Nhân viên Apple "khổ sở" vì tên là Samsung, phải đổi họ để được yên ổn





Mười ba năm trước, một nhân viên trẻ tại cửa hàng Apple ở Vancouver không thể ngờ rằng chính tấm danh thiếp nhỏ xíu của mình sẽ khiến cả thế giới bật cười – và thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Trên đó, dòng chữ in rõ ràng: Sam Sung – Specialist, Apple Store . Một cái tên nghe như trò đùa định mệnh, khi người mang họ “Sung” lại làm việc cho đối thủ của Samsung.

Năm 2012, bức ảnh danh thiếp ấy được một khách hàng chụp lại và đăng lên Reddit. Trong vài giờ, nó lan khắp Internet. Báo chí, diễn đàn, mạng xã hội thi nhau chia sẻ, đùa vui rằng “đây là bằng chứng cho thấy vũ trụ có khiếu hài hước”.

Nhưng với Sam Sung, đó lại là những ngày hoảng hốt. Điện thoại đổ chuông liên tục, anh tưởng người thân gặp chuyện. Đến khi biết nguyên nhân, Sam chỉ biết ngồi lặng: tên mình đã trở thành trò cười toàn cầu.

Apple, vốn nổi tiếng với sự kín kẽ trong truyền thông, lập tức can thiệp. Sam được yêu cầu tạm rút khỏi khu vực phục vụ khách hàng. Các đồng nghiệp được dặn rằng nếu có ai hỏi “Sam Sung có làm ở đây không?”, họ nên mỉm cười và nói không.

Danh thiếp của anh bị thu hồi. Sam phải làm việc dưới một cái tên khác – như thể chính anh là sản phẩm lỗi cần giấu đi trong kho. “Tôi lo sợ mất việc mỗi ngày,” Sam kể lại với Business Insider . “Tôi không biết nên cười hay nên sợ”.

Khi cơn bão mạng dần lắng xuống, Sam vẫn tiếp tục công việc ở Apple, nhưng anh đã khác. Cái tên từng khiến anh tự hào bỗng trở thành gánh nặng. Dù không ai còn nhắc đến, anh biết rằng mỗi lần ai đó gõ “Sam Sung Apple” trên Google, cả ký ức năm ấy lại hiện ra.

Năm 2013, Sam quyết định rời Apple, chuyển sang lĩnh vực tư vấn nhân sự, giúp người khác viết hồ sơ xin việc – một công việc yên bình hơn. Cùng lúc ấy, anh cũng đổi luôn họ của mình. Tấm danh thiếp từng gây xôn xao được mang đấu giá.

“Tôi không muốn cả đời bị nhớ đến như một trò đùa trên Internet,” anh nói.

Cái tên mới, Sam Struan, được anh chọn vì gợi đến một vùng đất ở Scotland mà anh yêu thích. Nó trung tính, dễ dùng, và quan trọng hơn – không còn gây tiếng cười. Anh tạo tài khoản mới, email mới, và dần tách khỏi cái bóng của “Sam Sung – nhân viên Apple”.

Nhưng nhiều năm sau, khi nhìn lại, Sam lại nhận ra rằng có lẽ mình đã quá sợ hãi. “Ước gì tôi đã tận hưởng khoảnh khắc ấy nhiều hơn,” anh chia sẻ. “Đó không phải là trò đùa ác ý. Mọi người chỉ thấy vui vì sự trùng hợp thôi. Lúc đó, tôi quá trẻ để hiểu rằng đôi khi bạn nên mỉm cười và để mọi chuyện trôi đi.”

Hiện tại, Sam đang điều hành một công ty tư vấn nghề nghiệp ở Vancouver, giúp khách hàng tìm lại bản sắc chuyên nghiệp của mình giữa thế giới ồn ào. Anh vẫn giữ một bản sao danh thiếp “Sam Sung” cũ – được đóng khung, treo trên tường văn phòng. “Nó nhắc tôi nhớ rằng dù thế giới có cười, thì điều quan trọng nhất là bạn biết mình là ai”, anh nói.

