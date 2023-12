Tỷ phú Taylor Swift và tất cả đến từ âm nhạc: tiền lưu diễn, doanh thu phim, nhạc số...

Mới đây, tạp chí Forbes đã chính thức xác nhận Taylor Swift là một tỉ phú với tổng tài sản đạt mức 1,1 tỉ USD. Đây là một thông tin không hề mấy ngạc nhiên khi Taylor Swift đã có một năm 2023 cực kì chăm chỉ với cường độ làm việc có thể xem là "phi thường". Qua đó, cô cũng vươn lên vị trí só 5 trong số những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong năm 2023, xếp sau các chính trị gia nổi tiếng toàn cầu.

Taylor Swift trên ấn phẩm của Forbes.

Nguồn doanh thu lớn nhất của Taylor Swift trong năm nay chắc chắn phải đến từ "siêu tour diễn" The Eras Tour. Phía Taylor Swift trong tour diễn lần này vẫn chưa gửi báo cáo chi tiết cho các đêm diễn, tuy nhiên Billboard thống kê tất cả các đêm diễn của nữ ca sĩ trong năm 2023 tại Bắc Mỹ và Nam Mỹ đã thu về hơn 900 triệu USD. Taylor Swift chắc chắn cũng nhận về số % không hề nhỏ từ con số 900 triệu USD này. Dù chưa có xác nhận chính thức nhưng The Eras Tour của Taylor Swift chắc chắn đã trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Theo ước tính, khi kết thúc The Eras Tour vào năm 2024, doanh thu của tour diễn có thể sẽ lên gấp đôi, thậm chí cán mốc 2 tỉ USD.

Cũng từ tour diễn The Eras Tour, Taylor Swift tiếp tục ra mắt phim điện ảnh về tour diễn đình đám này. Bộ phim The Eras Tour chính thức trở thành phim hòa nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tính đến đầu tháng 12, doanh thu của phim cũng đã xấp xỉ ở con số 250 triệu USD doanh thu khắp toàn cầu. Tất nhiên tỉ lệ "ăn chia" của Taylor Swift với các rạp phim cũng không hề ít.

"The Eras Tour" mang về cho Taylor Swift tiền bán vé, bán merchandise và cả doanh thu từ phim điện ảnh hòa nhạc.

Chưa dừng lại ở đó, Taylor Swift cũng là một "chiến thần nhạc số" đáng gờm trên Spotify. Theo thống kê, Taylor Swift đã kiếm được hơn 100 triệu USD doanh thu chỉ tính riêng từ nền tảng Spotify, chưa tính đến các nền tảng iTunes, Apple Music, Tidal... Các khoản doanh thu từ việc bán merchandise, việc bán đĩa vật lý - đĩa than, các khoản đầu tư,... khác vẫn chưa công khai.

Qua đó, Taylor Swift cũng chính thức trở thành nghệ sĩ giàu nhất nhờ âm nhạc trên thế giới. Rihanna mặc dù có tổng tài sản nhỉnh hơn Taylor Swift nhưng đa số đến từ kinh doanh từ thương hiệu mỹ phẩm Fenty và các thương hiệu khác. Với 1 năm hoạt động đáng nể, cống hiến miệt mài, Taylor Swift hoàn toàn xứng đáng với khối tài sản và danh tiếng hiện tại!