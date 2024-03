Ưng quá chừng, Lisa mặc áo local brand Việt đi concert Taylor Swift!

Tối ngày 3/3, Lisa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi xuất hiện tại đêm diễn thứ 2 trong khuôn khổ The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore. Dù ngôi sao đình đám xuất hiện với trang phục thoải mái, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn mọi ánh nhìn với visual xinh đẹp, nổi bật. Đặc biệt, em út BLACKPINK còn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi diện thiết kế đến từ local brand Việt để tới concert.

Lisa gây xôn xao MXH khi xuất hiện tại concert Taylor Swift

Cụ thể, Lisa đã diện mẫu áo Zipper Upside Down Hoodie của thương hiệu BEAT unbeaten với điểm nhấn hình in lụa nổi cùng thiết kế dây kéo 2 chiều. Được biết, mẫu áo này đang được bán với giá 740.000 VNĐ. Tuy nhiên, ngay khi hình ảnh Lisa diện tràn lan trên MXH, đã có fan vào hỏi mua và được brand thông báo thiết kế này đã sold out. Không những thế, website của thương hiệu này cũng đang gặp sự cố vì quá nhiều người truy cập, cho thấy sức nóng không nhỏ của em út BLACKPINK.

Cận cảnh mẫu áo hoodie của local brand Việt lọt vào "mắt xanh" của Lisa

Mẫu áo này hiện đã chát hàng và trang web của BEAT unbeaten cũng sập ngay sau khi hình ảnh của Lisa diện item này tràn lan trên MXH. Dự là trong thời gian tới, thương hiệu này sẽ phải restock mẫu áo liên tục bởi fan Kpop luôn có nhu cầu mua đồ để có cheap moment với idol

Một số bình luận của netizen:

- Hèn gì thấy quen quen, Lisa mê đồ Việt Nam quá rồi!

- Chưa kịp mua đã hết hàng rồi, đang định cheap moment mà.

- Tự hào quá, mà định vào thì web sập luôn rồi!

- Hỏi thấy sold out rồi, không biết có restock nữa không muốn mua quá!

- Sập web hết hàng trong tíc tắc, đúng là sức nóng của Lisa.