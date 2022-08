Về câu hát “Tuổi nào mang bướm hồng ép vào tay” của Trịnh Công Sơn

2 phiên bản ca từ của "Còn tuổi nào cho em" do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết tay. Bản trái là ảnh do bà Dao Ánh cung cấp cho gia đình nhạc sĩ, với câu đầu "Tuổi nào mang bướm hồng ép vào tay" (cũng đã được in trong cuốn "Thư tình gửi một người"). Bản phải in trong cuốn "Những tình khúc Trịnh Công Sơn" năm 1968, với câu đầu "Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay" - Ảnh: Bà Dao Ánh, MC Minh Đức cung cấp