Uống 3 thứ này trước khi ăn sáng, cơ thể sẽ "cảm ơn" rất nhiều: Trẻ lâu hơn, tránh xa ung thư

Tờ China Times dẫn lại lời của bác sĩ Liu Po-jen - một chuyên gia dinh dưỡng tại Đài Loan, Trung Quốc, nếu muốn sống lâu hơn và tránh xa ung thư, điều cần chú ý trước hết là kiểm soát tình trạng viêm mạn tính. Theo vị bác sĩ này, ung thư không xuất hiện một cách đột ngột mà là kết quả của quá trình viêm mạn tính kéo dài cùng với sự lão hóa tăng tốc theo thời gian. Trong đó, sức khỏe đường ruột được xem là một mắt xích quan trọng trên hành trình phòng ung thư và chống lão hóa.

Bác sĩ Liu Po-jen.

Trong chương trình Everyday Health của Đài Loan, Trung Quốc, bác sĩ Liu Po-jen chia sẻ rằng mỗi sáng sau khi thức dậy, ông luôn thực hiện 3 việc trước khi ăn sáng: uống một cốc nước ấm, uống 2 viên dầu cá rồi bổ sung men vi sinh. Theo ông, đây là cách giúp cơ thể đi theo hướng chống viêm ngay từ đầu ngày.

Uống nước ấm, dầu cá, men vi sinh trước khi ăn sáng tốt thế nào?

Nước ấm

Bác sĩ Liu Po-jen lý giải rằng sau cả một đêm không được bổ sung nước, máu có xu hướng trở nên cô đặc hơn. Việc uống nước ấm ngay khi thức dậy có thể giúp cải thiện tình trạng này, từ đó góp phần giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Dầu cá

Khi uống nước ấm, bác sĩ Liu Po-jen thường dùng kèm 2 viên dầu cá. Theo ông, sau một đêm ngủ, túi mật ở trạng thái căng lên. Việc bổ sung chất béo tốt vào thời điểm này, chẳng hạn như dầu cá, có thể giúp túi mật co bóp và đẩy dịch mật ra ngoài. Quá trình này giúp gan tiếp tục bổ sung lại dịch tiêu hóa mới.

Bác sĩ cũng cho biết, nếu không quen uống dầu cá, có thể thay bằng dầu ô liu ép lạnh. Theo ông, điểm cốt lõi của việc bổ sung chất béo tốt vào buổi sáng là hướng đến tác dụng chống viêm. Trong quan điểm của y học hiện đại, khi nói đến phòng ung thư, nhiều chuyên gia thường nhìn từ hệ vi sinh đường ruột. Bác sĩ Liu Po-jen cũng nhấn mạnh rằng muốn chống lão hóa, trước tiên cần giữ cho đường ruột không bị lão hóa.

Men vi sinh

Sau nước ấm và dầu cá, bác sĩ Liu Po-jen thường uống men vi sinh. Bác sĩ cho rằng men vi sinh rất quan trọng đối với sức khỏe đường ruột, đồng thời có ích trong việc chống lão hóa. Chỉ sau khi hoàn tất 3 bước này, ông mới bắt đầu ăn sáng và bước vào một ngày mới.

Chống viêm từ chế độ ăn là việc có thể làm mỗi ngày

Trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của cá nhân, bác sĩ Liu Po-jen tiếp tục nhấn mạnh rằng ung thư không phải là căn bệnh xuất hiện trong ngày một ngày hai. Đó là hệ quả của tình trạng viêm mạn tích tụ lâu dài cùng với quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Ông cho biết có nghiên cứu chỉ ra rằng viêm mạn trong cơ thể có thể đẩy nhanh tổn thương DNA, làm suy giảm khả năng sửa chữa của tế bào, từ đó tạo ra môi trường thuận lợi cho ung thư hình thành. Vì vậy, chống viêm thông qua ăn uống được xem là một trong những cách mỗi người có thể chủ động thực hiện hằng ngày để phòng bệnh và làm chậm lão hóa.