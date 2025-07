Lễ khai mạc giải bóng đá Công an - Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 đẳng cấp như Asian Cup

Tối 9/7/2025, tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho một mùa giải thể thao ý nghĩa, mà còn là bản hòa ca đặc sắc của thể thao, nghệ thuật và tinh thần hữu nghị.

Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025

Lễ khai mạc kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại

Lễ khai mạc giải bóng đá Công an-Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 được dàn dựng công phu, hoành tráng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa của các quốc gia ASEAN, vượt lên trên mọi ranh giới về văn hóa, ngôn ngữ, thể hiện khát vọng, tinh thần đoàn kết và lý tưởng cao đẹp của thế hệ chiến sĩ công an trong thời đại mới.

Qua từng tiết mục, chương trình truyền tải thông điệp về hòa bình, hợp tác và hữu nghị giữa các lực lượng công an, cảnh sát – những người đang ngày đêm thực hiện trách nhiệm vì cộng đồng, vì hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Với sự đầu tư công nghệ hiện đại bậc nhất: laser mapping, sân khấu di động, hiệu ứng ánh sáng 360 độ, công nghệ trình chiếu, lễ khai mạc mang đẳng cấp quốc tế như các kỳ World Cup hay Asian Cup.

Thông qua nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc đa ngôn ngữ, kết hợp với sự đầu tư quy mô và sức sáng tạo không giới hạn của người Việt Nam, lễ khai mạc giải bóng đá Công An-Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 được tổ chức thành công rực rỡ, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa đặc biệt của sự kiện.

Giải bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng diễn ra trên 2 sân Hàng Đẫy và PVF (Hưng Yên). Giải quy tụ 8 đội bóng đến từ 7 quốc gia, gồm 5 đội thuộc ASEAN, 1 đội khách mời ngoài khu vực và 2 đội chủ nhà

Các đội bóng đá tranh tài từ ngày 7/7 trên sân Hàng Đẫy và sân PVF

Giải bóng đá Công an-Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 7/7 đến 15/7, nằm trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giải năm nay do Bộ Công an chủ trì, với sự phối hợp của Cục Công tác chính trị (X03), Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Tập đoàn T&T và ngân hàng SHB đồng hành và tài trợ giải.