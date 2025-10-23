Central Thanh Hóa lên tiếng về ồn ào đời tư của Chủ tịch HĐQT Hắc Ngọc Hải

Ngày 20/10 vừa qua, Công ty TNHH MTV Nhiệt lạnh Hải Nam - doanh nghiệp đứng sau Khách sạn Central Thanh Hóa đã phát đi thông báo chính thức về sự việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm người sáng lập là ông Hắc Ngọc Hải.

Trên các tài khoản MXH chính thức của Central Thanh Hóa, doanh nghiệp này đăng tải đoạn clip trích từ “Tọa đàm về việc một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để bôi nhọ hình ảnh, nạn nhân là gia đình ông Hắc Ngọc Hải, bà Hàn Thị Huyền và những người có liên quan”, được tổ chức vào ngày 19/10/2025.

(Ảnh chụp màn hình/ Central Thanh Hóa)

Sau lời cảm ơn đến những người đã đồng hành, đại diện công ty cho biết trên MXH xuất hiện nhiều thông tin và hình ảnh tiêu cực, sai lệch về ông Hải và gia đình, được cắt ghép từ video, livestream ngày 25/5/2025. Ngoài ra các hình ảnh đời thường bị sử dụng sai ngữ cảnh với mục đích xấu, gây hiểu nhầm và định hướng dư luận.

“Các bài viết, video sử dụng hình ảnh, đoạn clip được cắt ghép từ video quay vào ngày 25/5/2025, khi ông Hắc Ngọc Hải đang trong thời gian ly thân, một giai đoạn khó khăn kéo dài gần 8 năm, do những mâu thuẫn trong đời sống gia đình không thể hàn gắn. Trong khoảng thời gian đó, ông Hải tạm thời sử dụng khách sạn để nghỉ ngơi và làm việc” - người đại diện công ty nói.

Theo đại diện doanh nghiệp, nội dung này lan truyền nhanh chóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và hoạt động kinh doanh của ông Hải cũng như công ty. Vì vậy thông qua buổi gặp mặt, phía công ty khẳng định: “Đặt mục tiêu giữ gìn và phát triển doanh nghiệp lên hàng đầu, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, đóng góp vào việc tạo công ăn việc làm, từng bước nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên. Đồng thời, qua đây cũng để gửi lời động viên, chia sẻ đến những cá nhân, tổ chức, những người vô tình bị liên quan, bị ảnh hưởng từ sự việc ngoài mong muốn này”.

Cuối cùng, công ty kêu gọi sự cảm thông, nhìn nhận khách quan từ cán bộ, đối tác và cộng đồng, mong mọi người ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Hải và tập thể trong thời gian qua, giữ tinh thần đoàn kết và tin tưởng vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Đính kèm đoạn clip, bài đăng trên tài khoản Facebook của Central Thanh Hóa cũng đưa ra thông báo, khẳng định: (1) Những thông tin trên không phản ánh bất kỳ hoạt động nào của công ty và chỉ mang tính chất đồn thổi, nhằm mục đích câu view hoặc gây hiểu lầm; (2) Hoạt động kinh doanh của Central Thanh Hóa luôn minh bạch và tuân thủ pháp luật; (3) Về khía cạnh cá nhân: Cuộc sống riêng tư của lãnh đạo công ty là quyền riêng tư được pháp luật bảo vệ. Chúng tôi tôn trọng và không bình luận thêm về những vấn đề này.

Hiện tại sự việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý từ công chúng.