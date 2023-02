Văn Hậu khoe tài ném bowling cùng bạn gái xinh đẹp Doãn Hải My

Tối 5/2, hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ lên mạng xã hội video khi anh cùng bạn gái Doãn Hải My đi chơi bowling. Hải My tập ném bowling nhưng vẫn chưa quen tay, cô nàng cầm trái bowling khá vất vả. Vì lực ném của Hải My khá yếu, bóng nhanh chóng trượt ra khỏi đường băng.



Văn Hậu trêu bạn gái bằng nhận xét: "Một pha dứt điểm hoàn hảo". Còn Hải My chỉ biết cười và lấy tay che mặt ngại ngùng sau pha ném lỗi. Đến lượt Văn Hậu, anh dễ dàng ném đổ hết pin sau 2 lần ném trong lượt chơi của mình. Văn Hậu ăn mừng bằng hành động giơ tay đầy sức mạnh trước mặt bạn gái.

Văn Hậu cùng bạn gái chơi bowling (Ảnh: IGNV)

Trước đó, cặp đôi còn cùng nhau đi uống trà, hẹn hò trong tiết trời se lạnh, mưa phùn Hà Nội. Từ khi công khai chuyện hẹn hò, đôi trai tài gái sắc không ngần ngại khoe những khoảnh khắc tình tứ bên nhau.



Văn Hậu hẹn hò cùng bạn gái xinh đẹp (Ảnh: IGNV)

Văn Hậu vừa có màn khởi đầu mùa giải 2023 bằng 1 chiến thắng giòn giã cùng đội bóng mới là CLB Công an Hà Nội. Trong trận đấu ở vòng 1 V.League 2023 diễn ra trên sân Hàng Đẫy ngày 4/2 vừa qua, CLB Công an Hà Nội hạ gục CLB Bình Định với 5 bàn không gỡ. Ở vòng 2 V.League 2023, Văn Hậu và các đồng đội sẽ đối đầu với đội bóng cũ của anh - Hà Nội FC - cũng trên sân Hàng Đẫy vào 19h15 ngày 9/2.