 tỷ đồng và được trang bị thang máy riêng, nhấn mạnh sự tiện nghi và hiện đại. Ngoài ra, một căn biệt thự được xây dựng giữa khu vực rừng thông Đà Lạt cũng là tài sản được nhắc đến, phục vụ mục đích nghỉ dưỡng và thể hiện sự đa dạng trong các khoản đầu tư bất động sản của gia đình.

Gara xe của vợ chồng Đoàn Di Băng là nơi quy tụ của nhiều mẫu xe sang trọng, mỗi chiếc đều mang một câu chuyện và giá trị riêng biệt. Chiếc Volvo XC90, được mua vào cuối năm 2018 với giá khoảng 4,5 tỷ đồng, được cho biết là để phục vụ việc đưa đón con cái, thể hiện sự ưu tiên hàng đầu dành cho các thành viên nhí trong gia đình.

Những món quà giữa hai vợ chồng cũng thường xuyên là tâm điểm của sự chú ý bởi giá trị hàng tỷ đồng. Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Đoàn Di Băng từng hạnh phúc khoe được ông xã tặng một chiếc xe hơi trị giá 2 tỷ đồng. Đáp lại, sau khi sinh bé thứ ba, cô cũng đã không ngần ngại tặng chồng một chiếc siêu xe trị giá 7 tỷ đồng, cho thấy sự "chiều chuộng" và độ "chịu chi" của cả hai.

Căn biệt thự tại Quận 7, TP.HCM, được công bố có giá trị lên đến 22 tỷ đồng

Đáng chú ý trong bộ sưu tập xe của Đoàn Di Băng là chiếc Mercedes-AMG G63 – một mẫu SUV đắt đỏ với giá thị trường khoảng 13,5 - 14 tỷ đồng. Đây là món quà từ chồng, và sau khi sở hữu, chiếc xe này còn được tùy chỉnh lại để phù hợp với sở thích và phong cách riêng của cô. Gần đây nhất, vào năm 2024, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ tiếp tục thể hiện độ "chịu chơi" khi tặng vợ chiếc Bentley Bentayga màu đen sang trọng, có giá khoảng 19 tỷ đồng, bổ sung thêm một "siêu phẩm" vào danh mục xe của gia đình.

Về các khoản đầu tư, Đoàn Di Băng cũng từng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh 100 cây vàng. Cô cho biết số vàng này được mua vào từ khoảng 3 năm trước với giá 57 triệu đồng/lượng. Với diễn biến tăng giá mạnh của vàng trên thị trường, số vàng này ước tính đã mang lại khoản lãi lên tới hơn 3 tỷ đồng, thể hiện sự nhạy bén trong các quyết định đầu tư tài chính của cô.

Nhờ vẻ ngoài hào nhoáng, kèm cách dẫn dắt chuyện lôi cuốn, nhiều mặt hàng được nhóm này bán suôn sẻ và ghi nhận doanh số tốt. Điển hình, trang Di Băng Store Hanayuki trên TikTok có hơn 16.000 sản phẩm đã được bán ra. Giá dao động 40.000 - 500.000 đồng/sản phẩm.

Hay kênh Hanayuki Việt Nam trên sàn Shopee có hơn 55.800 sản phẩm đã bán ra. Trong đó dung dịch vệ sinh phụ nữ được bán chạy nhất, với doanh số tổng cộng trên 5,3 tỉ đồng.

Tận dụng triệt để từng đồng lời, bên cạnh vai trò trực tiếp quảng cáo và bán hàng, các sản phẩm gắn liền với thương hiệu Hanayuki cũng được chính vợ chồng Đoàn Di Băng đặt sản xuất, thông qua Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group.

Ngoài "ông bà chủ" trực tiếp đứng bán, sản phẩm cũng được hàng loạt người khác phân phối rộng rãi.