Bé gái 13 tuổi bụng to bất thường, bố mẹ sốc khi phát hiện bí mật "đáng sợ" bên trong

Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng 2 Tp.HCM vừa phẫu thuật thành công cho một bé gái 13 tuổi mang khối u buồng trứng nặng gần 4kg.

Điều đáng chú ý là khối u phát triển âm thầm trong thời gian dài nhưng không gây triệu chứng rõ ràng, khiến gia đình chủ quan và phát hiện muộn.

Khai thác tiền sử bệnh gia đình bệnh nhi cho biết, trong giai đoạn dậy thì, bụng của bé lớn dần theo thời gian. Tuy nhiên, trẻ chỉ thỉnh thoảng đau âm ỉ vùng hạ vị, không sốt, không nôn ói, ăn uống và sinh hoạt bình thường, kinh nguyệt đều nên không được đưa đi khám sớm. Chính sự phát triển âm thầm này khiến khối u tăng kích thước đáng kể trước khi được phát hiện.

Khối u buồng trứng khổng lồ ở bệnh nhi. Ảnh BVCC.

Khi nhập viện, bác sĩ ghi nhận bụng bệnh nhi mềm, xuất hiện khối vùng hạ vị phát triển vượt qua rốn, ấn không đau. Các xét nghiệm dấu ấn khối u như AFP và beta-hCG đều trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, siêu âm và chụp CT cho thấy, một khối u ổ bụng rất lớn, kích thước khoảng 18-25cm, cấu trúc hỗn hợp gồm dịch và mô đặc. Bên trong khối u có vách, vùng mô đặc, vôi hóa và mô mỡ, gợi ý khối u xuất phát từ buồng trứng phải. Khối u còn chèn ép niệu quản phải, gây giãn niệu quản và thận phải ứ nước.

Theo BS.CKI Nguyễn Hiền (Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2), khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khối u có kích thước khoảng 20x25x10cm, nặng gần 4kg, chiếm gần toàn bộ buồng trứng phải. Do khối u lớn, có thành phần mô đặc và nguy cơ ác tính, ê-kíp quyết định cắt trọn buồng trứng phải cùng vòi trứng phải nhằm loại bỏ hoàn toàn tổn thương. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhi hồi phục tốt sau mổ.

Bên cạnh đó, TS.BS Vũ Trường Nhân - Trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện Nhi Đồng 2 cho hay, u buồng trứng ở trẻ em thường tiến triển âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với sự thay đổi cơ thể trong tuổi dậy thì hoặc các rối loạn tiêu hóa thông thường. Khi khối u phát triển lớn, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như xoắn buồng trứng, vỡ khối u hoặc chèn ép các cơ quan lân cận.

Các chuyên gia cũng cho biết, về lâu dài, việc cắt một bên buồng trứng và vòi trứng thường không làm mất hoàn toàn khả năng sinh sản. Buồng trứng còn lại vẫn có thể đảm nhận chức năng nội tiết và sinh sản nếu hoạt động bình thường, giúp bệnh nhi vẫn có cơ hội sinh sản trong tương lai.

Từ trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý các dấu hiệu như bụng to bất thường, đau bụng kéo dài, sờ thấy khối vùng bụng dưới hoặc rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, trẻ cần được đưa đi khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời.

Đáng chú ý, siêu âm ổ bụng được xem là phương pháp tầm soát đơn giản, không xâm lấn, an toàn và dễ thực hiện. Phương pháp này có thể giúp phát hiện sớm các khối u trong ổ bụng, đặc biệt là những khối có kích thước lớn hoặc chứa dịch, từ đó hỗ trợ bác sĩ định hướng chẩn đoán và chỉ định thêm các kỹ thuật chuyên sâu khi cần thiết.