Album của Hoàng Thùy Linh được đánh giá tốt; Em trai Sơn Tùng M-TP ra album đầu tay

Từ trái sang: Tuấn Hưng, Hoàng Thùy Linh, MONO - Ảnh: Facebook nghệ sĩ

* Album của Hoàng Thùy Linh được 7.2 điểm trên Pitchfork

Pitchfork - chuyên trang phê bình âm nhạc "khó tính" thế giới - đã đánh giá album Link của Hoàng Thùy Linh với số điểm 7.2. Đây được xem là con số ấn tượng dành cho album của một nghệ sĩ Việt.

Album Link của Hoàng Thùy Linh nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả - Ảnh: Facebook Hoàng Thùy Linh

Điểm số này ngang bằng với album Forever 1 vừa ra mắt của nhóm nhạc SNSD, thậm chí cao hơn album Traumazine của Megan Thee Stallion vừa phát hành tuần rồi với số điểm 7.1, và vượt qua một số album của các nghệ sĩ khác như Taylor Swift, Shawn Mendes, Charlie Puth, BTS, Blackpink…

Album Link của Hoàng Thùy Linh phát hành vào ngày 11-8, đang nhận về nhiều đánh giá tích cực từ phía khán giả.

* Em trai Sơn Tùng M-TP phát hành album đầu tay

Sau thành công của MV Quên anh đi, ca sĩ MONO tiếp tục phát hành bản đầy đủ của album đầu tay với tên gọi 22.

Tạo hình của MONO trong album đầu tay - Ảnh: Facebook MONO

Album 22 được ca sĩ chia làm 3 giai đoạn với 8 ca khúc và 11 track. Giai đoạn đầu gồm 4 ca khúc, hai giai đoạn sau đều là 2 ca khúc cho mỗi lần phát hành. Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt MV Quên anh đi, em trai Sơn Tùng M-TP đã “nhá hàng” một trong bốn bài hát của giai đoạn đầu với tên Em là.

Lấy tình yêu làm chủ đề chính của album, MONO cho biết không chỉ khai thác góc nhìn cá nhân mà còn đưa bản thân vào câu chuyện tình yêu của nhiều người xung quanh, để hiểu và xây dựng album như câu chuyện bằng âm nhạc.

* Tuấn Hưng tiết lộ lý do tạm dừng ca hát

Ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải hình ảnh gia đình trên Facebook cá nhân, đồng thời tiết lộ lý do ít tham gia biểu diễn trên sân khấu, chỉ đi hát miễn phí trong thời gian qua.

Tuấn Hưng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên gia đình - Ảnh: Facebook Tuấn Hưng

"Chắc có rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao đang hát có nhiều show, kiếm tiền dễ mà lại tạm ngưng lại, thỉnh thoảng đi hát miễn phí cống hiến?

Tiền và việc ai chả ham, nhưng tính chất của công việc ca hát thì cứ đi biệt tăm nhiều lúc ba, bốn ngày, có lúc nhiều show thì cả tuần. Nên tôi đã thống nhất với bà xã sẽ dành tối đa thời gian cho các con trong những năm các con còn bé.

Bởi tiền không mua được ký ức tuổi thơ của các con về bố mẹ. Điều hạnh phúc nhất bây giờ của tôi là chăm con và dành quỹ thời gian tối đa cho gia đình" - nghệ sĩ chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 7-2020, Tuấn Hưng quyết định tạm gác công việc ca hát để dành thời gian bên gia đình.

* Người mẫu Minh Khắc mang trang phục lấy cảm hứng từ Thánh Gióng đến Man Of The Year 2022

Người mẫu Minh Khắc vừa công bố bộ trang phục lấy cảm hứng từ Thánh Gióng mà anh sẽ trình diễn tại cuộc thi Man Of The Year 2022. Đại diện Việt Nam mong muốn giới thiệu hình ảnh con người Việt Nam kiên cường, bất khuất… đến với bạn bè quốc tế.

Minh Khắc cho rằng nhân vật Thánh Gióng không chỉ là biểu tượng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm mà còn tượng trưng cho sức mạnh tuổi trẻ - Ảnh: NVCC

Theo Minh Khắc, nhân vật Thánh Gióng không chỉ là biểu tượng cho tầm vóc lớn lao và tinh thần chống giặc ngoại xâm của dân tộc mà còn tượng trưng cho sức mạnh của tuổi trẻ. Người mẫu cho rằng bộ trang phục sẽ mang theo bản sắc văn hóa và tinh thần con người Việt thay vì chỉ là một thiết kế cầu kỳ, bắt mắt.

“Đối với Khắc, hình tượng Thánh Gióng chính là hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ. Bản thân những người trẻ như Khắc cần gìn giữ và phát huy những phẩm chất truyền thống quý báu, đáng tự hào của dân tộc trong hành trình hội nhập để tạo nên những kỳ tích vẻ vang” - Minh Khắc chia sẻ.

* The Moffatts giản dị trong MV quay tại Việt Nam

Mới đây, ban nhạc The Moffatts đã cho ra mắt MV cover ca khúc Stay with me (Sam Smith) với những hình ảnh nên thơ được quay tại Sa Pa. Trong MV, The Moffatts thể hiện những ca từ ngọt ngào của bài hát cùng phong cách giản dị, mộc mạc bên cây đàn guitar.

Trong MV lần này, The Moffatts vẫn giữ phong cách giản dị, mộc mạc - Ảnh: NVCC

MV là hoạt động mở màn cho kế hoạch quảng bá du lịch, ẩm thực, văn hóa Việt Nam của dự án HAY Special, thông qua việc kết hợp sản xuất với nghệ sĩ quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

The Moffatts chia sẻ: “Việt Nam là đất nước vô cùng xinh đẹp, chúng tôi đã từng đến Việt Nam biểu diễn và có những trải nghiệm rất tuyệt vời: Đồ ăn ngon, con người thân thiện.

Nhưng với dự án này, chúng tôi muốn cảm nhận Việt Nam một cách chậm hơn, sâu hơn và nghiêm túc hơn. Không chỉ là một nghệ sĩ, chúng tôi sẽ trở thành du khách muốn lan tỏa vẻ đẹp nơi đây thông qua hành trình cùng HAY Festival!”.

* Miss Grand Vietnam 2022 tổ chức thi trang phục dân tộc

Sáng 18-8, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) công bố phần thi trang phục dân tộc và lịch trình của cuộc thi năm nay.

Theo đó, ban tổ chức yêu cầu trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với thuần phong mỹ tục và được ban tổ chức hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Đảm nhận vai trò huấn luyện viên có nhà thiết kế Brian Võ, Nguyễn Minh Tuấn, Tín Thái, Vũ Việt Hà, Văn Thành Công và Nguyễn Minh Công. Dự kiến, phần thi trang phục dân tộc diễn ra ngày 23-9.

Các nhà thiết kế là huấn luyện viên cho phần thi trang phục dân tộc - Ảnh: BTC

Trang phục chiến thắng sẽ được chọn làm quốc phục dành cho tân hoa hậu đến Miss Grand International 2022. Nhà thiết kế thắng giải cũng có cơ hội đồng hành đến với cuộc thi quốc tế.

Dịp này, ban tổ chức công bố lịch trình Miss Grand Vietnam 2022 sẽ chọn ra 60 thí sinh tranh tài qua các phần thi. Dự kiến đêm chung kết toàn quốc diễn ra ngày 1-10. Như vậy, tân hoa hậu Miss Grand Vietnam chỉ có vài ngày chuẩn bị sau đăng quang để tham gia cuộc thi quốc tế.