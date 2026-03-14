Doanh nghiệp chi 115 triệu mua 4 chiếc bánh bao của nhóm sinh viên

Những ngày gần đây, câu chuyện một nhóm sinh viên tại khoa Công nghệ Thực phẩm - Đại học Thương mại Vũ Hán (Trung Quốc) bán 4 chiếc bánh bao với mức giả "không tưởng" 30.000 NDT (khoảng 115 triệu VNĐ) cho một doanh nghiệp đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận Trung Quốc.

Ngày 13/3, Giáo sư Thường Phúc Tăng giảng viên khoa Công nghệ Thực phẩm - Đại học Thương mại Vũ Hán, đồng thời là bậc thầy ẩm thực Trung Quốc và chuyên gia lâu năm trong ngành nhà hàng, chia sẻ với báo chí rằng 4 chiếc bánh bao mang tên "Tứ thời phương phổ" (Thực đơn bốn mùa) đó thuộc dạng thực phẩm dưỡng sinh. Theo ông, mức giá 30.000 NDT mà doanh nghiệp bỏ ra không đơn thuần là để mua một công thức mà là để mua một giải pháp có thể thương mại hóa cùng một ý tưởng sản phẩm có tiềm năng.

Để một ý tưởng đi từ phòng thí nghiệm ra đến dây chuyền sản xuất hàng loạt, nhóm sinh viên "cha đẻ" của sản phẩm đã phải tự mình giải quyết một loạt bài toán hóc búa về kiểm soát chi phí, tính ổn định của quy trình và thời hạn bảo quản. Nhóm sinh viên này đã hoàn thành bước đột phá từ 0 đến 1, chứng minh tính khả thi của sản phẩm. Đối với doanh nghiệp, điều này giúp họ rút ngắn đáng kể chu kỳ từ nghiên cứu đến khi tung sản phẩm ra thị trường, đồng thời giảm thiểu tối đa chi phí thử sai.

100 lần thí nghiệm chỉ để tìm một mức nhiệt độ lên men

"Để tìm ra một nhiệt độ lên men chuẩn xác nhất, các em đã thực hiện hơn 100 lần thí nghiệm", Giáo sư Thường chia sẻ. Nhóm sinh viên không chỉ dừng lại ở việc "làm chín bột ". Họ đã nắm bắt được hai nhu cầu lớn nhất của người trẻ hiện nay là "sức khỏe" và "thẩm mỹ", từ đó biến món ăn truyền thống thành sản phẩm vừa mang tính dinh dưỡng vừa có hình thức hiện đại.

Công thức bánh là sự kết hợp tinh tế giữa triết lý lấy thực phẩm làm thuốc dưỡng sinh của Đông y và dinh dưỡng học hiện đại. Ví dụ, bánh bao mùa xuân có rễ phòng phong và ngải cứu; bánh bao mùa hè sử dụng hoa bia và hạt dẻ... Các nguyên liệu không được thêm vào một cách ngẫu nhiên, mà được tính toán dựa trên công dụng dinh dưỡng và khả năng kết hợp với bột.

Theo giáo sư Thường, nhiều người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài đẹp mắt của chiếc bánh, nhưng điều đáng giá hơn là những vấn đề kỹ thuật phức tạp mà nhóm sinh viên phải giải quyết phía sau. Chẳng hạn, làm sao để thêm dược liệu vào bột nhưng không làm ảnh hưởng đến quá trình lên men, làm sao để giữ tạo hình phức tạp nhưng không bị biến dạng khi hấp hay dùng màu tự nhiên như thế nào để vẫn đảm bảo độ ổn định...

Việc thêm các vị thuốc vào bột bánh có thể làm gián đoạn cấu trúc gluten, làm ảnh hưởng đến quá trình lên men và hình dáng bánh sau khi hấp. Để khắc phục, nhóm đã tiến hành các thí nghiệm song song suốt 3 tuần liên tục, lặp đi lặp lại việc kiểm tra thời gian, độ ẩm và nhiệt độ để chuyển hóa "kinh nghiệm" thành "dữ liệu" chính xác.

Chỉ riêng một mức nhiệt độ lên men, nhóm cũng phải thực hiện hàng trăm lần thử nghiệm trước khi tìm ra thông số phù hợp. Ngoài ra, nhóm còn liên tục thử nếm và nhờ bạn bè, sinh viên trong trường, thậm chí cả cô quản lý ký túc xá tham gia đánh giá hương vị để điều chỉnh sản phẩm theo hướng lấy người dùng làm trung tâm.

Khi bánh bao không chỉ để ăn mà còn để kể chuyện

Dưới góc nhìn của các chuyên gia, ngành F&B hiện nay đang trải qua một cuộc cách mạng sâu sắc, từ "ăn ngon" sang "ngon và tốt cho sức khỏe" và xa hơn nữa là "ngon, tốt cho sức khỏe và có câu chuyện văn hóa". Điều đó đòi hỏi những nhân lực vừa hiểu kỹ thuật nấu nướng, vừa có kiến thức khoa học thực phẩm và nắm bắt nhu cầu thị trường.

Bản thân Giáo sư Thường cho rằng sản phẩm bánh bao này đang nhắm khá chính xác vào xu hướng "dưỡng sinh nhẹ", tức là biến việc ăn uống hàng ngày thành một cách chăm sóc cơ thể tự nhiên, không phải là uống thuốc nhưng cũng không chỉ là ăn vặt cho vui. Ông kỳ vọng, nếu tiếp tục điều chỉnh hương vị dựa trên phản hồi của người trẻ và kể tốt câu chuyện về dưỡng sinh bốn mùa, sản phẩm này có khả năng trở thành một món ăn "hot" trên thị trường Trung Quốc.

Số tiền cả trăm triệu doanh nghiệp trả cho 4 chiếc bánh bao suy cho cùng không phải trả cho bột mì hay những vị thuốc mà là trả cho tinh thần làm việc chuyên nghiệp của những người trẻ. Câu chuyện này cũng mở ra một góc nhìn mới cho sinh viên, rằng khi bạn chịu đào sâu đến tận cùng một vấn đề, dù chỉ là cách hấp một chiếc bánh bao thì năng lực đó chắc chắn sẽ được thị trường định giá xứng đáng.

Theo Sohu