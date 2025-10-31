Phát hiện thi thể mắc trên cành cây giữa ruộng

Chiều 31-10, lãnh đạo phường Hóa Châu, TP Huế cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân Ng. H. Th. (SN 2008; trú phường Kim Trà, TP Huế) cho người nhà đưa về an táng.

Thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi được phát hiện mắc trên cành cây. Ảnh: Nhật Hoàng.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, tại ruộng Hồ Cạn, TDP An Thành, phường Hóa Châu, người dân phát hiện có một thi thể mắc trên cành cây nên đã báo chính quyền địa phương. Vào tối 28-10, Th. cùng Ng.V.Nh.Q. (SN 2011) chèo ghe để đi lùa vịt về thì gặp nạn tại khu vực Đài Liệt sĩ Hương Toàn cũ, nay là phường Kim Trà. Q. bơi được vào bờ, còn Th. bị nước lũ cuốn trôi.

Theo báo cáo của UBND TP Huế, đợt lũ từ ngày 25 đến 30-10 đã làm 11 người chết, 1 người đang mất tích. Đến nay còn 26/40 xã phường với 13.272 ngôi nhà của Huế bị còn ngập sâu 0,5-1,2 m.

