TWICE diện đồ cũ đi nhận giải quốc tế, netizen bảo cần học thêm BLACKPINK về độ đầu tư

Sáng 2/3 theo giờ Việt Nam, TWICE xuất sắc trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên nhận giải thưởng "Breakthrough Award" tại Billboard Women In Music 2023. Ngay khi nhóm xuất hiện tại sự kiện, netizen đã nổ ra nhiều ý kiến trái chiều về trang phục của nhóm. TWICE bị cho là ăn mặc đơn giản, sử dụng lại chính trang phục từng quay MV và diễn tại Hàn nên khiến người ta cảm thấy thiếu mới mẻ.

TWICE diện toàn bộ trang phục nhóm từng mặc khi quay MV Moonlight Sunrise. 9 cô nàng đều chọn đồ tối màu, xoay quanh 3 gam nâu - đen - rêu với đa phần là váy ngắn và quần ống loe kết hợp với boots cao ngang gối

Đứng giữa là Nayeon với bộ trang phục được cho là đẹp nhất. Tzuyu lần này lại diện đồ kín mít chỉ khoe vai trần, các nàng còn lại ăn vận cũng không mấy đột phá

Toàn bộ trang phục trên là đồ mà TWICE đã từng diện khi chụp ảnh poster trên Billboard...

... và suốt thời gian dài quảng cá cho Moonlight Sunrise. Nói giống hoàn toàn 100% thì không đúng, nhưng các chi tiết trang phục khi mang lên sự kiện gần như được giữ nguyên và chỉ thay đổi về tóc tai và phụ kiện. Nhiều ý kiến cho rằng cách làm tóc và sử dụng phụ kiện của TWICE tại sự kiện thậm chí còn kém đa dạng và đầu tư hơn khi chụp ảnh quảng bá MV

Netizen nổ ra 2 luồng ý kiến trái chiều về việc TWICE phải mặc lại đồ đã từng diện:

- Đi lễ trao giải mà công ty để mặc nguyên mấy bộ cũ trong MV vậy á? Nhìn lại idol nhà người khác xem. BLACKPINK thảm đỏ - sân khấu 2 bộ khác nhau kìa.

- Đồ xấu, trông như đi show âm nhạc hàng tuần chứ không giống đi nhận giải nước ngoài.

- Dù TWICE rất xinh nhưng đây là outfit trong MV mà mang đi dự sự kiện lớn luôn hả công ty ơi!

- Chắc do diễn thời gian sát quá nên mặc vậy đi thảm đỏ luôn cho tiện chứ không cũng không ai làm vậy với idol có danh tiếng như TWICE đâu.

- Chắc kèo diễn Moonlight Sunrise nè nên mới diện đồ như vậy.

Nhìn vào trường hợp của TWICE, người ta không khỏi liên tưởng đến BLACKPINK khi dự lễ trao giải MTV EMAs Awards 2022. Nhóm nhạc nhà YG mang đến 2 bộ trang phục trên thảm đỏ lẫn trình diễn hoàn toàn khác nhau, nhận về vô vàn lời khen bởi sự đẳng cấp, chuyên nghiệp lẫn đầu tư về mặt trang phục. Cùng là dự lễ trao giải quốc tế nhưng TWICE và BLACKPINK khác nhau một trời một vực!

BLACKPINK mang lên thảm đỏ 4 bộ cánh cao cấp với tông đen làm chủ đạo. Mỗi thành viên lại khoe sắc vóc với outfit thời thượng, tôn lên lợi thế hình thể của từng người