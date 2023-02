Văn Hậu từng bị Hải My "bơ" tin nhắn làm quen vì... bận học

Văn Hậu bị Hải My "bơ" tin nhắn làm quen vì lý do vô cùng thuyết phục

Chiều 11/2, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My cùng nhau livestream chia sẻ về chủ đề tình yêu nhân dịp lễ tình nhân Valentine 14/2 đang đến gần. Trong đó, nàng WAGs Doãn Hải My đã vui vẻ kể lại kỉ niệm đáng nhớ trong lần đầu gặp gỡ của cặp đôi.



"Kỉ niệm thì nói chung My chỉ nhớ câu đầu tiên khi gặp mình, anh Hậu bảo: "Sao em không rep Facebook anh"". Hải My cũng giải thích cho câu hỏi của Văn Hậu bằng một lý do hết sức thuyết phục: "My có bận học, lý do quá chính đáng không thể cãi nổi".

Văn Hậu từng bị "bơ" tin nhắn làm quen (Ảnh: TTNV)

Ngồi cạnh bạn gái hoạt ngôn lại thẳng thừng khoe việc mình bị "bơ" tin nhắn làm quen, Văn Hậu chỉ biết che mặt ngượng ngừng và cười trừ. Khi nhận được câu hỏi về những áp lực mà cầu thủ sinh năm 1999 gặp phải từ khi hẹn hò cùng người đẹp Hà thành, Văn Hậu đáp; "Anh đang áp lực về cuộc sống".



Bạn gái Văn Hậu ngay lập tức hỏi vặn lại rằng, "Sao yêu em lại áp lực về cuộc sống". Hậu vệ quê Thái Bình bào chữa bằng câu khẳng định: "Thì anh trêu thế". Cả hai vừa nói cười vừa cùng trả lời những câu hỏi mà đông đảo người hâm mộ đã để lại trong phần bình luận của livestream.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò từ cuối năm 2020 nhưng đến năm 2022, cả hai mới công khai chuyện hẹn hò và ngày càng thoải mái chia sẻ về chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Văn Hậu có mối quan hệ thân thiết với gia đình Hải My, còn nàng WAGs cũng đã về ra mắt gia đình Văn Hậu và được coi như con cháu trong nhà.