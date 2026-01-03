Uống rượu bia xong, tuyệt đối không nên đụng tới loại đồ uống này kẻo say nặng hơn, hại gan

Sau những buổi tiệc cuối năm hay dịp lễ Tết, không ít người phải đối mặt với cảm giác đau đầu, buồn nôn, mệt lả vì say rượu. Nhiều thói quen tưởng chừng “giúp tỉnh táo” sau khi uống rượu bia thực tế lại khiến tình trạng say nặng hơn, thậm chí gây hại cho gan và sức khỏe tổng thể. Một trong số đó là uống cà phê!

Cà phê không giúp giải rượu

Nhiều người tin rằng cà phê có tác dụng giải rượu (Ảnh minh họa).

Theo bài viết trên tờ Express, nguyên nhân chính khiến cơ thể rơi vào trạng thái say rượu là do mất nước. Rượu bia có tính lợi tiểu, khiến cơ thể mất nhiều nước và chất điện giải - những khoáng chất thiết yếu giúp cơ bắp và hệ thần kinh hoạt động bình thường. Hậu quả là cảm giác mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn có thể xuất hiện vào ngày hôm sau.

Bác sĩ Sanjay Mehta, bác sĩ đa khoa tại The London General Practice (Anh), giải thích: “Tác động lớn nhất của rượu là gây mất nước vì rượu có tính lợi tiểu. Điều này dẫn tới việc mất nước và chất điện giải, gây ra các triệu chứng điển hình của cơn say như mệt mỏi, đau đầu và chóng mặt. Tốt nhất là nên đảm bảo cơ thể được bù nước đầy đủ trước, trong và sau khi uống rượu”.

Thế nhưng, sau khi uống rượu bia, không ít người chọn cà phê với hy vọng “tỉnh rượu” nhanh hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia đều cảnh báo đây là một quan niệm sai lầm.

Iain Budd, dược sĩ của Chemist4U (Anh), cho biết: “Caffeine có thể khiến bạn cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng nó không giúp cơ thể xử lý rượu nhanh hơn. Bạn vẫn đang say, chỉ là tỉnh táo hơn mà thôi. Cà phê cũng có tính lợi tiểu, nên có thể làm tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn”.

Cà phê có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước (Ảnh minh họa).

Các nghiên cứu cũng cho thấy việc uống cà phê sau khi sử dụng rượu bia dễ tạo ra cảm giác tỉnh táo giả, khiến người uống chủ quan trong sinh hoạt và nghỉ ngơi. Hệ quả là chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng, cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt sức, kèm theo các rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm tăng nguy cơ tổn thương gan cấp tính nếu lặp lại thường xuyên.

Theo thông tin từ Tasting Table, caffeine trong cà phê không chỉ làm cơ thể mất nước nhiều hơn mà còn có thể làm tăng huyết áp, co mạch máu, khiến cơn đau đầu do say rượu trở nên nặng hơn. Với một số người, caffeine còn gây buồn nôn, khiến trải nghiệm sau say càng tệ.

Uống gì sau khi uống rượu bia để cơ thể hồi phục tốt hơn?

Trả lời phỏng vấn trên tờ Express, các chuyên gia cho rằng nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để uống trước, trong và đặc biệt sau khi uống rượu. Nước giúp cơ thể bù lại lượng nước đã mất, từ đó làm các triệu chứng say dễ chịu hơn. Tuy nhiên, cần uống từ từ thay vì uống quá nhanh để cơ thể hấp thụ hiệu quả.

Uống nước trước, trong và sau khi uống rượu sẽ làm giảm tác động của rượu lên cơ thể (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, đồ uống thể thao chứa chất điện giải cũng được khuyến nghị, đặc biệt khi người say rượu cảm thấy chóng mặt hoặc buồn nôn. Tiến sĩ Tamsin Lewis, một bác sĩ chuyên khoa về tuổi thọ tại Anh, cho biết: “Rượu kích thích niêm mạc dạ dày. Gừng giúp giảm buồn nôn, chất điện giải giúp ngăn mất nước, còn thuốc kháng axit giúp giảm khó chịu do dư axit”.

Không chỉ từ đồ uống, chất điện giải còn có thể bổ sung qua thực phẩm. Bác sĩ Ross Perry, Giám đốc y khoa của Cosmedics (Anh), khuyên mọi người nên ăn các thực phẩm giàu kali vào ngày hôm sau như chuối, cam, mơ, bưởi, các loại rau lá xanh, khoai tây, nấm và đậu Hà Lan để giúp giảm triệu chứng say và hồi phục nhanh hơn.

Nghỉ ngơi và thời điểm uống rượu cũng rất quan trọng

Bên cạnh việc lựa chọn đồ uống phù hợp, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của giấc ngủ. Chuyên gia dinh dưỡng người Anh Belle Amatt cho biết rượu làm gián đoạn giấc ngủ, khiến cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ. Vì vậy, ngày hôm sau nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi và phục hồi.

Deborah Grayson, chuyên gia dinh dưỡng kiêm dược sĩ người Anh, khuyến nghị: “Nếu muốn ngủ ngon, hãy uống ly rượu cuối cùng sớm hơn bình thường. Tốt nhất là vào đầu buổi tối hoặc cuối buổi chiều. Gan cần khoảng một giờ để chuyển hóa mỗi đơn vị cồn, nên uống muộn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giấc ngủ”.