Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe ảnh xinh như thiên thần thời nhỏ, được ví với biểu tượng nhan sắc xứ Hàn Yoona (SNSD)

Doãn Hải My - bạn gái của hậu vệ Đoàn Văn Hậu nổi tiếng là nàng WAG vừa có tài vừa có sắc, nhận được nhiều sự chú ý trong làng WAG Việt. Người đẹp sinh năm 2001 mới đây đã chia sẻ lên mạng xã hội bức ảnh khoe dung mạo thuở nhỏ khiến dân tình khen hết lời.

Trong ảnh là cô bé Doãn Hải My năm 11 tuổi đang tạo dáng nghiêng đầu với đôi mắt long lanh, nụ cười ngây thơ, rạng rỡ. Nhiều bình luận dưới bức ảnh khen Hải My là thiên thần bởi nét xinh xắn, dễ thương tràn màn hình. Nhìn ảnh thuở nhỏ của Hải My, có người còn lầm tưởng đó là nữ thần Yoona của nhóm nhạc SNSD ngày bé.

Đặt ảnh của bạn gái Văn Hậu thời thơ ấu bên cạnh ảnh Yoona khi còn là nữ sinh trung học, với cùng góc chụp và cùng nụ cười, cả hai có nét hao hao giống nhau và đều vô cùng xinh đẹp, đáng yêu.

Doãn Hải My thuở nhỏ có nét giống nữ thần Yoona của SNSD (Ảnh: FBNV)

Nếu Doãn Hải My thuở nhỏ xinh như thiên thần thì hiện tại, cô đã "dậy thì thành công" và ngày càng xinh đẹp. Ở tuổi 22, nhan sắc thanh thuần, trong trẻo của bạn gái Văn Hậu luôn thuộc "hàng top" trong dàn WAG Việt.

Năm 2020, khi 19 tuổi, Hải My từng gây ấn tượng khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào Top 10 chung cuộc. Nàng WAG nhận được danh hiệu Người đẹp tài năng như một sự công nhận về cả nhan sắc và tài hoa.

Thời điểm ấy, Văn Hậu và Hải My đang dính tin đồn hẹn hò. Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Văn Hậu đã công khai xuất hiện để động viên Hải My. Sau đó ít lâu, cặp đôi đã chính thức khoe chuyện tình cảm trước công chúng và nhận được nhiều sự ủng hộ.

Doãn Hải My "dậy thì thành công", xinh đẹp ở tuổi 22 (Ảnh: FBNV)