Vàng rơi tự do giữa ngày, người mua sáng nay đã mất gần 3 triệu đồng/lượng

Đầu giờ chiều ngày 5/6, thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh so với buổi sáng cùng ngày. Nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giảm từ 1,5 - 3 triệu đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Cập nhật lúc 13h10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 150,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với phiên buổi sáng.

Tương tự, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý cùng niêm yết vàng miếng ở mức 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng, giảm từ 2 triệu đồng đến 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng.

Mi Hồng hiện niêm yết vàng miếng ở mức 150,2 - 152 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngọc Thẩm giao dịch vàng miếng ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây cũng là thương hiệu có mức giảm sâu nhất.

Giá vàng liên tục thiết lập đáy mới trong 3 tháng qua. Ảnh: Giavang.org.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC xuống còn 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI và PNJ, Phú Quý cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng, giảm từ 2 triệu đồng đến 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều tùy thương hiệu.

Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch vàng nhẫn ở mức 151,4 - 154,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Mi Hồng, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 150,2 - 152 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với buổi sáng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục duy trì giá vàng nhẫn một mức ở cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức 150,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với sáng nay.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,5 - 146 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã mất khoảng 35 USD/ounce trong vòng 24 giờ, lùi về vùng 4.440 USD/ounce. Theo tỷ giá bán ra của Vietcombank, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện thu hẹp xuống dưới 13 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với mức gần 30 triệu đồng/lượng ghi nhận cách đây khoảng hai tháng.