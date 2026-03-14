Vài dòng "bóc phốt" cô giáo Cẩm của học sinh khiến dân tình cười đau ruột: Có bức xúc nhưng không đáng kể!

Chỉ với vài dòng ngắn ngủi, 1 em học sinh tiểu học đã vô tình "bóc phốt" cô giáo của mình khiến nhiều người đọc xong không nhịn được cười.

Bài viết có tiêu đề "Kể về cô giáo của em". Trong bài, em học sinh giới thiệu: "Cô của em tên là Cẩm. Sở thích của cô là dạy học sinh nghiêm túc". Đến đây, mọi thứ vẫn rất bình thường và đúng "chuẩn" của một bài văn tả cô giáo. Tuy nhiên, những dòng tiếp theo mới thực sự khiến người đọc bật cười.

Em viết: "Cô thích nhất món thịt bò khô - thịt bò nướng và cô thích thời trang. Con không thích cái kiểu cô bắt nạt con ở lại, chán quá". Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng nội dung lại chứa đựng đủ loại cảm xúc: vừa ngây thơ, vừa thật thà, lại có chút “bức xúc nhẹ” của một học sinh bị cô giáo giữ lại lớp. Nhiều người suy đoán rằng có lẽ em học sinh từng bị cô giữ lại lớp để làm trực nhật hoặc hoàn thành bài tập nên đã ghi thẳng cảm xúc vào bài văn.

Điều thú vị là ngay trên bài viết, giáo viên chấm bài cũng đã có nhận xét bằng mực đỏ khá nhẹ nhàng. Cô giáo viết: "Cô đồng ý với đoạn văn của con. Nhưng con viết đúng chính tả, chữ sạch đẹp, viết nhanh thì cố sẽ không bắt con nữa. Cô hứa". Dòng phê vừa nghiêm khắc vừa hài hước khiến nhiều người cho rằng cô giáo chắc hẳn cũng phải "dở khóc dở cười" khi đọc bài văn này.

Những bài văn như vậy thực ra không hiếm ở bậc tiểu học. Trẻ nhỏ thường viết theo đúng những gì mình nghĩ, chưa biết "uốn nắn câu chữ" hay giấu cảm xúc như người lớn. Chính sự hồn nhiên ấy lại là điều khiến những bài tập làm văn của học sinh tiểu học trở nên đặc biệt. Không ít bài viết từng gây "sốt" mạng xã hội chỉ vì những câu chữ ngô nghê nhưng chân thật như vậy.

Thực tế, các giáo viên cũng thường nhìn những bài viết kiểu này với tâm lý khá thoải mái. Bởi với trẻ nhỏ, việc bộc lộ suy nghĩ thật là một phần của quá trình học tập và trưởng thành. Các em chưa biết "viết văn cho hay", nhưng lại viết rất thật.

Có lẽ chính vì vậy mà chỉ vài dòng "bóc phốt" cô giáo Cẩm, em học sinh nhỏ tuổi đã vô tình mang đến cho cộng đồng mạng một câu chuyện dễ thương. Đôi khi, những câu chữ ngây ngô của trẻ con lại là thứ khiến người lớn cảm thấy nhẹ nhõm nhất sau một ngày bận rộn.