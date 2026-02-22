Uể oải, trống rỗng sau kỳ nghỉ Tết dài: Áp dụng ngay 3 mẹo tâm lý này để "bật công tắc" hứng khởi chốn công sở

Cảm giác uể oải, trống rỗng, chán nản cất bước đến công ty, hay thậm chí là ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc mà không biết bắt đầu từ đâu chính là biểu hiện rõ nét nhất của hội chứng "chán đi làm" sau kỳ nghỉ dài. Đừng vội tự dằn vặt bản thân là lười biếng hay kém cỏi, bởi đây là phản ứng tâm lý hết sức bình thường của cơ thể khi bị ngắt quãng nhịp sinh hoạt đột ngột.

Thay vì cứ để trạng thái lờ đờ ấy kéo dài làm ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của mình trong mắt sếp và đồng nghiệp, chị em chỉ cần dành trọn một buổi sáng đầu tiên đi làm để áp dụng 3 liệu pháp tâm lý mộc mạc mà cực kỳ hiệu quả dưới đây, đảm bảo "công tắc" năng lượng sẽ được bật sáng trở lại.

Đừng lao vào việc ngay, hãy "detox" bàn làm việc và bóc tách từng nhiệm vụ nhỏ

Điều cấm kỵ nhất trong ngày đầu tiên đi làm lại là ép bản thân lao ngay vào giải quyết một núi công việc đang tồn đọng. Chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, khi nhìn vào khối lượng công việc khổng lồ sau nhiều ngày bỏ bê, não bộ sẽ ngay lập tức tiết ra hormone căng thẳng, khiến bạn cảm thấy ngợp và sinh ra tâm lý chối bỏ, muốn trốn tránh. Việc đầu tiên bạn cần làm trong buổi sáng hôm nay chỉ đơn giản là lấy một chiếc khăn ẩm, từ tốn lau sạch lớp bụi mờ trên bàn phím, sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn, cắm một lọ hoa tươi nhỏ hay xịt một chút tinh dầu sả chanh thoang thoảng.

Hành động dọn dẹp vật lý này cũng chính là lúc bạn đang âm thầm "dọn dẹp" lại tâm trí của mình, tạo ra một không gian quang đãng để xua tan đi sự trì trệ. Khi chỗ ngồi đã tinh tươm, hãy lấy ra một cuốn sổ và cây bút, viết xuống những việc cần làm nhưng tuyệt đối đừng viết chung chung. Hãy bóc tách chúng thành những nhiệm vụ nhỏ xíu, dễ dàng hoàn thành trong 15 đến 30 phút.

Ví dụ, thay vì ghi "làm báo cáo tháng", hãy ghi "tổng hợp số liệu tuần 1". Mỗi lần gạch đi một dòng việc nhỏ đã hoàn thành, não bộ sẽ tiết ra dopamine – một chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác thành tựu và vui sướng, từ đó tạo đà gieo cho bạn sự hào hứng tự nhiên để giải quyết những công việc khó nhằn tiếp theo mà không hề cảm thấy gượng ép.

Đánh lừa não bộ bằng hiệu ứng "Phần thưởng nhỏ" rải rác trong ngày

Cơ chế tâm lý của con người rất thú vị, chúng ta thường dễ dàng vượt qua sự chán nản hiện tại nếu biết rằng ở phía trước có một niềm vui nho nhỏ đang chờ đợi. Trong những ngày lễ Tết, bạn đã quen với việc liên tục được tận hưởng những niềm vui từ ăn uống, dạo chơi, tụ tập bạn bè. Khi quay lại guồng quay công việc, sự hụt hẫng xảy ra vì những niềm vui ấy đột ngột biến mất.

Vậy thì, để xốc lại tinh thần, chị em hãy tự tạo ra những "trạm sạc" niềm vui rải rác trong chính ngày làm việc của mình. Ngay trong buổi sáng, hãy tự nhủ với bản thân rằng: "Chỉ cần mình tập trung xử lý xong đống email này, mình sẽ tự thưởng cho bản thân một cốc trà sữa xịn xò vào lúc 10 giờ", hoặc "Cố gắng làm nốt phần nội dung này buổi sáng, trưa nay mình sẽ rủ cô đồng nghiệp thân thiết đi ăn món bún đậu mắm tôm ngon nhất phố".

Những phần thưởng nhỏ bé và thiết thực ấy đóng vai trò như những cột mốc vẫy gọi, giúp bạn chia nhỏ thời gian làm việc vô tận ra thành những khoảng ngắn dễ thở hơn. Khi tâm trí có thứ gì đó tích cực để mong chờ, sự uể oải của hội chứng hậu nghỉ lễ sẽ bị lu mờ, nhường chỗ cho cảm giác phấn chấn, giúp bạn duy trì năng lượng tích cực cho đến tận lúc tan làm.

Đánh thức nhịp sinh học bằng chuyển động cơ thể và những cuộc trò chuyện "không công việc"

Nhiều chị em có thói quen đến công ty là ngồi lì một chỗ trước màn hình từ sáng đến trưa, kết hợp với dư âm của những ngày Tết ngủ nướng, thức khuya khiến cơ thể càng thêm đình công. Lời khuyên chân thật nhất là hãy dùng chính buổi sáng ngày đầu tiên này để thiết lập lại nhịp sinh học bằng những chuyển động vật lý. Bạn hãy chủ động đứng lên đi lại nhiều hơn bình thường, ra ban công hít thở chút không khí trong lành của buổi sáng, hoặc xung phong đi pha trà, rót nước cho cả phòng.

Cử động cơ thể sẽ giúp máu huyết lưu thông, đẩy lượng oxy lên não nhiều hơn, làm tan đi cơn buồn ngủ và sự lờ đờ. Đặc biệt, đừng ngần ngại dành ra 15-20 phút đầu giờ để tụ tập với đồng nghiệp, cùng nhau cắn chút hạt dưa rớt lại sau Tết, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, những chuyến đi hay những tình huống dở khóc dở cười trong kỳ nghỉ vừa qua.

Việc khởi đầu ngày làm việc bằng những cuộc trò chuyện "không mang màu sắc deadline" giúp tạo ra một bầu không khí thân tình, ấm áp, kéo bạn từ thế giới nghỉ ngơi tĩnh lặng trở lại với môi trường tập thể sôi động một cách tự nhiên và êm ái nhất. Suy cho cùng, công việc là một hành trình dài hạn, cho phép bản thân chậm lại một nhịp trong buổi sáng đầu tiên để lấy lại sự cân bằng chính là cách đầu tư thông minh nhất để bạn bứt phá mạnh mẽ trong suốt cả một năm dài phía trước.