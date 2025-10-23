Từ 90.000 đồng trong túi, người đàn ông mua được 100 bất động sản cho thuê nhưng tuổi xế chiều có 500 tỷ lại chẳng thể tiêu

Gilles Jozias Overtveld (92 tuổi, Canada) là triệu phú bất động sản sở hữu 100 căn hộ cho thuê. Người đàn ông này từng chỉ còn 5 CAD (khoảng 90.000 đồng theo tỷ giá hiện nay) sau khi đặt chân đến Ottawa vào năm 1953. Từ một kỹ sư điện, Gilles đã trở thành một nhà phát triển bất động sản bằng cách mua nhà cũ, cải tạo sau đó cho thuê. Khối tài sản của Gilles năm 2020 ước tính lên đến 27 triệu CAD (507 tỷ đồng).

Một số tòa nhà chung cư của Gilles

Thế nhưng ở tuổi xế chiều, ông lại không thể điều hành công ty bất động sản bản thân thành lập cũng như tác động đến 100 căn hộ cho thuê trên. Năm 2017, ba người con của Gilles cho rằng ông đã tuổi cao sức yếu, không còn khả năng đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng. Họ viện dẫn một thoả thuận uỷ quyền Gilles ký vài năm trước khi ông đi công tác. Thỏa thuận này cho phép người ký đưa ra các quyết định quan trọng thay mặt cho người không có năng lực về thể chất hoặc tinh thần.

Theo người con gái Joy Overtveld, ông Gilles bắt đầu nổi những cơn thịnh nộ đột ngột không lý do sau một lần bị đột quỵ vào năm 2014. Con trai Todd Overtveld cho rằng bố đã trở nên nóng tính hơn, không còn hiểu được các báo cáo kinh doanh và tài chính của công ty.

Trong khi đó, người đàn ông 92 tuổi khẳng định bản thân không có thay đổi nào, vẫn duy trì trí nhớ tốt. Năm 2017, Gilles và con gái đã xảy ra mâu thuẫn khi ông phát hiện Joy dùng quyền quản lý hoạt động công ty để rút số tiền lớn từ tài khoản của ông. Hai người con của ông Gilles cho biết họ chỉ cố gắng giải quyết vấn đề tài chính của công ty còn người bố thường xuyên “có thái độ bất thường với các con”.

Ông Gilles sống một mình ở tuổi 92

Từ khi 3 anh em Overtveld nắm quyền kiểm soát tài chính của công ty, họ đã chuyển tiền của bố vào quỹ tín thác do họ quản lý. Joy Overtveld và các anh cũng giữ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của bố vì lo ngại ông Gilles bị lừa đảo hoặc rời khỏi nhà khi tình hình sức khoẻ chưa ổn định. Ba người con khẳng định họ vẫn dùng tiền của ông Gilles để chi trả chi phí sinh hoạt cho bố.

Không còn tài khoản ngân hàng và giấy tờ, cụ ông 92 tuổi phải nhờ người bạn lâu năm Tito Jurado giúp đỡ. Kết quả kiểm tra sức khoẻ cho thấy Gilles hoàn toàn tỉnh táo nhưng các con ông vẫn không chấp nhận trao quyền lại cho bố.

Thông qua sự giới thiệu của bạn, ông Gilles quyết định kết hôn với người phụ nữ 55 tuổi tên Rachida Youmouri để chuyển giao quyền quản lý tài sản hợp pháp. Dù giữa họ có khoảng cách tuổi tác, nhưng cả hai đều hoà hợp về quan điểm sống. Ông Gilles thường xuyên khen ngợi sự chu đáo của vợ và cảm thấy bớt cô đơn khi có sự đồng hành của Rachida Youmouri.

Gilles nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn lâu năm để giải quyết các thủ tục pháp lý

Lần này, các con của triệu phú cho rằng bố mình “không đủ tỉnh táo để đăng ký kết hôn”, còn người vợ mới “có động cơ lợi ích tài chính”. Họ nộp đơn lên tòa án để huỷ giấy đăng ký kết hôn của ông Gilles với lý do bảo vệ bố khỏi “kẻ lừa đảo”.

Tuy nhiên Rachida Youmouri khẳng định bản thân đến với ông Gilles vì sự đồng cảm. Bà muốn giúp đỡ và cải thiện cuộc sống của người đàn ông 92 tuổi sau thời gian dài chịu đựng sự cô lập đau khổ từ gia đình.

Luật sư của Overtveld, Miriam Vale Peters tin rằng những người con sẽ khó thắng kiện. Bà cho biết, ngay cả khi một người bị phát hiện không có khả năng quản lý tài sản hoặc chăm sóc cá nhân, họ vẫn có thể kết hôn với người khác mà không cần phải cân nhắc nhiều đến những hậu quả tài chính trong tương lai.

“Tôi có thể hiểu lý do các con ông Gilles không hài lòng với những gì đã xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có khả năng hoặc quyền cố gắng thay đổi những quyết định mà bố mình đã đưa ra”, luật sư Miriam Vale Peters cho biết.

Sau nhiều năm, vụ kiện vẫn chưa có kết quả cuối cùng liên quan đến người nắm quyền quản lý khối tài sản của triệu phú này.