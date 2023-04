Bạn gái Văn Hậu cực xinh trong ảnh tốt nghiệp trường Luật

Sáng 16/4, nàng WAG Doãn Hải My hào hứng khoe những hình ảnh hậu trường khi cô đi trang điểm để cùng bạn bè chụp ảnh với áo dài và áo cử nhân trường Luật. Bạn gái Văn Hậu sinh năm 2001, là sinh viên Viện luật so sánh, trực thuộc Đại học Luật Hà Nội. Đến tháng 4/2023, Doãn Hải My sẽ bảo vệ khoá luận và chính thức tốt nghiệp đại học.

Doãn Hải My hôm nay trang điểm kĩ lưỡng để có những bức hình lưu lại kỉ niệm đẹp nhất của đời sinh viên. Nàng WAG tạo kiểu tóc uốn bồng bềnh để tăng thêm phần nữ tính. Trong tà áo dài trắng duyên dáng, bạn gái Văn Hậu càng xinh đẹp, hút mắt. Cô nàng còn đội thêm vòng tết hoa trắng tạo nét xinh xắn như tiểu thư đài các.

Bạn gái Văn Hậu sắp tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội (Ảnh: IGNV)

Nhưng có lẽ, trong những khoảnh khắc này, điều người ta chú ý hơn cả là chiếc áo cử nhân có logo trường Luật mà Doãn Hải My mặc trên người. Gái xinh không giấu được nụ cười tự hào và hạnh phúc khi tốt nghiệp trường đại học danh giá nhất cả nước về luật. Mẹ của Hải My cũng xuất hiện cùng con gái trong dịp đặc biệt này.

Trong dàn WAGs Việt không thiếu những người có nhan sắc xinh đẹp nhưng Doãn Hải My là một trong những nàng WAG được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp tài năng và tri thức. Không chỉ theo học đại học Luật, Hải My cũng có chứng chỉ ngoại ngữ Ielts 7.0.

Ngoài ra, cô còn có nhiều tài lẻ như chơi piano thành thục, vẽ tranh, ca hát, múa,... Bạn gái Đoàn Văn Hậu từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và lọt vào Top 10 chung cuộc, đạt danh hiệu "Người đẹp tài năng".

Doãn Hải My được fan yêu mến nhờ vẻ đẹp tri thức và có nhiều tài lẻ

Mẹ của Hải My cũng xuất hiện để chụp ảnh cùng con gái đánh dấu ngày cô chuẩn bị tốt nghiệp