V thua Jung Kook trên mọi mặt trận solo

11 giờ trưa 8/9 (theo giờ Việt Nam), V đã chính thức tung album solo Layover bao gồm 6 track - 5 bài hát lên các nền tảng. Bên cạnh đó, MV chủ đề Slow Dancing cũng được phát hành, chiêu đãi các fan bữa tiệc mùa hè mát mắt, giai điệu nhẹ nhàng đầy thư giãn. Từ Love Me Again, Rainy Days đến Slow Dancing, có thể thấy rõ màu sắc âm nhạc giọng ca chính BTS đang theo đuổi.

Xuyên suốt album Layover, thể loại Pop - RnB được V và đội ngũ vận dụng những âm thanh nhạc cụ đặc trưng, khắc họa cá tính và cảm xúc. Bản phối tinh giản nhằm dụng đất cho V hể hiện màu giọng đặc trưng, sức lôi cuốn tự nhiên và hình ảnh mới mẻ của nam thần tượng.

Ca khúc chủ đề Slow Dancing còn mang nhịp điệu soul lãng mạn của tái tạo không gian những năm 70, đem đến sự thư thái giống như tựa đề “vũ khúc chậm".

Ý tưởng về mặt hình ảnh được V kết hợp cùng “mẹ đẻ" NewJeans Min Hee Jin, thổi hơi thở cổ điển vào từng tạo hình, khung cảnh đời thường đậm chất thơ. Nhìn kỹ vào từng chi tiết, ca từ và câu chuyện được gửi gắm qua từng bài hát, có thể thấy V đang muốn tự sự về chuyện tình cảm của chính mình.

Đặc biệt, album đầu tay của V khiến dân tình không thể không nghĩ đến Jennie (BLACKPINK). Trong suốt quá trình quảng bá, từ Rainy Days, ca từ và giọng nữ hát bài hát For Us hay MV Slow Dancing đều gợi nhớ đến Jennie. Dù không bày tỏ trực tiếp, nhưng sau cái nắm tay công khai tại Paris hồi tháng 5, V như muốn nói với cả thế giới về tình yêu ngọt ngào dành cho main rapper nhà BLACKPINK.

Là thành viên đông fan nhất nhì nhóm nhạc toàn cầu BTS, màn quảng bá cá nhân của V được kì vọng sẽ phá đảo làng nhạc từ lúc “rục rịch" công bố dự án. Thế nhưng, tính đến hiện tại, thành tích của các sản phẩm lại chưa thực sự bùng nổ. Nhất là đặt cạnh bản hit toàn cầu Seven của em út Jung Kook.

Tháng 7/2022, j-hope là thành viên đầu tiên của BTS tách lẻ với album Jack in the Box, doanh thu và thành tích quốc tế ổn định nhưng tại Hàn, chất nhạc thử nghiệm của j-hope lại khá kén khán giả. Câu chuyện lặp lại với album Indigo của trưởng nhóm RM. Suga phát hành album D-Day cùng World Tour cùng tên phá kỷ lục bán vé nhưng xét về hiệu ứng khán giả, có lẽ vẫn chưa thể bằng Jung Kook. Jimin có lẽ là thành viên có màn solo tốn giấy mực truyền thông nhất bởi tranh cãi đến từ nhập nhằng thành tích, sân khấu encore và việc đạt #1 Billboard Hot 100 nhưng mất hút tại Hàn. Do đó, tính riêng trong BTS, Jung Kook là thành viên solo có thành tích nổi bật nhất dù chưa chính thức tung album.

Điểm lại những cột mốc mà Jung Kook đạt được với Seven, fan nhạc không khỏi thán phục “impact" hàng thật giá thật của em út BTS. MV khiến giới yêu phim chú ý khi có sự góp mặt của nữ thần thế hệ mới Han So Hee, làm Seven trở thành chủ đề viral nhất MXH ở thời điểm phát hành, xô đổ nhiều thành tích YouTube, lọt xu hướng âm nhạc nhiều quốc gia. Những thông điệp tình yêu, chi tiết hài hước, trend vũ đạo của Jung Kook đều được netizen truyền tay nhau một cách chóng mặt. Bản phối UK Garage cũng tạo nên cơn sốt âm nhạc châu Á, cùng với E.P Get Up của NewJeans đưa thể loại này trở nên cực kì phổ biến với cộng đồng fan Kpop suốt mùa hè 2023. Quảng bá từ Mỹ về Hàn, Jung Kook gặt hái loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu, debut ngay trên ngôi vương Billboard Hot 100 và hiện tại vẫn đứng top 1 BXH MelOn 100 sau 2 tháng ra mắt.

V sẽ chính thức quảng bá album đầu tay bắt đầu vào hôm nay - 8/9, nhưng xét về mọi phương diện, sản phẩm của V đang chưa gây tiếng vang như Jung Kook đã làm. Ca khúc chủ đề Slow Dancing ra mắt trên các BXH nhạc số Hàn ở vị trí khiêm tốn, lần lượt: #35 Melon Top 100, #93 Genie, #32 Bugs. Trước đó, Love Me Again và Rainy Days cũng không khá khẩm hơn. Về lượt xem YouTube, V mang về chỉ 2,2 triệu lượt sau 3 giờ phát hành MV chủ đề và con số đang tăng khá chậm. Doanh số album đang là thành tích nổi bật nhất, Layover đã chạm mốc 1,3 triệu bản trên Hanteo, con số vẫn đang tiếp tục tăng.

Hiệu ứng MXH xoay quanh album Layover không được “xôm tụ" như Jung Kook cùng Seven. Đa số dân tình vẫn tò mò việc V sẽ gửi gắm thông điệp tình yêu thế nào, một bộ phận fan ship couple cố “soi" hint liên quan đến Jennie. Khán giả cho rằng V đã đầu tư chỉn chu từ âm nhạc cho đến hình ảnh rất hợp cá tính của mình, thế nhưng, mọi thứ là chưa đủ để tạo nên cú hit bùng nổ. Nhiều nhận xét cho rằng giọng hát của V hát tiếng Anh chưa thuyết phục, dễ nghe là tính từ phù hợp nhất, nhưng không phải ai cũng thích cách V xử lý các bài hát.