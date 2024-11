Trước trận đấu quan trọng, báo Indonesia bất ngờ kêu gọi đội nhà “sao chép” tuyển Việt Nam

Sau 4 lượt trận tại vòng loại thứ ba World Cup 2026, đội tuyển Indonesia tạm thời xếp thứ năm bảng C với 3 điểm. Cơ hội vẫn tương đối rộng mở, nhưng trận thua 1-2 trước tuyển Trung Quốc đã chỉ ra nhiều vấn đề của đội bóng xứ Vạn đảo.

Đó là trận đấu mà tuyển Indonesia chơi tấn công và áp đảo ở nhiều thông số như tỉ lệ kiểm soát bóng (76% so với 24% của tuyển Trung Quốc), số lần dứt điểm (14 so với 5) và số lần dứt điểm trúng đích (6 so với 3). Tuy nhiên, thông số quan trọng nhất là bàn thắng thì Indonesia lại kém hơn đối phương.

Đội tuyển Indonesia chưa có chiến thắng nào tại vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Vào ngày 15/11, đội bóng xứ Vạn đảo đón tiếp Nhật Bản trên sân nhà. Cuộc đọ sức này được đánh giá là cơ hội để tuyển Indonesia không chỉ giành điểm mà còn lấy lại sự tự tin sau thất bại đầu tiên ở vòng loại thứ ba.

Truyền thông Indonesia nhận định HLV Shin Tae-yong cần có những điều chỉnh trong cách tiếp cận trận đấu để hướng tới hiệu quả cao nhất. Trang Suara cho rằng tuyển Indonesia nên học hỏi từ tuyển Việt Nam:

“Trên lý thuyết, đội tuyển Nhật Bản vượt trội rất xa so với tuyển Indonesia. Nhật Bản xếp thứ 15 trên BXH FIFA trong khi Indonesia chỉ đứng thứ 129. Họ chính là đối thủ mạnh nhất mà Indonesia phải chạm trán trên hành trình vòng loại World Cup.

Để có điểm trước Nhật Bản, tuyển Indonesia có thể “sao chép” chiến thuật mà tuyển Việt Nam từng áp dụng. Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam từng hoà 1-1 với Nhật Bản ngay trên sân khách.

Khi ấy, họ đã áp dụng chiến thuật phòng ngự gọn gàng, dứt khoát, hoá giải được các pha tấn công mãnh liệt từ tuyển Nhật Bản trong những phút đầu tiên. Tới khoảng sau phút 15, tuyển Việt Nam mới bắt đầu phản đòn.

Hiệu quả của cách chơi này là tuyển Việt Nam ghi được bàn dẫn trước. Dù rất nỗ lực sau đó, tuyển Nhật Bản cũng chỉ có thể cân bằng tỉ số 1-1. Sơ đồ phòng ngự 5-4-1 mà HLV Park Hang-seo sử dụng đã làm đội bóng xứ Mặt trời mọc nản lòng.

Đội tuyển Việt Nam từng cầm hòa thành công Nhật Bản với tỉ số 1-1 ngay trên sân khách.

Về phần đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong thường dùng đội hình 3-4-3. Sơ đồ này có thể chuyển đổi linh hoạt về 5-4-1 nếu cần phòng ngự chặt.

Nhưng để tăng cường hàng thủ, ông Shin cần đến những cầu thủ chạy cánh sẵn sàng lui về khi cần như Pratama Arhan, Calvin Verdonk hay Yakob Sayuri.

Ngoài ra, vị trí tiền đạo cắm cũng cần một nhân tố có thể hoạt động liên tục và tạo áp lực cho đội bạn. 2 lựa chọn dành cho ông Shin là Eliano Reijnders và Rafael Struick.

Dù giữa 2 đội có sự chênh lệch thế nào về mặt lý thuyết, trận đấu luôn bắt đầu từ tỉ số 0-0. Đội tuyển Indonesia nếu chuẩn bị tốt sẽ tạo ra được bất ngờ”.

LĐBĐ Indonesia đang tập trung các nguồn lực tốt nhất cho đội tuyển tại vòng loại World Cup 2026. Những trường hợp nhập tịch cầu thủ được đẩy nhanh tiến độ, lịch thi đấu giải quốc nội được sắp xếp một cách hợp lý hơn. Đặc biệt, LĐBĐ xứ Vạn đảo đã chấp nhận kế hoạch sử dụng đội U22 để thi đấu tại AFF Cup 2024 sắp tới, một quyết định chưa từng thấy trong lịch sử giải đấu.