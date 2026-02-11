Vàng lên 181 triệu đồng/lượng, Công ty SJC ra thông báo quan trọng, người mua bán cần biết ngay

Theo thông báo chính thức từ Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC), phần lớn hệ thống giao dịch trên toàn quốc sẽ tạm ngưng hoạt động để nghỉ Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026 bắt đầu từ ngày 15/02 hoặc 16/02 (tức 28 hoặc 29 tháng Chạp).

Thời gian mở cửa trở lại trải dài từ ngày 20/02 đến 23/02 (mùng 4 đến mùng 7 Tết).

Đáng lưu ý, tại các điểm giao dịch vàng miếng trọng yếu như trụ sở Nguyễn Thị Minh Khai hay chi nhánh Nguyễn Văn Nghi (TP.HCM), hoạt động mua bán vàng miếng sẽ kết thúc sớm hơn, hết sáng ngày 14/02/2026 (27 âm lịch), thời gian từ 8 giờ 30 - 11 giờ 30; riêng trang sức vẫn giao dịch hết 16/02 (29 âm lịch).

Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư chỉ còn rất ít thời gian để thực hiện các giao dịch chốt lời hoặc mua vào tại các điểm chính thống này trước kỳ nghỉ dài.

Tuy nhiên, SJC cũng mở ra phương án giao dịch xuyên lễ cho khách hàng có nhu cầu. Cụ thể, hai chi nhánh đặt tại trung tâm thương mại là SJC Aeon Bình Tân và SJC Aeon Tân Phú của TP.HCM sẽ hoạt động không nghỉ.

Đây là thông tin then chốt đối với những người dân có thói quen mua vàng lấy may đầu năm hoặc cần xử lý dòng tiền gấp trong dịp Tết, khi hầu hết các kênh tài chính khác đều tạm ngưng giao dịch.

Lộ trình hoạt động này được công bố ngay thời điểm thị trường vàng trong nước ghi nhận nhịp phục hồi về giá. Buổi chiều ngày 11/02, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại mức 178,0 – 181,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

So với vùng đáy thiết lập ngày 02/02, thị giá hiện tại đã tăng tới 15 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn trơn 9999 cũng giữ vững mốc 177,6 – 180,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện xoay quanh ngưỡng 5.040 USD/ounce, biên độ dao động đã thu hẹp về mức khoảng 100 USD mỗi phiên sau chuỗi ngày biến động mạnh trước đó.