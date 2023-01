Văn Hậu, Văn Thanh, Văn Đức... nhận lì xì trong ngày 'khai xuân'

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung lì xì cho Văn Hậu, Văn Đức và các cầu thủ CLB Công An Hà Nội - Ảnh: CAHN

Ngày 25-1, nhiều CLB tại V-League đã ra quân tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải 2023 chuẩn bị khởi tranh.

Trong ngày mùng 4 Tết, trung tướng Nguyễn Hải Trung - giám đốc Công an TP Hà Nội - đã có mặt để động viên, khích lệ tập thể CLB Công An Hà Nội.

Nhân dịp năm mới 2023, giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đã lì xì đầu năm cho toàn thể các thành viên CLB Công An Hà Nội. Món quà đầu năm được hy vọng sẽ mang đến may mắn để CLB có thể có được những bước tiến thật mạnh mẽ ở V-League 2023.

Văn Thanh và đồng đội đã có buổi tập đầu tiên ngày mùng 4 Tết - Ảnh: CAHN

Ngày 25-1 cũng là lần đầu tiên mà tất cả các cầu thủ cũ, mới của CLB Công An Hà Nội cùng có mặt. Các "ngôi sao" mới được đội bóng chiêu mộ là: Văn Hậu , Văn Thanh, Văn Đức, Bùi Tiến Dũng... đều có mặt trong buổi tập luyện khai xuân.

Mặc dù mới giành suất thăng hạng lên V-League trong mùa giải 2023 nhưng Công An Hà Nội với những màn chuyển nhượng "bom tấn" hứa hẹn sẽ mang đến bất ngờ thú vị ở mùa giải này.

Đại tá Dương Đức Hải - chủ tịch CLB Công An Hà Nội - cam kết CLB Công An Hà Nội sẽ là đội bóng giàu tính kỷ luật, đảm bảo mang đến một lối chơi đẹp mắt nhằm phục vụ khán giả thủ đô nói riêng và khán giả cả nước nói chung.

CLB Nam Định khai xuân chiều 25-1 trên sân Thiên Trường - Ảnh: NDFC

Cùng ngày, CLB Nam Định cũng đã chính thức hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngay trong chiều, toàn đội đã bước vào buổi tập luyện đầu tiên tại sân Thiên Trường. Với sự đầu tư mạnh từ nhà tài trợ, CLB Nam Định đã "thoát nghèo", mang về nhiều hợp đồng giá trị trong mùa giải 2023 như: Hồng Duy, Nguyên Mạnh, Trọng Đại, Hữu Tuấn... Thay vì luôn đua trụ hạng, CLB Nam Định đặt mục tiêu giành vị trí tốp đầu trong mùa giải 2023.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023 sẽ chính thức bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa CLB Hà Nội - Hải Phòng ngày 29-1 trên sân Hàng Đẫy. Để chuẩn bị cho trận đấu này, CLB Hà Nội đã ra quân tập luyện từ ngày mùng 2 Tết.

Ngày 3-2, V-League 2023 sẽ chính thức khởi tranh với 7 cặp đấu hấp dẫn.