Uống nước tốt nhưng uống vào 6 thời điểm này lợi ích tăng gấp bội

Chuyên gia dinh dưỡng Sarah Krieger tại Florida, Mỹ cho biết nước rất quan trọng đối với cơ thể, giúp đảm bảo chức năng tiêu hóa, tim, phổi và não bộ hoạt động bình thường.

Không có bất kỳ khuyến nghị cố định nào về lượng nước mà bạn nên uống hàng ngày. Lượng nước uống vào có thể tăng hoặc giảm tùy tình huống và thường phụ thuộc vào mức độ hoạt động, thời tiết nắng nóng hoặc khi bị ốm.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị rằng chúng ta nên bổ sung nước liên tục vào nhiều thời điểm trong ngày để đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể. Đặc biệt, bạn nên uống nước vào 6 thời điểm dưới đây để tăng thêm lợi ích cho cơ thể.

1. Uống nước sau khi thức dậy

Sau khi thức dậy mọi người nên uống 1-2 cốc nước. Chuyên gia Krieger giải thích rằng trong thời gian ngủ, chúng ta không bổ sung nước cho cơ thể, điều này có thể khiến cơ thể bị mất nước nhẹ. Do đó, uống nước vào thời điểm thức dậy vừa giúp bổ sung lượng nước thiếu hụt vừa giúp cải thiện tâm trạng, chức năng não bộ và tăng mức năng lượng cho cơ thể.

2. Uống nước trước bữa ăn

Chuyên gia dinh dưỡng Melissa Mitri cho biết, nước có thể đóng một vai trò trong việc kiểm soát cân nặng. Cô ấy nói: “Uống một cốc nước trước bữa ăn có thể giúp bạn tăng cảm giác no và giúp ngăn ngừa việc ăn quá nhiều”. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nước trước bữa ăn giúp giảm cảm giác thèm ăn ở cả nam giới và phụ nữ.

Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng uống nước trước bữa ăn có thể hỗ trợ cho quá trình giảm cân do uống nước giúp tăng cảm giác no. Những người tham gia nghiên cứu uống nước (khoảng 500ml) vào khoảng 30 phút trước bữa ăn sau 12 tuần đã giảm gần 1,3kg.

3. Uống nước khi bị đổ mồ hôi

Bất cứ khi nào bạn bị đổ mồ hôi (do thời tiết nắng nóng, oi bức, sau khi xông hơi) cơ thể đều sẽ bị mất một lượng nước nhất định. Uống nước khi cơ thể đổ mồ hôi là cách tốt nhất để giữ đủ nước cho cơ thể, giúp bổ sung lượng nước đã mất và giúp cân bằng chất điện giải.

4 . Uống nước khi bị ốm

Các vấn đề sức khỏe như tiêu chảy, nôn mửa và sốt có thể gây mất nước nghiêm trọng. Do đó, việc bù nước có thể hỗ trợ cơ thể hoạt động bình thường và giúp bạn phục hồi tốt hơn và nhanh khỏi bệnh hơn.

5. Uống nước khi bị đau đầu

Một trong những tác nhân gây đau nửa đầu hàng đầu là mất nước. Một số trường hợp bệnh nhân báo cáo rằng ngay cả khi lượng nước uống vào giảm nhẹ cũng có thể khiến họ đau đầu dữ dội. Đặc biệt, đối với những người bị chứng đau nửa đầu, việc tăng cường uống nước có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng, tần suất và thời gian bị đau nửa đầu.

6. Uống nước trước, trong và sau khi tập thể dục

Chuyên gia Krieger cho biết quá trình tập thể dục khiến cơ thể bị mất nước do đổ mồ hôi. Do đó uống nước trước, trong và sau khi tập thể dục giúp cơ thể bù nước hiệu quả. Bổ sung đủ nước trong suốt quá trình tập luyện cũng giúp tăng hiệu quả tập luyện, giảm nguy cơ ngất xỉu do thiếu nước và giảm nguy cơ bị đau cơ kéo dài

Đối với các bài tập vừa phải (chẳng hạn như chạy bộ ngoài trời, đi bộ nhanh vào buổi sáng), chuyên gia Mitri khuyến khích mọi người hãy uống 1 cốc nước khoảng 30 phút trước khi tập luyện và bổ sung liên tục trong quá trình tập luyện.

Nhìn chung, các chuyên gia thường khuyến nghị mọi người nên uống 500 đến 590ml nước trước khi tập khoảng 2 đến 3 tiếng. Uống 230 ml nước 20 – 30 phút trước khi bắt đầu tập luyện. Cứ sau 10 đến 20 phút khi tập, bạn nên nghỉ ngơi và bổ sung thêm 200 - 290ml nước.

Nên uống nước trước, trong và sau khi tập luyện.

Học viện Y khoa Quốc gia Mỹ khuyến nghị phụ nữ nên uống 2,7 lít nước mỗi ngày và nam giới nên uống 3,7 lít nước mỗi ngày, bao gồm cả lượng nước uống thông thường và nước từ thực phẩm như trái cây, rau và súp. Lượng nước uống vào nên được bổ sung đều vào mọi thời điểm trong ngày.