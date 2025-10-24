Về già, khôn ngoan là biết chủ động cắt đứt với 3 kiểu người này

Trên nền tảng Xiaohongshu (Trung Quốc), một bài viết gần đây gây chú ý khi chỉ ra rằng:Muốn sống vui, sống khỏe và bình tâm ở tuổi hưu, bạn cần khéo léo tránh xa ba kiểu người “phá vibe”. Nghe tưởng đơn giản, nhưng đây lại là một trong những “bí quyết sống thọ” được nhiều chuyên gia tâm lý đồng tình, vì 80% cảm giác hạnh phúc ở tuổi già thực ra đến từ môi trường xã hội tích cực, tức là từ những người mà ta gặp gỡ mỗi ngày.

Kiểu người đầu tiên nên tránh chính là người mang năng lượng tiêu cực

Đó là những người mà mỗi lần gặp, bạn cảm giác như đang nghe bản tin u ám về cuộc đời. Họ than vãn về mọi thứ, từ chuyện sức khỏe, con cái, đến thời cuộc.

Ví dụ, bạn kể mình vừa đi Đà Lạt đổi gió, họ lại buông một câu : “Già rồi còn đi đâu, ở nhà cho lành.” Cái “negative vibe” ấy dần dần ngấm vào tâm trạng, khiến bạn mệt mỏi mà không hiểu vì sao.

Theo các chuyên gia, việc tiếp xúc thường xuyên với người than phiền có thể làm tăng tới 30% mức độ căng thẳng, khiến giấc ngủ kém đi và tinh thần uể oải. Thay vì để tâm trạng bị kéo xuống, hãy chủ động tìm đến những nhóm người tích cực như hội tập dưỡng sinh buổi sáng, lớp học vẽ, hay nhóm đọc sách. Khi họ bắt đầu “kể khổ”, bạn chỉ cần mỉm cười, khéo léo đổi chủ đề hoặc nhẹ nhàng nói: “Tui phải đi tưới cây đây, hẹn lần sau nha!” Việc thiền 10 phút mỗi sáng hay nghe nhạc vui cũng giúp bạn “reset” năng lượng tích cực hiệu quả.

Kiểu người thứ hai là người thích so sánh, tị nạnh

Họ luôn muốn hơn thua, thích khoe khoang hoặc hạ thấp người khác. “Nhà tui mới đi châu Âu, chứ Vũng Tàu thì xưa rồi!” - nghe quen không? Những lời so sánh như vậy chẳng những khiến người nghe thấy khó chịu, mà còn dần khiến bạn nghi ngờ giá trị cuộc sống giản dị của mình.

Ở tuổi xế chiều, khi sức khỏe và nguồn lực có giới hạn, việc nghe mãi những lời khoe khoang dễ khiến bạn mất niềm vui với hiện tại. Theo Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, người thường xuyên bị so sánh có nguy cơ giảm 20% cảm giác hài lòng với cuộc sống. Thay vì bị cuốn vào cuộc đua không hồi kết ấy, hãy tự tin với lựa chọn của mình - tận hưởng niềm vui nhỏ như trồng cây, nấu ăn hay đi bộ sáng cùng bạn xóm. Khi họ bắt đầu khoe, đừng đáp trả; chỉ cần mỉm cười, đổi chủ đề sang bộ phim bạn đang xem hoặc món ăn mới học.

Mỗi tối, thử viết ra ba điều khiến bạn biết ơn trong ngày, như trời nắng đẹp, tách trà ngon, hay tiếng cười của cháu nhỏ. Những điều tưởng chừng giản dị ấy chính là “lá chắn tinh thần” giúp bạn thấy cuộc đời vẫn thật đủ đầy.

Và kiểu người thứ ba chính là người thích “lo chuyện nhà người ta”

Họ không ác ý, nhưng luôn tò mò, can thiệp vào mọi chuyện: từ tài chính, con cái, cho tới chuyện bạn nên đầu tư gì hay sống ra sao. Câu hỏi kiểu “Sao không mua nhà lớn hơn?” hay “Sao không thử đầu tư chứng khoán đi?” nghe có vẻ quan tâm, nhưng thực ra lại khiến người đối diện thấy mệt.

Ở tuổi này, ai cũng cần sự tự do và không gian riêng, nên việc bị “soi” quá mức chỉ tạo thêm áp lực. Thay vì phản ứng gay gắt, bạn có thể đặt ranh giới nhẹ nhàng: “Dạ, chuyện này cháu tự lo được ạ.” Đồng thời, hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư, đặc biệt là chuyện tiền bạc hoặc gia đình. Dành thời gian ấy cho niềm vui cá nhân, như đọc sách, tập yoga, hoặc chăm vườn vừa giúp bạn thư giãn, vừa giảm cơ hội bị cuốn vào drama không đáng có.

Thật ra, né được ba kiểu người trên chỉ là bước đầu để giữ cho hậu vận bình an. Quan trọng hơn là bạn phải học cách bảo vệ năng lượng của chính mình. Hãy đặt ranh giới khéo léo, lịch sự nhưng kiên quyết, kiểu như : “Tui thích sống đơn giản, không bàn chuyện phức tạp đâu nha.” Và đừng quên xây dựng hội bạn cùng “tần số”: nhóm đi bộ sáng, lớp khiêu vũ, câu lạc bộ đọc sách, những cộng đồng nhỏ nhưng đủ để mỗi ngày của bạn thêm niềm vui.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm .