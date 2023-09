V (BTS) bước vào BXH Billboard Hot 100 lần thứ ba

Billboard đã đăng tải danh sách những ca khúc lọt top BXH Billboard Hot 100 tuần này. Trong đó, Slow Dancing của V - thành viên nhóm nhạc BTS - đã ra mắt vững chắc ở vị trí 51. Đây là một thứ hạng khá ấn tượng đối với một nghệ sĩ solo K-Pop.

Thực tế, với tư cách là thành viên của BTS, V không còn là gương mặt lạ lẫm trên BXH uy tín này. Với Slow Dancing, đây là ca khúc cá nhân thứ ba của nam thần tượng có mặt trong danh sách Hot 100 và cũng là ca khúc có thứ hạng cao nhất của anh.

Trước đó, V từng giành vị trí thứ 79 trên BXH Billboard Hot 100 với ca khúc Christmas Tree. Đây là ca khúc nhạc phim trong bộ phim truyền hình Our Beloved Summer. Tiếp đó, Love Me Again - ca khúc mở đường của album solo Layover - cũng chạm tới vị trí 96 trên BXH sau khi phát hành vào tháng trước.

Với thành tích mới, Slow Dancing của V không chỉ đạt được những thành công và kỉ lục tại Hàn Quốc mà còn có những bước tiến khả quan đáng chú ý trên thị trường quốc tế. Ở thời điểm hiện tại, ca khúc cũng đang giữ vị trí thứ 4 trên BXH Toàn cầu 200 và xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH Toàn cầu trừ Mỹ. Tiếp nối thành công này, Slow Dancing cũng ra mắt ở vị trí 24 trên BXH chính thức của Anh.

Ca khúc mới của V được cho là thoát khỏi khuôn mẫu K-Pop điển hình bằng nhiều thể loại nhạc cụ nổi bật. Phiên bản piano ban đầu được dự định làm ca khúc chủ đề, tuy nhiên sau đó phiên bản sáo lại thu hút sự chú ý hơn và trở thành ca khúc yêu thích của những người hâm mộ.