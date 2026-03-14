2 nữ sinh Hà Nội dùng AI ghép ảnh bạo lực mạng bạn trên Threads

Những ngày qua, cộng đồng mạng, đặc biệt là người dùng nền tảng Threads, không khỏi phẫn nộ trước vụ việc hai nữ sinh lớp 11 tại Hà Nội sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép hình ảnh, chế giễu ngoại hình bạn cùng lớp. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi các video bôi nhọ thu hút hàng triệu lượt xem, dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt về hành vi bạo lực mạng núp bóng trò đùa của giới trẻ.

Sự việc gây xôn xao MXH

Theo thông tin từ VnExpress, sự việc bắt đầu từ tối ngày 10/3 khi hai nữ sinh lớp 11A5, trường THPT Ngô Gia Tự (Hà Nội) đăng video quay cận mặt một bạn học đang làm bài tập. Dù giáo viên chủ nhiệm đã phát hiện và yêu cầu gỡ bỏ, nhưng đến ngày 12/3, hai em này vẫn tiếp tục dùng công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, tạo video chế giễu ngoại hình bạn và đăng tải công khai. Video này đã đạt hơn 1,5 triệu lượt xem và hơn 51.600 lượt tương tác, gây áp lực tâm lý nặng nề cho nạn nhân vốn là người có tính cách hướng nội.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Khắc Quý, đại diện trường THPT Ngô Gia Tự, khẳng định đây là hành vi bạo lực học đường ở góc độ tinh thần. Nhà trường đánh giá hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác để đăng lên mạng là không thể dung túng. Đáng chú ý, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A5 đã bị đình chỉ công tác chủ nhiệm và thay thế bằng giáo viên khác do thiếu kinh nghiệm, không kịp thời phối hợp với phụ huynh để xử lý triệt để ngay từ đầu, khiến sự việc bị đẩy đi quá xa.

Trường THPT Ngô Gia Tự - nơi xảy ra sự việc

Về hình thức xử lý, Tạp chí tri thức Znews thông tin thêm ban giám hiệu nhà trường đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, hai nữ sinh vi phạm phải công khai xin lỗi bạn học, viết bản tự kiểm điểm và bị phê bình trước lớp. Đồng thời, phụ huynh của hai học sinh này đã chủ động xin cho con tạm dừng học một thời gian để gia đình trực tiếp quản lý và giáo dục tại nhà. Nhà trường cũng cam kết sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an xử lý nếu gia đình nạn nhân yêu cầu.

Câu chuyện này một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa "trêu đùa" và "tội ác" trên không gian số. Khi công nghệ AI ngày càng dễ tiếp cận, nó vô tình trở thành vũ khí sắc lẹm trong tay những học sinh chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật và đạo đức. Đây không chỉ là bài học đắt giá cho các em học sinh về sự tôn trọng quyền riêng tư, mà còn là lời nhắc nhở cho gia đình và nhà trường trong việc sát sao hơn với đời sống trực tuyến của con em mình, tránh để những "vết sẹo" tâm lý hằn sâu lên tuổi học trò chỉ vì một vài lượt tương tác ảo.

