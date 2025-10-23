Bí mật đằng sau sự thành công của các CEO: Không làm nhiều hơn, mà làm điều khác biệt!

Việc trở thành một CEO thành công không chỉ đến từ tầm nhìn chiến lược hay sự may mắn, mà còn nằm ở cách sống và làm việc mỗi ngày. Mỗi quyết định, mỗi thói quen, mỗi khoảng thời gian trong ngày đều được đầu tư có chủ đích – tạo nên sự khác biệt bền vững so với phần còn lại.

Những nhà lãnh đạo xuất sắc hiểu rõ rằng quản trị năng lượng cá nhân chính là nền tảng của mọi thành công. Họ xem sức khỏe như tài sản chiến lược, là “vốn sống” cần được quản lý không kém gì nguồn vốn tài chính. Theo Forbes, nhiều CEO hàng đầu duy trì kỷ luật luyện tập, ăn uống khoa học và ngủ đủ giấc để bảo toàn sự tỉnh táo và bền bỉ. Họ không coi thể thao là sở thích, mà là một phần trong chiến lược lãnh đạo — bởi cơ thể khỏe mạnh tạo ra tâm trí sáng suốt, còn năng lượng ổn định giúp họ dẫn dắt cả một tổ chức qua những giai đoạn đầy áp lực.

Ở tầng sâu hơn, các CEO thành công khác biệt bởi cách họ suy nghĩ và hành động chiến lược. Nghiên cứu của McKinsey cho thấy họ không chỉ giỏi đặt mục tiêu, mà luôn tự hỏi: “Chúng ta sẽ thắng ở đâu, và bằng cách nào?” – rồi tập trung vào những quyết định mang tính định hướng. Họ can thiệp sâu vào các vấn đề chiến lược lớn, nhưng sau đó biết cách trao quyền và lùi lại, tránh rơi vào quản lý vi mô. Sức mạnh của họ nằm ở khả năng tạo ra một hệ thống tự vận hành, nơi mỗi cá nhân hiểu rõ vai trò và giá trị của mình.

Điểm khác biệt dễ thấy nhất của các CEO hiệu quả là họ tập trung cao độ vào điều quan trọng nhất. Mỗi sáng, họ xác định “nhiệm vụ quan trọng nhất” – công việc sẽ tạo ra giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp – và bảo vệ khoảng thời gian đó khỏi mọi gián đoạn. Họ biết nói “không” với những lời mời, cuộc họp hoặc email không mang lại giá trị. Với họ, thời gian là tài nguyên quý hiếm nhất, và việc kiểm soát nó là biểu hiện của lãnh đạo thực thụ.

Thành công cũng đến từ khả năng quản lý bản thân hơn là quản lý người khác. Những CEO hàng đầu có mức độ tự nhận thức cao – họ thường xuyên tự quan sát cảm xúc, phản ứng, điểm mạnh và điểm yếu của chính mình. Một bài trên Forbes từng nói: “Các CEO vĩ đại không chỉ lãnh đạo đội ngũ, họ lãnh đạo chính mình”. Họ dành vài phút mỗi ngày để tĩnh tâm, rà soát lại các giá trị cốt lõi, để đảm bảo rằng mọi hành động đều xuất phát từ sự rõ ràng và cân bằng nội tâm.

Đặc điểm khác biệt nữa là các CEO thành công biết cách xây dựng và trao quyền cho đội ngũ mạnh. Thay vì cố gắng làm mọi thứ, họ tuyển đúng người, định hình văn hóa và sau đó trao cho họ quyền tự chủ. Chính niềm tin vào đội ngũ giúp họ có thời gian tập trung vào chiến lược dài hạn, đồng thời khuyến khích nhân viên phát triển năng lực lãnh đạo riêng.

Trong bối cảnh toàn cầu biến động, những nhà lãnh đạo xuất sắc luôn duy trì khả năng thích ứng với bất ổn. Thay vì đòi hỏi đủ thông tin để hành động, họ chấp nhận rủi ro, dựa trên nguyên tắc và kinh nghiệm. Một nghiên cứu của IBM mà Forbes trích dẫn cho thấy, CEO thành công ra quyết định nhanh dựa vào “strong internal compass” – kim chỉ nam nội tại – chứ không chờ môi trường hoàn hảo. Sự linh hoạt, dám hành động trong mơ hồ chính là yếu tố sống còn trong kỷ nguyên bất định.

Cùng với đó, họ không bao giờ ngừng học hỏi. Tinh thần học tập liên tục là sợi dây kết nối mọi nhà lãnh đạo vĩ đại. Họ đọc sách, tham dự hội thảo, trao đổi với những người khác ngành để mở rộng tư duy. McKinsey từng kết luận: “Những CEO hiệu quả nhất là những người học suốt đời.” Họ luôn đặt câu hỏi: Liệu công ty có đang tụt lại? Liệu chúng ta có đang nhìn sai hướng? Việc duy trì trí tò mò giúp họ không ngừng đổi mới.

Sau cùng, điều làm nên dấu ấn đặc biệt của họ nằm ở thói quen hàng ngày tưởng nhỏ nhưng có tính nền tảng. Dậy sớm, vận động, dành 10 phút yên tĩnh trước khi bước vào ngày mới, hay bắt đầu bằng việc ghi lại điều biết ơn — tất cả không phải ngẫu nhiên. Financial Times từng mô tả, các CEO như Jamie Dimon (JPMorgan Chase) hay Mary Barra (General Motors) đều khởi đầu buổi sáng bằng sự khởi đầu có chủ đích. Chính những khoảnh khắc tưởng đơn giản ấy tạo ra nền vững chắc cho cả một ngày đầy thử thách.

Nhìn từ bên ngoài, thành công của các CEO có vẻ đến từ tài năng lãnh đạo hoặc những quyết định táo bạo. Nhưng bên trong, nó là kết quả của kỷ luật, sự tự nhận thức và những thói quen nhỏ được duy trì hàng ngày. Họ không chỉ điều hành công ty, mà điều hành chính bản thân mình. Và có lẽ đó chính là bí mật lớn nhất của những người đứng đầu — họ không cố gắng làm khác người khác vào một ngày, mà sống khác từng ngày.