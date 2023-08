V (BTS) ra MV ngọt ngào ngày mưa, ca từ lãng mạn, đến chú chó cưng cũng nhắc nhớ về Jennie?

11 giờ trưa 11/8 (theo giờ Việt Nam), V (BTS) tung MV tiếp theo trong chuỗi 5 MV cho album solo đầu tay Layover. Sau sản phẩm mở đường Love Me Again đầy day dứt, Rainy Days là bản tình ca ngọt ngào ngày mưa khiến fan thổn thức. Hai ca khúc đầu tiên trong mini album Layover đã được phát hành lên các nền tảng nhạc số. Một lần nữa, V lại gây xôn xao khi các chi tiết trong MV Rainy Days đều gợi nhớ đến bạn gái Jennie.

V - Rainy Days

Vẫn là bản phối RnB tinh giản, Rainy Days trưng dụng các âm thanh white noise đời thường, tôn giọng hát đặc biệt của V trên nền nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng. Nhưng nếu Love Me Again da diết như nỗi đau ôm lấy trái tim thì Rainy Days lại là bản tình ca lãng mạn dành riêng cho ngày mưa. Người nghe như tan chảy trong không gian ngọt ngào, cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng mang đến cảm giác bình yên.

Nhưng nếu Love Me Again da diết như nỗi đau ôm lấy trái tim thì Rainy Days lại là bản tình ca lãng mạn dành riêng cho ngày mưa

Đặc biệt, phần ca từ thực sự thể hiện tình cảm chân thành đầy thổn thức của V "I'm thinkin' 'bout you, what to say; Wish I knew how to find the way; Right back to you, on rainy days like" (Tạm dịch: Anh nghĩ về em, phải nói gì đây. Anh ước có thể tìm cách quay về bên em, như trong một ngày mưa). Dân tình không khỏi nghĩ đến Jennie khi nghe lời bộc bạch từ V: "Time with you was so amazing; Haven't changed, it's still the same me" (Tạm dịch: Thời gian bên em thật tuyệt vời, luôn không thay đổi, vẫn là anh). Hình ảnh cặp đôi nắm tay dạo phố giữa lòng Paris hiện lên sinh động hơn bao giờ hết khi nghe Rainy Days bên tai.

Dân tình nghĩ đến Jennie khi nghe Rainy Days

MV Rainy Days được V và Min Hee Jin xây dựng tinh tế dù chỉ là thước phim thường ngày đơn giản. Những hoạt động thường nhật trở nên thơ rất thơ thông qua khung hình của V, visual đậm chất "bạn trai nhà bên" khiến fangirl mê mẩn. Dụng ý nghệ thuật được thể hiện qua nhiều hình ảnh cực kì sáng tạo như khắc hoạ dáng mặt V bằng đồ thị toán học, hoa hồng trừu tượng, những chi tiết hoạt hình mang lại cảm giác thư giãn. Rainy Days mang đến một V bình lặng nhất có thể, nói về ý tưởng này Min Hee Jin cho biết: “Tôi muốn tập trung toàn bộ bầu không khí của bài hát vào sự mộc mạc đằng sau một V rực rỡ và hoa lệ".

MV Rainy Days được V và Min Hee Jin xây dựng tinh tế dù chỉ là thước phim thường ngày đơn giản

Chó cưng Yeontan được V đem vào MV

Chi tiết anh chàng làm bánh gây chú ý

Đặc biệt, phân cảnh V làm bánh càng khiến người xem nghĩ đến Jennie, ai nấy đều biết cô nàng yêu thích việc làm bánh và nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc cùng fan. Bên cạnh đó, chú chó cưng Yeontan cũng được sắm một vai trong MV Rainy Days. Trùng hợp hơn, Yeontan của V và Kuma - thú cưng của Jennie cùng một giống, đều là loài Pomeranian đáng yêu.