Ung thư da trông như thế nào? Đây là 3 hình ảnh để nhận biết

Ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất và có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kể tuổi tác, quốc tịch hay loại da. Theo Hiệp hội Ung thư da Hoa Kỳ, mỗi năm tại quốc gia này, số người được chẩn đoán ung thư da nhiều hơn tổng số ca của tất cả các loại ung thư khác cộng lại.

Báo VnExpress dẫn lời GS.TS Nguyễn Hữu Sáu, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, tại Việt Nam, ung thư da có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Mỗi năm, riêng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, có khoảng 500 bệnh nhân ung thư da đến khám.

Theo Trung tâm Y tế UT Southwestern (thuộc Đại học Texas, Mỹ), phần lớn các trường hợp ung thư da liên quan đến việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. Ngay cả khi bạn sử dụng kem chống nắng hằng ngày và chú ý bảo vệ da, các chuyên gia vẫn khuyến cáo nên thường xuyên kiểm tra da để phát hiện những nốt ruồi, tổn thương hoặc thay đổi bất thường. Dưới đây là một số dấu hiệu giúp nhận biết các dạng ung thư da phổ biến khi tự kiểm tra da tại nhà.

Hình ảnh giúp nhận biết 3 loại ung thư da

1.Ung thư hắc tố

Ung thư hắc tố có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Tổn thương có thể lớn và dễ nhận thấy, nhưng cũng có trường hợp rất nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả cục tẩy ở đầu bút chì.

Hai nguyên tắc thường được sử dụng để hỗ trợ nhận biết ung thư hắc tố là quy tắc ABCDE và dấu hiệu “Ugly Duckling” (vịt con xấu xí).

Quy tắc ABCDE.

Dấu hiệu "Vịt con xấu xí".

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng ung thư hắc tố có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, kể cả những vùng ít tiếp xúc với ánh nắng như bộ phận sinh dục hoặc lòng bàn chân. Vì vậy, khi tự kiểm tra da, cần quan sát toàn bộ cơ thể, không chỉ những vùng thường xuyên phơi nắng.

2.Ung thư biểu mô tế bào đáy

Đây là dạng ung thư da phổ biến nhất. Ung thư biểu mô tế bào đáy thường xuất hiện dưới dạng một khối u nhỏ, cứng trên các vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, chẳng hạn như đầu, da đầu, cổ và cánh tay.

Các tổn thương có thể dễ chảy máu hoặc trông như có vảy, đôi khi có bề mặt bóng. Chúng có thể có màu hồng hoặc sẫm màu, bề mặt trơn hoặc thô ráp. Trong nhiều trường hợp, bệnh biểu hiện như một sự thay đổi trên da, chẳng hạn một khối u mới xuất hiện hoặc một vết loét không lành.

3.Ung thư biểu mô tế bào vảy

Loại ung thư này thường xuất hiện ở các vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng như da đầu, tai, mũi, môi và bàn tay. Nó có thể xuất hiện dưới dạng một khối u nhỏ, tròn, màu hồng, đôi khi gây cảm giác cộm hoặc dễ mắc vào quần áo.

Tổn thương có thể gây đau, nhạy cảm, có màu đỏ hồng, bề mặt có vảy hoặc dạng nốt cứng. Trong một số trường hợp ít gặp hơn, ung thư biểu mô tế bào vảy có thể phát triển từ các vết thương mạn tính, vết loét hoặc sẹo cũ.

Thông thường, loại ung thư này phát triển khá chậm, nhưng đôi khi cũng có thể xuất hiện đột ngột. Những người đã ghép tạng có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào vảy cao hơn khoảng 100 lần so với người bình thường do hệ miễn dịch bị suy giảm.

Cách phòng ngừa

Việc phát hiện ung thư da sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình điều trị. Vì vậy, nếu nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trên da khiến bạn nghi ngờ, hãy đến khám bác sĩ da liễu. Trong nhiều trường hợp, nếu phát hiện sớm, ung thư da có thể được điều trị hiệu quả chỉ bằng phẫu thuật cắt bỏ tổn thương.

Các bác sĩ da liễu được đào tạo để nhận biết những dấu hiệu tinh vi của ung thư da và các tổn thương bất thường. Họ có thể giúp xây dựng chế độ chăm sóc da và lịch kiểm tra da phù hợp với nguy cơ của từng người, đồng thời hỗ trợ kiểm tra những vùng khó quan sát như lưng, da đầu hoặc vùng mông.