Văn Hậu đòi bạn gái lì xì đầu năm

Mới đây, nàng WAGs Doãn Hải My đăng tải bộ ảnh diện áo dài đỏ thướt tha khi cô cùng gia đình đi lễ đầu năm ở Hà Nội. Nàng WAGs khoe nhan sắc xinh đẹp, đằm thắm trong bộ áo dài đỏ cách tân. Bên dưới bài đăng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu để lại bình luận tương tác: "Lì xì mình bạn ơi".

Mới mồng 1 Tết Quý Mão, Văn Hậu đã đi "đòi" lì xì từ người yêu, Hải My đáp lại bằng câu đùa vui: "Lêu lêu lớn hơn người ta mà đòi lì xì. Mai cho 5 nghìn". Văn Hậu sinh năm 1999, lớn hơn bạn gái Hải My 2 tuổi. Nhưng cầu thủ người Thái Bình vẫn muốn được nhận chiếc lì xì may mắn từ bạn gái để có một năm mới hạnh phúc.

Văn Hậu đòi lì xì từ bạn gái ngày đầu năm (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, 28 Tết, Văn Hậu cùng Hải My đã về thăm gia đình anh ở quê nhà Thái Bình. Hải My đã từng về ra mắt nhà Văn Hậu nhưng đây là lần đầu tiên Văn Hậu công khai khoảnh khắc đưa nàng về thăm nhà. Hải My mặc đồ đơn giản, vào bếp rửa bát phụ giúp mẹ Văn Hậu khiến anh chàng vui vẻ khoe lên mạng xã hội.



Sau đó, Văn Hậu đưa Hải My về lại Hà Nội để cô đón Tết cùng gia đình. Còn anh trở về đón năm mới cùng bố mẹ và những người thân yêu. Đó là lý do Hải My không góp mặt trong bức ảnh đầu xuân của nhà Văn Hậu.

Cặp đôi hẹn gặp nhau khi Văn Hậu lên Thủ đô hội quân đội bóng mới - CLB Công an Hà Nội. V.League 2023 sẽ khởi tranh vào ngày 3/2/2022. Các đội bóng sẽ sớm hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới chỉ còn cách ít ngày. Vòng 1, Văn Hậu sẽ cùng CLB Công an Hà Nội tiếp đón CLB Bình Định trên sân nhà Hàng Đẫy vào 19h15 ngày 3/2.

Văn Hậu đón Tết đầm ấm bên gia đình