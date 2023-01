Văn Hậu đưa bạn gái về nhà đốt pháo hoa

Tối mùng 3 Tết Nguyên đán, nàng WAGs Doãn Hải My có mặt tại Thái Bình - quê nhà Văn Hậu. Cặp đôi cùng nhau đi lễ Đền Trần rồi trở về nhà Văn Hậu. Đón bạn gái về chơi Tết, Văn Hậu đã thiết kế màn đốt pháo hoa ấn tượng ở sân nhà và trên sân thượng.



Trong video mà Doãn Hải My đăng tải lên Instagram cá nhân, Văn Hậu hào hứng như trẻ con, đốt pháo và chạy về phía mọi người để cùng nhìn ngắm.

Khi Hải My lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc này, Văn Hậu nhắc bạn gái đứng gần hơn để xem pháo hoa rõ hơn. Anh gọi Hải My bằng tên "Thóc". Đây là biệt danh thân thương mà bố mẹ Hải My vẫn thường gọi cô khi ở nhà.

Ngoài Văn Hậu, người lớn trong nhà cũng bày tỏ sự quan tâm với Hải My bằng cách gọi cô là "con" rồi nhắc cô đứng gần lại để xem pháo hoa: "Đứng gần đây con này, nó không nổ to đâu". Nàng WAGs sinh năm 2001 có vẻ khá được lòng gia đình bạn trai khi về thăm nhà dịp Tết.

Hải My về thăm nhà Văn Hậu mồng 3 Tết (Ảnh: IGNV)

Trước đó, ngày 28 Tết, Doãn Hải My cũng đã cùng Đoàn Văn Hậu về Thái Bình thăm nhà. Sau đó cô trở lại Hà Nội đón Tết cùng gia đình.



Mồng 2 Tết, Văn Hậu lên Hà Nội cùng bạn gái du xuân và mồng 3, Hải My lại về Thái Bình chúc Tết gia đình bạn trai.

Cặp đôi đã xác định mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Nhiều người đồn đoán, hậu vệ sinh năm 1999 và người đẹp Hà thành sẽ sớm kết hôn trong thời gian tới.