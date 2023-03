Cái giá của "hào quang" khi là bạn gái Đoàn Văn Hậu: Doãn Hải My bị gọi là "trà xanh", dọa "tạt axit"

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã hẹn hò được hơn 2 năm. Đến nay cặp đôi vẫn nhận được nhiều lời khen là "trai tài gái sắc" xứng đôi nhất nhì làng bóng đá Việt. Từ khi công khai hẹn hò Văn Hậu, Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên bạn trai là cầu thủ nổi tiếng. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm với Văn Hậu, Hải My cũng vấp phải không ít những ý kiến trái chiều, thậm chí rất tiêu cực nhắm vào cô và gia đình.

Trong một chia sẻ trên mạng xã hội, Doãn Hải My đã tiết lộ những tin nhắn cô phải nhận từ anti-fan với những lời lẽ mạt sát, chửi bới, nhục mạ, thậm chí là đe doạ tấn công. Nguyên nhân vì những anti-fan này cho rằng Hải My là "trà xanh" chen vào cuộc tình của Văn Hậu và bạn gái cũ Hoàng Anh Ốc. Anti-fan mắng Hải My với những từ ngữ khó nghe như: "Xấu mà chảnh", "Đi cướp chồng người ta", "Tao phải tạt axit vô mặt mày", "Giả vờ ngây thơ"...

Doãn Hải My hẹn hò Văn Hậu được hơn 2 năm (Ảnh: IGNV)

Doãn Hải My mệt mỏi vì liên tiếp phải nhận những tin nhắn này và bị gọi là "trà xanh" mà bản thân Hải My cũng không hiểu từ đâu ra. Cô nói: "Trời nhiều khi không biết sao các bạn cứ phải áp đặt bằng được cụm từ 'trà xanh' vào My luôn nè? Trong khi ngay từ đầu My đã nói thẳng là không. Đó là một trong những tin vô căn cứ, sai sự thật và nói thẳng là không hiểu từ đâu ra về My. Mà nói vậy rồi các bạn vẫn còn spam tin nhắn chửi hết My tới em My suốt bấy lâu nay".

Doãn Hải My nhắn nhủ anti-fan: "Riêng bạn bên phải nay My lướt thấy nhắn mấy câu ghê quá trời quá đất, chửi um tùm, chửi hết người này người nọ liên quan tới My chỉ vì những 'tin đồn' trời ơi đất hỡi mà bạn tự cho là thật. Người có đầu óc sẽ không tin vào cái 'nghe nói', vào cái 'nghe đồn' và người tử tế thì sẽ không đem những tin tức sai sự thật về người khác để đi bêu rếu, lan truyền và nhục mạ. Làm gì thì làm, hãy làm người tử tế trước đã".

Bạn gái Văn Hậu nhắn nhủ anti-fan hãy thể hiện sự "không thích" của mình một cách văn minh bằng cách unfollow, thậm chí là block cho nhẹ lòng.