TXT tổ chức buổi hòa nhạc thực tế ảo đầu tiên

Công ty quản lý của TXT, Big Hit Music, vừa tung ra đoạn giới thiệu khiến các fan vô cùng phấn khích. "TXT sẽ trình diễn các bản hit của mình như: Sugar Rush Ride (2023) và tạo ra những kỷ niệm khó quên cho khán giả", Big Hit Music cho biết.

"Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều cách để có thể đến gần hơn với người hâm mộ và quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc thực tế ảo(VR). Đây là một trải nghiệm độc đáo đối với tất cả các thành viên nên hy vọng nó cũng mang lại những kỷ niệm đáng nhớ cho những người yêu mến TXT", các chàng trai bày tỏ.

Buổi biểu diễn sắp tới sẽ được sản xuất bởi Amaze VR, một nền tàng hòa nhạc VR có trụ sở tại California, từng tổ chức thành công các chương trình VR cho nhóm nhạc nữ aespa và Kai của nhóm nhạc nam EXO.

"Hyperfocus sẽ là một buổi biểu diễn mãn nhãn với những công nghệ tối tân hiện đại. Hãy chờ những điều kỳ diệu từ. sự kết hợp của TXT và VR", đại diện Amaze VR hứa hẹn.

Hyperfocus hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trài nghiệm khó quên (Ảnh: Big Hit Music)

Sau buổi ra mắt tại Seoul, Hyperfocus sẽ được trình chiếu tại năm thành phố của Hoa Kỳ, bao gồm Los Angeles và Chicago.

TXT, bao gồm 5 thành viên: Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai. Từ khi ra mắt vào năm 2019, TXT nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu của Kpop với loạt hit như Crown, Run Away và Can’t You See Me?. Nhóm được giới trẻ yêu mến không chỉ bởi tài năng âm nhạc mà mỗi thành viên đều có khả năng hát solo, vũ đạo tốt cũng như ngoại hình sáng sân khấu.

TXT dự kiến ​​sẽ phát hành đĩa đơn tiếng Nhật thứ tư CHIKAI vào ngày 3 tháng 7.