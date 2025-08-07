Vạch trần thủ đoạn dụ dân nghèo và con bạc khát nước vào đường dây lừa đảo

“Boss kéo” tiền tỷ trong vài phút Nguyễn Sỹ Cầu (tức Long 9 Ngón) - giang hồ mạng từng nổi danh trên TikTok với các clip “kéo view” hàng trăm nghìn lượt xem – xuất hiện ủ rũ, thất thần tại căn nhà của Bảo Las Vegas, một trong những “boss kéo” đình đám.

Trong clip được lan truyền, Long 9 Ngón than thở chuyện bị “kỳ bẽo” (tổ chức sòng bạc bịp) lột sạch tiền, nợ nần chồng chất. Dù có lời “trách nhẹ”, Bảo Las Vegas vẫn mời Long ngồi vào sòng online, hướng dẫn đặt cược.

Chỉ sau chưa đầy 30 phút, tài khoản Long 9 Ngón hiện lên con số thắng hơn 2,6 tỷ đồng. Cảnh “kéo” tiền từ nhà cái một cách dễ dàng như trò chơi trẻ con được quay lại và chia sẻ tràn lan trên mạng.

Bảo Las Vegas "kéo bài" cho Long 9 Ngón.

Tương tự, một clip khác ghi lại cảnh cô gái định nhảy cầu vì nợ 600 triệu đồng, may mắn gặp “boss kéo” tên Phương Hằng Master. Sau vài câu hỏi han và lên xe “giải cứu”, cô gái được “kéo” thắng đúng số tiền đang nợ chỉ trong vài phút. “Đưa người về bờ” trở thành câu nói quen thuộc của nhóm này.

Đáng chú ý, không chỉ nhắm vào con bạc, các “boss kéo” còn tiếp cận cả những người yếu thế. Một bà mẹ đơn thân mang thai ở Hà Tĩnh, bị bệnh tim, cần 100 triệu đồng điều trị. Sau vài lượt chơi được "boss kéo" hỗ trợ, chị bất ngờ thắng 170 triệu. Nhiều người rơi nước mắt trong clip, còn cộng đồng mạng hoang mang: “Phép màu hay kịch bản lừa đảo?”.

Những câu chuyện “thay đổi số phận” theo kiểu thần kỳ như trên được dựng thành clip có kịch bản, dựng cảnh, cắt ghép công phu để lan truyền rộng rãi trên TikTok, Facebook, YouTube... Nhắm vào tâm lý mong muốn đổi đời nhanh chóng của người nghèo, con bạc khát nước.

Mỗi “boss kéo” đều nổ là có khả năng “đánh sập nhà cái” để “đưa anh em về bờ”, có kinh nghiệm “đọc bài”, “soi cầu bằng AI”, “từng làm trong casino”, “có tool bí mật” để dụ dỗ người chơi.

Phương Hằng Master diễn cảnh "kéo" giúp người nghèo.

Ngoài Bảo Las Vegas và Hằng Master, mạng xã hội còn xuất hiện nhiều cái tên quen thuộc như Jenny Phương Trinh, Kiều Trang, Bạch Quân, Cô Long Hội, Bá Long, Đức Việt, Thái Bo, Hoàng Duy, Gia Đức… Tất cả đều có hàng chục nghìn lượt theo dõi, livestream liên tục, dựng cảnh “kéo người về bờ”, đánh vào lòng tin của người yếu thế.

Sập bẫy Dân nghèo và những con bạc thua tha sập bẫy 'boss kéo' đông như quân Nguyên”, anh Long (tên nhân vật đã thay đổi) - một người dân ở TP.HCM - chia sẻ khi nhắc đến các đường dây lừa đảo cờ bạc đang rầm rộ trên mạng xã hội. Nhưng anh Long là ai?

Theo đạo diễn P.L – người từng tham gia nghiên cứu kịch bản cho một dự án phim Việt Nam lấy cảm hứng từ bộ phim Trung Quốc nổi tiếng No More Bets (Được ăn cả, ngã về không): nhân vật Long là người từng tận mắt chứng kiến hoạt động lừa đảo cờ bạc online, thậm chí đã sang tận Campuchia để tìm hiểu.

Trớ trêu thay, chính người vợ của anh Long sau đó lại trở thành nạn nhân, bị khủng hoảng tâm lý vì trót dính vào nhóm “boss kéo”, mất một khoản tiền lớn. Từ đó, anh quyết định tiếp tục tìm hiểu, lần này không vì kịch bản, mà là để lật tẩy bản chất thật sự của trò “kéo về bờ”.Và anh gọi trải nghiệm mới của mình là “No More Bets”.

Gia đình anh Long là nạn nhân của "boss kéo".

Anh Long kể, khi tham gia nhóm của một “boss kéo” baccarat, người chơi được yêu cầu chỉ cược 10% số tiền nạp mỗi ngày. Ví dụ, nạp 1 triệu đồng chỉ được đánh 100.000 đồng. Boss sẽ livestream vào khung giờ cố định, hướng dẫn đặt cược vài ván, và tỉ lệ thắng thường cao đến 70% – tức thắng 5/7 ngày.

“Phương pháp này tạo cho người chơi cảm giác an toàn, yên tâm rằng không thể thua sạch. Nhưng thực chất là cách dụ mồi tinh vi. Khi con bạc tự chơi hoặc cược quá số tiền cho phép thì sẽ thua trắng, rồi bị đổ lỗi là 'không kỷ luật'”, anh Long phân tích.

Khi người chơi đã tin tưởng và bắt đầu nạp nhiều hơn, chiêu “Bảo hiểm bảo toàn vốn” sẽ được tung ra. Người chơi được giới thiệu là "khách VIP", được “boss” chịu lỗ nếu thua. Nhưng để nhận được “bảo hiểm”, người chơi phải nạp thêm từ 10–30 triệu đồng.

“Nó dụ tôi nạp 30 triệu, tôi nói không đủ tiền, nó hạ dần dần xuống còn 10 triệu. Tôi tặc lưỡi thử xem sao để được vào nhóm VIP có Bảo hiểm bảo toàn vốn. Nhưng vào nó kéo 4 tay là mất sạch, người chăm sóc khách hàng cũng lập tức chặn liên lạc. Có người trong nhóm mất tới vài trăm triệu đồng”, anh Long kể.

Không ai biết được chính xác nguồn thu từ hoạt động lừa đảo trong các đường dây của “boss kéo”, nhưng anh Long khẳng định: “No More Bets” thắng lớn 500 triệu USD nhờ lột tả chính xác hoạt động cờ bạc bịp và buôn người. Nhưng anh tin tôi đi, con số ấy chẳng ăn thua gì so với doanh thu từ bạc bịp của boss kéo”.

Đổi đời trong vài phút, sạt nghiệp cả đời. Trường hợp của anh Sơn (tên nhân vật đã thay đổi) còn nghiệt ngã hơn. Từng thua sạch vì cờ bạc, anh được một “boss kéo” mời tham gia để "gỡ gạc lại" quá khứ. Từ 1 triệu đồng, “boss kéo” đã giúp anh thắng tới 1 tỷ đồng chỉ trong vài phút.

“Tôi chưa từng thấy số tiền lớn như vậy trong đời”, anh Long nói. Nhưng để rút tiền về, anh được nhân viên chăm sóc khách hàng yêu cầu chuyển khoản 50% số tiền thắng - tức 500 triệu đồng - với lý do “xác minh tài khoản”.

“Tôi phải vay tiền "xã hội đen", nạp đủ để rút tiền. Kết quả là mất trắng, tài khoản bị chặn, ôm thêm khoản nợ khổng lồ” , anh cay đắng kể.

Chị Hoa và các nạn nhân được giải cứu năm 2022.

Chị Hoa (tên nhân vật đã thay đổi), từng bị lừa sang Campuchia làm việc cho sòng bạc online lừa đảo tiết lộ với phóng viên Báo Điện tử VTC News: “Chiêu bắt khách nạp 50% số tiền thắng để xác minh là trò lừa kinh điển. Bất cứ ai nạp vào đều mất trắng. Khi khách thắc mắc, nhân viên sẽ viện lý do lỗi kỹ thuật hoặc tạm khóa tài khoản".

Năm 2022, chị Hoa may mắn được lực lượng chức năng giải cứu. Giờ đây, chị chọn cách chia sẻ lại để cảnh báo người khác: “Càng dễ thắng, càng dễ mất. Cờ bạc online chỉ có một người thắng – đó là những kẻ đứng sau ”.

“Boss kéo” là đồng phạm lừa đảo? Theo nhận định của giới luật sư, các “boss kéo” như Bảo Las Vegas, Hằng Master, Jenny Phương, Kiều Trang, Bạch Quân, Bá Long hay Cô Long Hội là mắt xích quan trọng trong các đường dây cờ bạc trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Hiệp (Đoàn Luật sư TP.HCM) khẳng định: “Tất cả các ‘boss kéo’ đều có hành vi giúp sức cho một canh bạc diễn ra, không còn dừng lại ở việc rủ rê, lôi kéo. Đây là dấu hiệu cấu thành đồng phạm trong tổ chức đánh bạc – hành vi có thể bị xử lý hình sự".

Chia sẻ quan điểm này, luật sư Vũ Phi Long, nguyên Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TP.HCM, cho rằng: “Những người này có thể là chủ mưu, cầm đầu hoặc giúp sức tích cực trong việc tổ chức đánh bạc. Mặc dù phần lớn đối tượng đang hoạt động ở nước ngoài, nhưng Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng, nên hoàn toàn có cơ sở để xử lý".

Trước những hệ lụy nghiêm trọng mà các đường dây cờ bạc online để lại cho xã hội, ngay từ đầu năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo lực lượng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường đấu tranh, truy quét các loại tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ký ban hành Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 3/4/2025, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý các hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.

Thực tế, lực lượng công an Việt Nam đã nhiều lần phối hợp với cơ quan chức năng quốc tế, triệt phá thành công các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia, giải cứu nhiều nạn nhân khỏi các sòng bạc lừa đảo. Tuy nhiên, các “boss kéo” vẫn ngang nhiên hoạt động trên mạng xã hội, lôi kéo người dân sa vào vòng xoáy đỏ đen, gây ra nhiều bi kịch gia đình và tổn thất xã hội.