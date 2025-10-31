Tuyển hàng nghìn vị trí lương vượt 20 triệu đồng/tháng, có việc hơn 50 triệu đồng

Trên các nền tảng tuyển dụng và hội chợ việc làm, nhiều doanh nghiệp các cần tuyển các vị trí với mức lương cao, có thể trên 20 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang – Futa Bus Lines chia sẻ nhu cầu tuyển dụng lớn do mở rộng các tuyến buýt. Hiện tại, công ty đang cần 500 lái xe buýt dấu E, 500 lái xe buýt dấu D và 1.000 tiếp viên xe buýt. Vị trí lái xe buýt dấu E có thu nhập từ 20-24 triệu đồng/tháng. Lái xe dấu D nhận 16-18 triệu đồng/tháng, trong khi tiếp viên xe buýt dao động từ 11-12 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Hiền Uyên Vi (TP.HCM), công ty chuyên xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, tuyển dụng các vị trí bộ phận thị trường với mức lương từ 15-20 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào khả năng của ứng viên.

Công ty Nabati thông báo cần tuyển nhân viên phát triển thị trường với lương từ 10-15 triệu đồng/tháng. Đại diện công ty cho biết chế độ phúc lợi rất hấp dẫn, bao gồm thu nhập không giới hạn dựa trên thưởng theo phần trăm doanh số và KPI.

Công ty CP SSAC, doanh nghiệp bất động sản tại TP HCM, tuyển các vị trí sale, cùng với kế toán viên, nhân sự và admin sản phẩm. Với vị trí mới vào, thu nhập có thể từ 10-30 triệu đồng/sản phẩm. Ban đầu, lương khởi điểm từ 10 triệu đồng/tháng, công ty hỗ trợ đào tạo kỹ năng và kiến thức. Sau vài tháng, nếu đam mê và giỏi giao tiếp, mức lương có thể đạt được là 30-50 triệu đồng/tháng.

Công ty Silvera (TP HCM) tuyển nhân viên kinh doanh quốc tế nhập khẩu, nhân viên mua hàng và thực tập sinh. Lương thực tập sinh 2 triệu đồng/tháng, các vị trí chính từ 9-25 triệu đồng/tháng, có thể cao hơn nếu hiệu suất tốt.

Ngân hàng MSB cho biết tuyển khoảng 60 chỉ tiêu. Trong đó, có 10 nhân viên giao dịch viên, lương 8-15 triệu đồng/tháng; 40 chuyên viên khách hàng cá nhân lương từ 6-50 triệu đồng/tháng; nhân viên quan hệ khách hàng ưu tiên lương từ 15-50 triệu đồng/tháng.

Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng cho hay tuyển 53 chỉ tiêu. Trong đó, cao nhất là vị trí giám đốc trung tâm, lương từ 40-50 triệu đồng/tháng; tuyển 35 lái xe, lương cao nhất 20 triệu đồng/tháng.

Mới đây, CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons, tổng thầu xây dựng trực thuộc Vinhomes, vừa công bố một chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn, với lương và chế độ ưu đãi.

Chiến dịch này có quy mô lên đến 50.000 công nhân, với dải thu nhập công bố tới 47 triệu đồng/tháng kèm phúc lợi "bao ăn ở". Đợt tuyển dụng cũng bao gồm nhiều vị trí kỹ sư và kỹ thuật viên khác.

Phân tích cụ thể dải thu nhập này, con số 14 triệu đến 47 triệu đồng/tháng được lý giải là "tuỳ theo năng lực". Theo thông tin tuyển dụng, mức 26 - 47 triệu/tháng hướng đến các vị trí "Tổ trưởng", trong khi "Công nhân" có dải lương từ 14 - 26 triệu/tháng. Mức lương cuối cùng sẽ được thoả thuận dựa trên tay nghề.

Đáng chú ý, vị trí "Chuyên Viên Kỹ Thuật Hiện Trường" được tuyển với mức lương $1.000 - $1.400/tháng (tương đương 25-35 triệu đồng), với địa điểm làm việc linh hoạt "Khác, Hải Phòng, Hồ Chí Minh", cho thấy quy mô dự án trải dài khắp Việt Nam của doanh nghiệp.