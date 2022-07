TWICE - Red Velvet rủ nhau đổ bộ sân bay, tạo nên cuộc đọ sắc vóc thể hiện gu thời trang thời thượng

Sau thời gian dài "ngủ đông" do ảnh hưởng từ dịch Covid, đường đua thời trang sân bay của các sao Hàn đã chính thức quay trở lại với sự tham gia của nhiều cái tên đình đám. Tuần qua, dân tình được phen hồ hởi khi chứng kiến màn so kè thời trang sân bay giữa 2 nhóm nhạc nổi tiếng gen 3: TWICE và Red Velvet. Không hẹn mà gặp, cả 2 nhóm đều có lịch trình tại nước ngoài và xuất hiện ở sân bay cách nhau không lâu.

TWICE

Lần này, TWICE xuất hiện với đội hình đông đủ cả 9 thành viên. Nhìn chung, phong cách lần này mà nhóm mang lại thiên về vẻ năng động, khỏe khắn, điểm xuyết giữa các cô nàng sporty còn có những thành viên điệu đà nữ tính. Hầu như ai cũng chọn cho mình những màu trang phục trung tính cơ bản, dễ mặc dễ phối

5 thành viên: Tzuyu, Chaeyoung, Dahyun, Sana và Jihyo đều chọn chất liệu len làm điểm nhấn cho trang phục. Tzuyu diện áo len crop top màu cam nổi bật của Gucci, phối với quần shorts màu xanh. Chaeyoung giữ nguyên nét cá tính, độc đáo của riêng mình trong set đồ thời thượng: áo gilet lên mặc bên ngoài sơ mi vàng thắt cà vạt, bên dưới là jeans shorts tua rua khoe trọn đôi chân dài. Trong khi đó, Dahyun hóa "Miu Miu girl" bên set váy tennis - áo crop top và túi xách đen, còn Sana lại chọn Prada làm thương hiệu đồng hành cùng cô lần này. Jihyo có lẽ là thành viên ăn vận đơn giản nhất: áo phông trắng và bộ đồ len màu xám sáng bên ngoài

4 thành viên còn lại: Momo, Jeongyeon, Mina, Nayeon thì lại rủ nhau khoe dáng bên áo sơ mi/ áo blouse cách điệu. Momo xuất hiện tại sân bay với sơ mi trắng crop top buộc dây rất trend, mix cùng quần cạp cao màu be. Mina cũng chọn màu be làm điểm nhấn cho trang phục nhưng cô nàng chọn chân váy be ngắn phối với sơ mi xanh oversized. Nayeon cũng bắt trend nhanh không kém Momo khi khoác lên mình áo blouse tay bồng với chi tiết khoét eo vòng cung cá tính. Đơn giản nhất là Jeongyeon với sơ mi kẻ rộng mix với quần biker shorts đen

Red Velvet

Red Velvet đổ bộ sân bay với phong cách đầy thời thượng, hiện đại. Mỗi thành viên là 1 phong cách khác nhau, khoác lên mình những item hợp dáng kheo khéo vóc dáng xinh đẹp. Không cần diện đồ cầu kì hay sặc sỡ, nhóm vẫn rất tỏa sáng tại sân bay

Không ngoa khi nói Joy là thành viên chiếm spotlight trong lần xuất hiện tại sân bay này của Red Velvet. Trong khi các chị em ai cũng diện quần dài thì cô nàng lại diện váy ngắn khoe trọn đôi chân thon dài đốt mắt người nhìn. Wendy thì baby cute với quần yếm, Yeri ra dáng Gen Z bên quần túi hộp, còn Irene và Seulgi lại nữ tính, thanh lịch đầy trưởn thành với quần cạp cao mix cùng crop top

Visual của cả 5 thành viên đều được đánh giá cao. Từ tóc tai cho đến makeup đều được thực hiện gọn gàng, không đậm đà làm lố nhưng vẫn toát lên được nét xinh xắn, sang chảnh của 5 thành viên

Cùng là thời trang sân bay nhưng TWICE và Red Velvet lại toát lên phong thái hoàn toàn khác nhau. Nếu như TWICE mang đến sự thoải mái, năng động thì Red Velvet lại xuất hiện với phong cách thời thượng.

Ảnh: Newsen, iMBC, Osen

https://kenh14.vn/twice-red-velvet-ru-nhau-do-bo-san-bay-tao-nen-cuoc-do-sac-voc-the-hien-gu-thoi-trang-thoi-thuong-20220722103356283.chn