Văn Hậu đến chụp ảnh kỉ yếu cùng bạn gái hot girl trường Luật, nàng có hành động đáp lại ngọt ngào

Sáng 16/4, nàng WAG Doãn Hải My cùng bạn bè tổ chức chụp ảnh kỷ yếu để đánh dấu những năm tháng sinh viên tươi đẹp trước ngày tốt nghiệp Đại học Luật. Nàng WAG diện áo dài trắng thướt tha vừa mang nét đẹp dịu dàng truyền thống, vừa khoe khéo đường cong cơ thể. Hải My sở hữu chiều cao, vóc dáng và nhan sắc có phần nhỉnh hơn so với những bạn bè cùng lớp.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu càng giúp Doãn Hải My nổi bật hơn giữa đám đông. Đoàn Văn Hậu là tuyển thủ nổi tiếng của ĐT Việt Nam và cũng là bạn trai của Hải My. Cặp đôi cùng nhau chụp những bức hình lưu giữ kỉ niệm trong dịp quan trọng của nàng WAG. Văn Hậu hôm nay diện sơ mi trắng, quần đen, phong cách khá đơn giản và phù hợp với concept áo dài trắng của bạn gái.

Cặp đôi đứng bên nhau tình tứ trước sự chứng kiến của mọi người. Văn Hậu quay sang nhìn Hải My với ánh mắt cưng chiều. Người đẹp cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm eo người yêu. Hành động thân mật của cả hai nhận được sự cổ vũ của mọi người.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chụp ảnh tại trường Luật (Ảnh: IGNV)

Doãn Hải My sinh năm 2001. Cô là sinh viên Viện luật so sánh, trực thuộc Đại học Luật Hà Nội. Tháng 4 này, Hải My đã hoàn thành khoá luận tốt nghiệp và chỉ còn chờ ngày bảo vệ trước hội đồng rồi chính thức khép lại 4 năm đại học rực rỡ.



Ở Đại học Luật, Hải My khá nổi tiếng. Cô sở hữu nhan sắc sinh đẹp, từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, đạt danh hiệu "Người đẹp tài năng". Hải My còn từng là đại sứ của Hội sinh viên Luật châu Á nhiệm kì 2021-2022.

Bạn gái Văn Hậu sẽ tốt nghiệp Đại học Luật trong tháng 4 này