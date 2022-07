TWICE đổ bộ tạp chí: Thần thái tiến bộ, ai nhìn cũng sang và chất, riêng Tzuyu khiến dân tình mê mẩn với vẻ ngoài nữ thần

Sau 7 năm hoạt động, TWICE từ 1 nhóm nhạc mờ nhạt trong thời trang nay đã dần dần tạo nên được những dấu ấn riêng của nhóm. Trong lần lên bìa Cosmopolitan mới đây, TWICE một lần nữa cho thấy sự tiến bộ của mình trong khoản "cân đồ'', ngày càng ra chất high fashion khiến dân tình phải khen. Không hề có lỗ hổng visual, cả 9 cô nàng ai ai cũng xinh đẹp và tỏa sáng theo từng cách riêng. So sánh với lần xuất hiện trên Cosmopolitan trong quá khứ để thấy TWICE hiện giờ đã thăng hạng nhan sắc và sáng bừng khí chất hơn hẳn trước kia.

Mỗi nàng 1 phong cách riêng nhưng điểm chung mà cả 9 thành viên của TWICE mang lại trong bộ ảnh chụp trên tạp chí Cosmopolitan là vẻ đẹp gợi cảm, sang chảnh, cực kì cuốn hút. Những tông màu mùa hè nịnh mắt như như xanh lá - cam - tím được nhóm tận dụng triệt để, kết hợp với các kiểu dáng trang phục như váy 2 dây, đồ lụa, áo lưới... khiến hương vị mùa hè càng trở nên rõ ràng

Với 9 thành viên, TWICE chia làm 3 nhóm chụp với 3 concept màu sắc khác nhau.

Sana - Dahyun - Jeongyeon chọn tông hồng trendy làm điểm nhấn. Sana diện set đồ sequin hồng neon khoe khéo eo thon, Dahyun thì quý cô tiểu thư hơn với váy tay bồng màu hồng phấn còn Jeongyeon thì mặc váy ren trắng phối với áo khoác hồng pastel. Cùng diện sắc hồng nhưng trông 3 cô nàng rất xinh xắn, thời thượng chứ không hề ''sến'' nhờ kiểu dáng trang phục hiện đại

Nổi bật nhất trong bộ hình lần này chính là bộ 3: Tzuyu, Jihyo và Momo. Chiếm trọn spotlight là ''nữ hoàng'' Tzuyu với visual gây bão và chiếc váy xòe rộng layer nhiều tầng. Trong khi đó, trưởng nhóm Jihyo và Momo cùng chọn kiểu quần ôm sát để khoe được đôi chân thon. Nếu như Jihyo chọn jumpsuit xanh lá của Gucci để show dáng thì Momo lại phối áo quây màu cam nude và quần đỏ nổi bật găng tay trắng thêm phần cá tính

Không kém phần nổi bật còn có Nayeon - Mina và Chaeyoung. Sắc cam neon rực rỡ được 3 cô nàng tận dụng triệt để trong lần lên bìa này. Nayeon lên đồ theo phong cách quyền lực - quyến rũ với thân trên cut-out và thân dưới là quần ống suông rộng. Mina thì vừa nữ tính vừa cá tính khi mix áo cổ yếm hở lưng với sandal đế siêu ''khủng''. Còn Chaeyoung thì hóa mỹ nhân Y2K với kiểu váy loang dài chạm đất

Bộ 4 thành viên ngoại quốc của TWICE sau nhiều năm hoạt động trong Kpop đã có những tiến bộ vượt bậc về nhan sắc lẫn khí chất. Thay vì đồ đen đơn điệu, mỗi cô nàng với 1 sắc trang phục, với makeup look tinh tế cùng kiểu tóc thời thượng đã chiếm trọn trái tim dân tình

Nhìn lại lần chụp hình của TWICE cho Cosmopolitan năm 2018 để thấy hiện giờ nhóm đã thăng hạng nhiều đến mức nào. Khác với sự đa dạng phong cách ở hiện tại, TWICE trong quá khứ tuy vẫn xinh đẹp nhưng lại khá mờ nhạt về khoản thời trang. Cả 9 người cùng diện đồ đen kiểu dáng an toàn khiến tổng thể nhìn ''dzừ'' và thiếu tính đột phá

Cả 9 thành viên của TWICE ai cũng đẹp, cũng xinh, cũng xuất sắc nhưng dân tình lần này đồng loạt đổ dồn sự chú ý cho Tzuyu. Hiếm khi để tóc ngắn, Tzuyu lần này tái xuất với mái tóc tỉa layer ngang vai, đầu đội vương miện xinh xắn say đắm lòng người. Không trang điểm quá cầu kì làm lấn át khí chất tự nhiên, Tzuyu vẫn cứ là tinh tế, nhẹ nhàng khiến netizen phát mê.

Netizen dành cho TWICE và Tzuyu rất nhiều lời khen:

- Uầy lần này Tzuyu tiến bộ dã man, bình thường nhìn đã rất xinh và body đẹp nhưng biểu cảm và pose dáng còn hạn chế. Thế mà lần này Tzuyu làm tốt ghê, dù ảnh nhóm nhỏ hay cả nhóm 9 người đều hút mắt hết.

- Ở Kpop không ít nhóm nữ đẹp, nhưng hội tụ được 9 cái visual mà mỗi người 1 vẻ như TWICE thì là hàng hiếm có.

- Tông xanh kén mắt nhưng TWICE vẫn ''cân'' được, quá đỉnh ạ.

- Tzuyu phong cách ngày càng theo hướng mặn mà, sang trọng, gặp đúng makeup, tóc tai là visual cứ bùng nổ.

- TWICE lần này từ style cho đến makeup tóc tai đều đỉnh, cả 9 người cô nào cũng xinh, xứng đáng gây shock visual.

