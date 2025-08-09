“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!

Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn; clip: NXH, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 10:21 09/08/2025
Ngay từ sáng sớm tại bờ hồ Hoàn Kiếm, lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là chú ngựa “Út Ngáo” – “ngựa quốc dân” từng gây sốt qua nhiều sự kiện diễu binh, diễu hành lớn.

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 1.

Sáng 9/8, Lễ khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì đã diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), mở màn bằng màn diễu hành hoành tráng của các đoàn nhạc trong nước và quốc tế

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 2.

Tham gia sự kiện có 10 đoàn nhạc, gồm 2 đoàn của Việt Nam (Đoàn nhạc Bộ Công an và Đoàn nhạc Bộ Quốc phòng) cùng 8 đoàn đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Bên cạnh âm thanh rộn rã từ các dàn nhạc, phần xuất hiện của lực lượng mô tô hộ tống thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đặc biệt là khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã khiến đông đảo người dân và du khách thích thú

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 3.

Ngay từ sáng sớm, khu vực tập kết quanh bờ hồ đã trở nên sôi động khi các chiến sĩ và những “chiến mã” được chăm sóc, chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn trình diễn

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 4.

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 5.

Nhiều người háo hức chụp ảnh

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 6.

Trong đó, chú ngựa mang tên Út Ngáo, “gương mặt” quen thuộc với khán giả yêu thích các sự kiện diễu binh, diễu hành, tiếp tục trở thành tâm điểm

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 7.

Út Ngáo từng gây “bão” mạng xã hội khi xuất hiện trong lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), rồi đến màn diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và rồi đến hiện tại

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 8.

Mỗi lần góp mặt, chú ngựa đều khiến người dân thích thú bởi dáng vẻ đáng yêu nhưng cũng đầy mạnh mẽ và hiên ngang khi sải bước bên cạnh các chiến sĩ kỵ binh

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 9.

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 10.

Lần này, chú ngựa có vẻ ngoài "trưởng thành" hơn rất nhiều so với những thời điểm trước

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 11.

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 12.

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh hào hùng diễu hành trong nắng sớm thủ đô Hà Nội

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 13.

Những hình ảnh khiến bất cứ người Việt Nam nào cũng cảm thấy tự hào

“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!- Ảnh 14.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9 và 10/8/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Ngoài 2 đoàn nhạc của nước chủ nhà Việt Nam, có 6 nước cử đoàn tham dự nhạc hội gồm Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia và Saudi Arabia. Lễ khai mạc và chương trình diễn diễu quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 8h ngày 9/8/2025. Chương trình hòa nhạc Kèn diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 10/8/2025.


